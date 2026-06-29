紙もの、文具好きさん大集合！7月8日(水)から「しものせき文具の博覧会mini」を開催!!【大丸下関店】

株式会社 大丸松坂屋百貨店

クリエイターたちが手がけるかわいい文具たちが大集合!!「しものせき文具の博覧会mini ハッピーペーパーマーケット」を大丸下関店にて開催いたします。

しものせき文具の博覧会mini

下関では5回目の開催となる今回、空想街雑貨店・スタンプマルシェ・星燈社の3ブランドがしものせき文具の博覧会miniに初出店、こちらを含む全38ブランドの5,000種類以上が会場に並びます。

文具の博覧会でのお楽しみ、山口・下関をモチーフとしたご当地アイテムはもちろん、クリエイターの新作も登場。文具の博覧会だからこそ楽しめるオーダーメイドのワークショップも開催いたします。かわいい文具の博覧会オリジナルグッズのお買いあげプレゼントも見逃せません!!紙もの、文具好きの皆さまをお待ちいたします。大丸・松坂屋アプリ会員様限定、大丸下関店限定デザインのクリアファイルが当たる大抽選会(7月11・12日)も開催いたします。

大丸下関店限定デザインのクリアファイルが当たる大抽選会

出展ブランド、ワークショップ、お買いあげプレゼント、抽選会など情報いっぱいの「しものせき文具の博覧会mini」特設ページはこちら(https://dmdepart.jp/museum/shimonoseki/bunguhaku2026)から。お出かけ前にチェック!!

文具の博覧会のお楽しみのひとつ、ご当地アイテムを一部ご紹介♪

nemunoki paper item ふぐと黒猫 M6リフィルサイズメモnemunoki paper item ふぐと黒猫 M6リフィルサイズメモ

下関ということで、ご当地モチーフは「ふぐ」です！去年人気であっという間に完売したデザインを復刻いたしました。穴を開ければ手帳リフィルとしてもお使いいただける両面メモです。

Panda factory M6リフィルメモ フグとペンギンPanda factory M6リフィルメモ フグとペンギン

下関の海を泳ぐふぐたちを描いたご当地メモ。両面印刷でたっぷり使え、穴を開ければM6リフィルにも。手帳タイムが楽しくなる30枚入りです。

ポンチセ ご当地スマリのメモ紙ポンチセ ご当地スマリのメモ紙

ポンチセのオリジナルキャラクタースマリくんのメモ紙です。しものせきご当地は 瓦そば

名物の瓦そばを食べるスマリくん。とらふぐさんが狙っていますが、あげたくないスマリくんです。

atelier 149 一筆箋コンプリートセット＜下関デザイン＞atelier 149 一筆箋コンプリートセット＜下関デザイン＞

当店アイテムの中で一番人気と言えるのが「一筆箋コンプリ―トセット」。関門海峡の景色を描いた明るいブルーのBasicデザインと、それを春夏秋冬の季節ごとの景色に変えた４デザインをあわせた、合計５デザインがまとまったパッケージ！ひとこと書くのにちょうどよいサイズなんです。

三畳紀雑貨理科室 古生物なお薬手帳・マルチポーチ三畳紀雑貨理科室 古生物なお薬手帳・マルチポーチ

下関といえば海響館、そしてペンギン。関門周辺で見つかった、遠い昔の海の生き物「ペンギンモドキ」をモチーフにした室長推しのご当地グッズ。ポーチは小倉会場にて完売した人気作を再販します♪

5115STUDIO モトムラタツヒコ Kanmon Straits ポストカード/77mm長方形缶バッジ/A5クリアファイル5115STUDIO モトムラタツヒコ Kanmon Straits ポストカード/77mm長方形缶バッジ/A5クリアファイル

門司出身の私にとって下関は幼い頃から馴染み深い街ですが、下関といえばやっぱりフグです。点描によるフグの画に（架空の）関門海峡の通行手形のデザインをあしらいました。お土産にぜひ。

ゴゴスピカ メッセージカード(5枚入り)/ポストカードゴゴスピカ メッセージカード(5枚入り)/ポストカード

例年人気の山口モチーフ「フグさん」と「ペンギンくん」に加え、今年は新たに「クジラさん」が仲間入り。下関のために描き下ろしたポストカード・メッセージカードを、この会場限定で販売いたします。

万福画工雑貨 仁屋 下関マンホール缶バッジ全7種(マグネット付き)万福画工雑貨 仁屋 下関マンホール缶バッジ全7種(マグネット付き)

下関のマンホールを缶バッジにしました。カバンにつけたり、磁石も付いているのでマグネットにもなります。その他サイズ違いの商品や、下関のふく笛をモデルにしたメッセージカードなどもご用意しております。

