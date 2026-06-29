Webサイトの“放置顧客”にAIが提案営業。AIセールスエージェント「One Touch Sales AI」を正式リリース

株式会社リソルカンパニー

株式会社リソルカンパニー（本社：東京都世田谷区、代表取締役：正願地 洋介）は、Webサイト訪問者への課題ヒアリング・提案・行動促進をAIが自律的に行うAIセールスエージェント「One Touch Sales AI（ワンタッチAI）」を正式リリースいたしました。

AIセールスエージェントにオンライン上の一次提案を任せませんか。

現在、多くの企業では広告費やSEO施策を活用してWebサイトへ集客している一方、訪問ユーザーの多くが“誰にも接客されないまま”離脱しています。

従来のWebサイトは、ユーザーが自ら情報を探し、問い合わせを行うまで企業側が「待つ」構造が一般的でした。

しかし、店舗に営業担当がいなければ成約率が上がりにくいように、Webサイトでも十分な提案や接客が行われなければ、多くの見込み顧客が離脱してしまいます。

今のWebサイト、「接客を放棄した店舗」になっていないでしょうか。

お店にデジタル営業社員を配置しましょう。今は店員のいない店舗（サイト）

どれだけお客様をお店へ呼んでも、

接客する人がいなければ、

多くのお客様はそのまま帰ってしまいます。

ワンタッチAIは、オンライン上の営業店員。

One Touch Sales AI は、このWebサイト構造を根本から見直すために開発された“営業AI”です。

第一弾プロダクトとして、AIセールスエージェントを実装した基幹サービス「ASAチャットボット」の提供を開始いたします。

※One Touch Sales AI は、全業界に対応。業界別のAIセールスエージェントが対応します。

■ AIが「提案営業」を行う時代へ

One Touch Sales AI は、Webサイトに訪問したユーザーへAIが対話を行い、悩み・目的・比較ポイントなどを自ら思考しヒアリングしながら、一人ひとりに最適な提案を行います。

デジタル社員が常駐

まるで営業社員が常駐してくれているかのよう。

画像・動画も活用

画像、動画、資料も提案に適宜、活用します。

資料はいつでもDL

資料棚には、パンフレット、動画...

管理画面AIが解析

興味、予算、課題、インサイト解析...面談前の強力な情報源に。

従来のFAQ型チャットボットとは異なり、独自の営業ロジックをベースに、

・課題ヒアリング

・ニーズ分析

・提案生成

・比較サポート

・行動促進

までを一貫して自動化できる点が特徴です。

さらに、画像・動画・PDF資料などを提供することで、オンライン上でも“営業担当者による提案体験”を実現し、顧客満足度の向上、インスピレーションを高めリード獲得を推進します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=bMcmEwxnndo ]

（サンプル）自律的に考えながら質問を行い、提案すべき内容を絞り込んでいきます。

■ β版導入企業でも成果を確認

β版導入企業では、リード獲得率向上や問い合わせ改善などの成果も確認されており、Webサイト上の新たな営業導線として活用が進んでいます。

生の顧客の声は管理画面へ蓄積され、AIが顧客傾向や興味内容を解析するため、営業担当者は商談前に重要情報を短時間で把握することが可能です。

これにより、オンライン上の見込み顧客から商談・成約への導線をよりスムーズに構築することができます。

様々な指標を一覧で一括表示します。解析AIが様々な解析と報告を行います。

顧客心理・興味傾向・離脱要因までAIがデータを整理し可視化。※上記は医療美容クリニックサンプル情報解析パターンは336通り。今の顧客の状況が分かります。※上記は医療美容クリニックサンプル

■ 最短1日で導入可能

導入方法は非常にシンプルで、発行された埋め込みコードをWebサイトへ設置するだけで利用可能です。最短1日で稼働開始できるほか、月300メッセージまで無料で利用可能なフリーミアムプランもご提供しております。

管理画面内で設定も簡単

デザイン変更も簡単。

御社オリジナルのASAチャットボットを設置してください。

アカウント発行、オンライン相談よりすぐに管理画面内を取得できます。

※今なら、設置も無償でご対応しております。

■ 今後の展望

今後は、業界別セールスエンジンの強化、パーソナライズ提案精度の向上、AI分析機能の拡張などを進め、“AIセールスエージェントが営業をサポートする時代”の実現を目指してまいります。

リソルカンパニーは今後も、AIによるオンライン営業活動の再設計を通じて、「人材不足」「営業負担」「機会損失」といった企業課題の解決に取り組んでまいります。

これからは、“待つだけの接客”ではなく、“提案営業する接客”へ。

One Touch Sales AI は、Webサイトを「待つ接客」から「提案営業する接客」へ進化させるAIセールスエージェントです。

導入のご相談、販売協力、業務提携、取材等のお問い合わせは、「 info@resolatte.com 」よりお願い致します。

【サービスサイト】：https://onetouchsalesai-hp.me/

【導入のオンライン相談はこちら】：https://onetouchsalesai-hp.me/index.html#contact

【ワンタッチAI 簡易説明資料はこちら】：https://onetouchsalesai-hp.me/press_simple_pdffile.pdf

【会社概要】

会社名：株式会社リソルカンパニー

所在地：東京都世田谷区太子堂2-17-5-3F

代表者：代表取締役 正願地 洋介

事業内容：One Touch Sales AI の開発・提供、AIプロダクト開発、Webマーケティング、

お問い合わせ： info@resolatte.com