【JAF福井】TOYOTA GAZOO Racing PARK in TGRラリーチャレンジRd.6 恐竜 勝山にJAFブースを出展します

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）福井支部（支部長 浮田 愼太郎）は、7月12日（日）に、JAM 福井勝山マウンテンリゾート（福井県勝山市）で開催される「TOYOTA GAZOO Racing PARK in TGRラリーチャレンジRd.6 恐竜 勝山」にJAFブースを出展します。

TOYOTA GAZOO Racing ラリーチャレンジとは、トヨタ自動車が主催する入門者向けのラリー大会です。全国12か所で開催されるシリーズ戦の第6戦として、JAM福井勝山マウンテンリゾートを中心に実施され、勝山市での開催は今回で8回目となり、県内外から多くのファンが来場します。

TOYOTA GAZOO Racing PARKのJAFブースでは、時速5キロの衝突体験を通じてシートベルトの重要性を学べる「シートベルトコンビンサー」や、反射材の効果を体験できる「リフレクBOX」など、親子で楽しめる体験型の交通安全コンテンツを実施します。また、クイズに答えると競技ライセンスそっくりな写真入りの「ジュニアライセンスカード」を発行するなど、モータースポーツの楽しさも伝えていきます。

JAF出展コンテンツ

昨年の様子ジュニアライセンスカードJAFブースの詳細はこちら :https://jaf.link/katuyamarally2026

（１）シートベルトコンビンサーによる時速5キロの衝突体験

（２）リフレクBOXの体験

（３）キッズライセンスの発行

（４）JAFブースのいずれかを体験で「JAFロードサービス隊 ペーパークラフトキャップ」を進呈

（５）JAF会員限定 スマートフォンアプリクーポンを提示で、粗品進呈

※キッズライセンスおよびアプリクーポン進呈に関しては、なくなり次第終了となります。

※当日の天候状況により、予告なく出展コンテンツの変更や体験を中止する場合があります。

イベント詳細

TOYOTA GAZOO Racing PARKでは、モータースポーツの魅力を体験できるさまざまなコンテンツがあり、子どもから大人まで、気軽にモータースポーツを楽しむことができます。

■日時 7月12日（日）9:00～16:00

■会場 JAM福井勝山マウンテンリゾート（福井県勝山市170-70）

■入場料 無料

■駐車場 来場者専用の駐車場（無料）をご用意しております

■主催 トヨタ自動車、福井県トヨタ販売店グループ

■TOYOTA GAZOO Racing PARK

https://toyotagazooracing.com/jp/rallychallenge/