ハマカタコーサブロー ご当地お粘土モンスターホログラムシールハマカタコーサブロー ご当地お粘土モンスターホログラムシール

ご当地に関係ありそうなハコフグのメアリー、虎に憧れるとらフグのタイガ、働きすぎて夜な夜なさまようカンモトン。これらのお粘土モンスターたちのホログラムシールです。

地元(下関、北九州、福岡)の作家さんをご紹介♪

atelier 149atelier 149

この下関の自然豊かな景色をデザイン化し、自分が欲しいと思うアイテムに落とし込んでいます。観光土産や市外の方への手土産に選んでいただきたいだけでなく、下関市民の皆さんが日常的にお気に入りのアイテムとして使っていただけると嬉しいな、と思いながら日々ものづくりに励んでいます。私は下関市豊北町の大自然の中で育ちましたので、記憶と経験に刻まれているものの影響も大きいです。

三畳紀雑貨理科室三畳紀雑貨理科室

生きもの好きの心をくすぐる、ちょっとマニアックでやさしい世界観で紡ぐ紙ものや雑貨たち。恐竜や古生物への偏愛をぎゅっと詰め込んだ作品は三畳紀雑貨理科室ならでは！北九州市在住。

5115STUDIO モトムラタツヒコ5115STUDIO モトムラタツヒコ

北九州市出身、福岡市在住。2003年より5115STUDIOを設立、イラストレーター・グラフィックデザイナーとして活動。動物をモチーフにした点描画の個展を各地で開催。著書『モトムラタツヒコの読書の絵日記』（書肆侃侃房）

平野隆司平野隆司

下関出身の色鉛筆画家。

平野隆司は 生き物をモチーフとして作品を描いています。 新しくステッカーを作製しました。防水/耐光性なので用途も広いです。

月嶋サエ月嶋サエ

ひとつひとつ図案から制作し、少し懐かしい雰囲気の女の子を切り絵で表現しています。夜空や花々をモチーフにしたデザインを取り入れた栞やポストカードなど紙もの雑貨を中心に展開しています。ぜひお手元でご覧ください。福岡県遠賀郡出身・在住。

～書心舎～三四郎～書心舎～三四郎

当日は家族向けの言葉やお祝い事などにも喜ばれている即興メッセージの贈り物。心が愉快になりほっこりする手描きポストカードや雑貨なども販売してますので、お気軽にお越しくださいね☆福岡県糸島市在住。

ゴゴスピカゴゴスピカ

うさぎ 時々 ねこ ぽっぽ。メルヘンサイケデリックなゆるめ動物と、植物や星空を描いています。アイテムはポストカード、メッセージカードを中心に展開中。お手に取ってくださる貴方様の心が和みますように…！北九州市出身。

万福画工雑貨 仁屋万福画工雑貨 仁屋

想いをカタチに。手彫りはんこを中心に、似顔絵やイラスト雑貨、缶バッジなどを制作。「レトロの元祖門司中央市場」内の店舗から、縁起物やご当地モチーフの楽しい雑貨をお届けします。

ハマカタコーサブローハマカタコーサブロー

お粘土モンスターシールやアルファベット即興ペイントなど、北九州と関門由来の面白アイテムが目白押しです。北九州市出身。

しものせき文具の博覧会mini 出店ブランド一覧

空想街雑貨店(初出店)、スタンプマルシェ(初出店)、星燈社(初出店)、かよくらふと、河童堂、くぼみの木、ゴゴスピカ、三畳紀雑貨理科室、サンスター文具、シイング、～書心舎～三四郎、万福画工雑貨 仁屋、月嶋サエ、てるふく商店、ナギノユカ、パピアプラッツ、ハマカタコーサブロー、平野隆司、フロンティア、ぷんぷく堂、ペーパーストーリー、ポンチセ、ムシカゴ~Washiclub lab in Kyoto~、ヨハク、Atelier PONTA、atelier149、Biscuit＆ツバメブックス、cobato、GreenFlash、KESHIGOMUHANKO KiKiKoKo、KNOOPWORKS、nemunoki paper item、nonnlala、Panda factory、TO-MEI HAN、5115STUDIOモトムラタツヒコ、*HoneyStyle*、&colors

<開催概要>

■イベント名：しものせき文具の博覧会miniハッピーペーパーマーケット(入場無料)

■会期：2026年7月8日(水)→28日(水)、午前10時→午後6時 ※最終日は午後5時閉場

■場所：大丸下関店 6階催事場(山口県下関市竹崎町4丁目4番10号、JR下関駅すぐ)

■特設ページ：https://dmdepart.jp/museum/shimonoseki/bunguhaku/

【株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸下関店】

〒750-8503 山口県下関市竹崎町4-4-10

電話:050-1783-1000(代表)

アクセス:JR「下関駅」徒歩すぐ

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