TVアニメ「妖怪学校の先生はじめました！」の描き下ろし メイド衣装ver. BIGアクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「妖怪学校の先生はじめました！」の商品8種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「妖怪学校の先生はじめました！」の商品の受注を6月22日（月）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1461?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼描き下ろし メイド衣装ver. BIGアクリルスタンド

※画像は「描き下ろし 安倍晴明 メイド衣装ver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。

安倍晴明、佐野 命、狸塚豆吉、泥田耕太郎の描き下ろしイラストをBIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全4種(安倍晴明、佐野 命、狸塚豆吉、泥田耕太郎)

サイズ：本体：（約）19.1×8.5cm 台座：（約）6.9×5cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし メイド衣装ver. 缶バッジ4個セット

安倍晴明、佐野 命、狸塚豆吉、泥田耕太郎の描き下ろしイラストを缶バッジ4個セットに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\1,980(税込)

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし メイド衣装ver. マグカップ

※画像は「描き下ろし 安倍晴明 メイド衣装ver. マグカップ」を使用しております。

安倍晴明、佐野 命、狸塚豆吉、泥田耕太郎の描き下ろしイラストをマグカップに仕上げました。

少し大きめのマグカップで、飲み物をたっぷりと入れることができます。

お部屋やオフィスなど、日常生活の様々なシーンでご活用ください。

※色落ちする可能性がございますので、電子レンジ・食洗機の使用はお控えください。

※耐熱温度は120℃となります。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全4種(安倍晴明、佐野 命、狸塚豆吉、泥田耕太郎)

サイズ：（約）直径82×高さ95mm

素材 ：陶器

▼描き下ろし メイド衣装ver. BIGアクリルキーホルダー

※画像は「描き下ろし 安倍晴明 メイド衣装ver. BIGアクリルキーホルダー」を使用しております。

安倍晴明、佐野 命、狸塚豆吉、泥田耕太郎の描き下ろしイラストをBIGなアクリルキーホルダーに仕上げました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,100(税込)

種類 ：全4種(安倍晴明、佐野 命、狸塚豆吉、泥田耕太郎)

サイズ：（約）97×68mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし メイド衣装ver. A3マット加工ポスター

※画像は「描き下ろし 安倍晴明 メイド衣装ver. A3マット加工ポスター」を使用しております。

安倍晴明、佐野 命、狸塚豆吉、泥田耕太郎の描き下ろしイラストを、A3サイズのマットコート紙を使用したポスターに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全4種(安倍晴明、佐野 命、狸塚豆吉、泥田耕太郎)

サイズ：A3

素材 ：紙

▼描き下ろし メイド衣装ver. ポストカード4枚セット

安倍晴明、佐野 命、狸塚豆吉、泥田耕太郎の描き下ろしイラストをポストカード4枚セットに仕上げました。

ハガキとして送ったり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ： \715(税込)

サイズ：（約）14.8×10cm

素材 ：紙

▼描き下ろし メイド衣装ver. ブロマイド4枚セット

安倍晴明、佐野 命、狸塚豆吉、泥田耕太郎の描き下ろしイラストをブロマイド4枚セットに仕上げました。

フルカラー印刷のL判サイズのブロマイドです。

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\715(税込)

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼描き下ろし メイド衣装ver. Ani-Frame4枚セット

安倍晴明、佐野 命、狸塚豆吉、泥田耕太郎の描き下ろしイラストをインスタントカメラで撮影したようなデザインのイラストカード4枚セットに仕上げました。

お部屋に飾ったり、スマホに挟んで持ち歩いたりして、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「Ani-Frame」はインスタントカメラで撮影したようなフレーム（枠）デザインを施したAMNIBUSのオリジナルイラストカードシリーズです。

▽仕様

価格 ：\715(税込)

サイズ：（約）86×50mm

素材 ：紙

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1461?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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