Pilates Mirror（ピラティスミラー）8月17日に神奈川県相模原市橋本にオープン！

コナミスポーツ株式会社

コナミスポーツ株式会社（以下、「弊社」）は、天井にミラーを設置したマシンピラティススタジオ「Pilates Mirror 橋本（神奈川県相模原市）」を2026年8月17日（月）にオープンします。

オープンに先立ち無料体験会を実施します。オープン前キャンペーンも開催しますので、他のピラティススタジオにはないPilates Mirrorのレッスンをぜひ体験してください。

■ 新規オープン店舗情報

＜Pilates Mirror 橋本＞[表: https://prtimes.jp/data/corp/56940/table/237_1_7191b912bffe0d6d9b98d3ccf067d92e.jpg?v=202606291152 ]

オープン前キャンペーン :2026年6月29日(月)～2026年8月16日(日)

無料体験会 :2026年7月26日(日)～2026年8月16日(日)

詳しくはこちらをご確認ください。

https://www.konami.com/sportsclub/pilatesmirror/hashimoto/

■ Pilates Mirror（ピラティスミラー）とは

Pilates Mirrorは、「もっと鏡が見たくなる」をコンセプトに、鏡を効果的に利用する女性専用のピラティススタジオです。スタジオの天井に鏡を設置し、自身の身体の動きを確認しながら取り組むことで、短い時間でも達成感と効果を感じることができます。

1レッスンは30分、シューズや着替えもいらないので、お仕事帰りやお出かけのついでに「気軽に」参加いただけます。少人数制なのでインストラクターの細やかなサポートを受けることができ、ピラティスが初めての方や運動が苦手な方も安心して通うことができます。

弊社は今後もさらに店舗数を拡大し、ココロとカラダをポジティブにする「ピラティスミラー」をより多くのお客様にお届けしていきます。