市川美織プロデュース「FRESH CHARM」デビューライブまで残り6日。前方チケット完売、一般チケット残りわずか。

株式会社floorisFRESH CHARM 公式X :https://x.com/FRESHCHARM_

7月5日（日）、東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGEにて、市川美織プロデュースの新アイドルグループ・FRESH CHARM（フレッシュチャーム）のデビューライブ「僕らの未来」が開催！

前方チケットはすでに完売、一般チケットも残りわずかとなっております。

デビューライブ当日の物販・チェキ情報および配信中の楽曲情報を一挙公開！「僕らの未来」「ぷにっ！」は各音楽ストリーミングサービスにて配信中。グループ結成からデビューまでの軌跡を追うドキュメンタリー映像も公式YouTubeにて公開しており、初めてFRESH CHARMを知る方にもグループへの理解を深められるコンテンツが揃っています。

【チケット情報】

前方チケット（\6,500）：完売

一般チケット（\2,500）：残りわずか

イベント名：FRESH CHARM DEBUT LIVE 2026「僕らの未来」

日 時：2026年7月5日（日） 開場 17:15 ／ 開演 18:00

会 場：duo MUSIC EXCHANGE（東京都渋谷区）

▶ チケット購入（一般チケット受付中）：https://t-dv.com/FRESHCHARM_1

【当日グッズ・チェキ情報】

チェキ（ツーショ/ソロ）：1,500円

ペンライト：3,000円

Tシャツ：2,500円

アクリルスタンド：1,500円

マフラータオル：2,000円

6/29 21:00～デビューライブ会場受け取りの販売開始！

https://freshcharm.base.shop/

※グッズ予約販売（配送）：7/6以降の発送となります。

https://freshcharm.base.shop/categories/7391385

【配信中楽曲】

■「僕らの未来」

https://linkco.re/6CEA6RE0

■「ぷにっ！-How Sweet Baby-」

https://linkco.re/E5m0TyN2

今後も各種SNSでグループやメンバーの情報を発信していきますので、是非応援よろしくお願いいたします！

公式X：

https://x.com/FRESHCHARM_

公式TikTok：

https://www.tiktok.com/@freshcharm_

公式Instagram：

https://www.instagram.com/freshcharm_/

公式YouTube：

https://www.youtube.com/@freshcharm

【プロジェクト体制】

■ プロデューサー・市川美織

メンバー選定、楽曲・衣装、レッスン方針、ビジュアル、ステージング、ファンコミュニケーションなど “アイドルとしての核心部分”を総合的にプロデュース。

■ プロデューサー・りゅーのすけ

YouTube,TikTokを中心に数十万～数千万再生のヒット企画を量産。

フォトグラファーでもありながら、 Z世代のSNS動向に最も精通した若手クリエイター。

SNS起点のファンコミュニケーション・成長ストーリーづくりを担当。

■ 株式会社flooris

floor is yours「次の時代のフロア（舞台）は、あなたたちのもの」を掲げ、

SNSマーケティング、クリエイティブ制作、タレントマネジメントを行うクリエイティブカンパニー。

映像制作・SNS企画・運用の支援。マネジメントの全面バックアップを担当。

【会社概要】

社名：株式会社flooris（フロアズ）

設立年：2025年4月

資本金：1,000万円

住所：東京都渋谷区東1-26-20 東京建物東渋谷ビル10F

【報道関係者からのお問い合わせ先】

担当：大山

Email：contact@flooris.jp

URL：https://flooris.jp/