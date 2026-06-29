市川美織プロデュース「FRESH CHARM」デビューライブまで残り6日。前方チケット完売、一般チケット残りわずか。
FRESH CHARM 公式X :
https://x.com/FRESHCHARM_
7月5日（日）、東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGEにて、市川美織プロデュースの新アイドルグループ・FRESH CHARM（フレッシュチャーム）のデビューライブ「僕らの未来」が開催！
前方チケットはすでに完売、一般チケットも残りわずかとなっております。
デビューライブ当日の物販・チェキ情報および配信中の楽曲情報を一挙公開！「僕らの未来」「ぷにっ！」は各音楽ストリーミングサービスにて配信中。グループ結成からデビューまでの軌跡を追うドキュメンタリー映像も公式YouTubeにて公開しており、初めてFRESH CHARMを知る方にもグループへの理解を深められるコンテンツが揃っています。
【チケット情報】
前方チケット（\6,500）：完売
一般チケット（\2,500）：残りわずか
イベント名：FRESH CHARM DEBUT LIVE 2026「僕らの未来」
日 時：2026年7月5日（日） 開場 17:15 ／ 開演 18:00
会 場：duo MUSIC EXCHANGE（東京都渋谷区）
▶ チケット購入（一般チケット受付中）：https://t-dv.com/FRESHCHARM_1
【当日グッズ・チェキ情報】
チェキ（ツーショ/ソロ）：1,500円
ペンライト：3,000円
Tシャツ：2,500円
アクリルスタンド：1,500円
マフラータオル：2,000円
6/29 21:00～デビューライブ会場受け取りの販売開始！
https://freshcharm.base.shop/
※グッズ予約販売（配送）：7/6以降の発送となります。
https://freshcharm.base.shop/categories/7391385
【配信中楽曲】
■「僕らの未来」
https://linkco.re/6CEA6RE0
■「ぷにっ！-How Sweet Baby-」
https://linkco.re/E5m0TyN2
今後も各種SNSでグループやメンバーの情報を発信していきますので、是非応援よろしくお願いいたします！
公式X：
https://x.com/FRESHCHARM_
公式TikTok：
https://www.tiktok.com/@freshcharm_
公式Instagram：
https://www.instagram.com/freshcharm_/
公式YouTube：
https://www.youtube.com/@freshcharm
【プロジェクト体制】
■ プロデューサー・市川美織
メンバー選定、楽曲・衣装、レッスン方針、ビジュアル、ステージング、ファンコミュニケーションなど “アイドルとしての核心部分”を総合的にプロデュース。
■ プロデューサー・りゅーのすけ
YouTube,TikTokを中心に数十万～数千万再生のヒット企画を量産。
フォトグラファーでもありながら、 Z世代のSNS動向に最も精通した若手クリエイター。
SNS起点のファンコミュニケーション・成長ストーリーづくりを担当。
■ 株式会社flooris
floor is yours「次の時代のフロア（舞台）は、あなたたちのもの」を掲げ、
SNSマーケティング、クリエイティブ制作、タレントマネジメントを行うクリエイティブカンパニー。
映像制作・SNS企画・運用の支援。マネジメントの全面バックアップを担当。
【会社概要】
社名：株式会社flooris（フロアズ）
設立年：2025年4月
資本金：1,000万円
住所：東京都渋谷区東1-26-20 東京建物東渋谷ビル10F
【報道関係者からのお問い合わせ先】
担当：大山
Email：contact@flooris.jp
URL：https://flooris.jp/