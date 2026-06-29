連結して使える丈夫なステージベッド『MODUE（モデュー）』従来の6枚セットに加え9枚・12枚セットを新たに販売開始！用途や設置環境に応じて選べるラインアップでさらに購入しやすくなりました。

株式会社エムールつなげて使える 丈夫なステージベッド『MODUE（モデュー）』

身体に合った「寝る・座る・たたむ」を提供する健康家具ブランドEMOORを展開する株式会社エムール（東京都立川市：代表取締役 高橋 幸司/以下エムール）は、2026年6月26日より、連結して使える丈夫なステージベッド『MODUE（モデュー）』の9枚セット・12枚セットを新たに販売開始しました。

詳細を見る :https://emoor.jp/products/md-bdmodu

進化型パレットベッド「MODUE」

つなげて使える 丈夫なステージベッド『MODUE（モデュー）』

「暮らしは、変わっていくもの。だからベッドも、動かせるほうがいい」

MODUE (モデュー) は、空間に合わせて自在にかたちを変える、暮らしにフィットするベッドフレームです。パレットを組み替えることで、お客様自身が暮らしに合わせて使い方を決めることができます。

選べるセット

シングルサイズからワイドキングサイズまで対応しています

【従来品】6枚セット…[対応マットレス]シングルサイズ

【NEW】9枚セット…[対応マットレス]シングル～ワイドダブルサイズ

【NEW】12枚セット…[対応マットレス]シングル～ワイドキングサイズ

分割式でレイアウト自在

大きなベッドは一度置いたら、移動も捨てるのも億劫なもの。MODUE (モデュー) ならレイアウト変更や寝室全体のお掃除も気軽に行えます。暮らしに合わせて自由に動かせる、新しい発想のベッドです。

移動しやすさと長く使える耐久性を両立

1セット6枚でお届け。1パレットあたりは約7kgと重厚で、従来のパレットベッド（当社従来品）と比べて安心感と耐久性があります。1パレットずつ移動すれば女性ひとりでも無理なく動かすことができ、引っ越しや模様替えもスムーズです。

分割式ベッドのメリット

追加も分割も自由自在

家族が増えたら、1セット買い足して並べればゆったりキングサイズ相当（約幅200cm）に変化。使わないときは重ねて部屋の隅へ移動することもできます。単身の方はもちろん、お子様のいるご家庭でも、子供の成長や夫婦の寝室の変化など、暮らしの変化に合わせて自在にレイアウトできます。

※積み上げる際は、ズレて落とさないようご注意ください。

ロボット掃除機対応の脚高設計

通気性をしっかり確保

ベッド下にはしっかり高さを確保。掃除機が奥まで入る構造で、ロボット掃除機もスムーズに通れます。また、ベッド床面はすのこ状で空気が通りやすい設計に。湿気がこもりにくく、カビなどでマットレスを痛めにくく、1年を通して清潔で快適に眠れます。

連結金具でパレットのズレを軽減

丈夫で安心感のある構造

従来のパレットベッド（当社従来品）では縦方向のみを固定する構造でしたが、MODUE (モデュー) には縦横両方向に固定できる連結金具が1セットあたり7個付属。従来品と比べてズレを大幅に軽減しました。さらに、1パレットあたり均等耐荷重150kgのしっかり設計。体を預けたときの安定感があり、安心してお使いいただけます。

細かなところにもとことん対応

MODUE (モデュー)は頑丈な構造設計というわかりやすい改善はもちろん、使い手目線の困りごとにも細やかに対応しています。

収納ケースのことも考えた設計

収納性も確保

ベッド下には、約幅45cm×奥行45cm×高さ20cmの収納ケースがぴったり収まるサイズを確保。衣類や季節物、リネン類などをすっきり整理でき、限られた住空間を無駄なく使えます。

床と寝心地を守る気配り

ベッド裏には床を保護するフェルトシールを24枚（1セットあたり）付属。ちょっとした床の凹みなどで寝心地が損なわれることも緩和してくれます。

空間を活かしたレイアウトに

65×180cmのコンパクトショートサイズのマットレスを敷いたイメージIdea-1.コンパクトマットレスと組み合わせ

セミシングルやショートサイズのマットレスを使用すると、足元やサイドにゆとりのあるスペースが生まれます。その余白に本や間接照明、グリーンを置けば、空間に広がりと落ち着きをプラス。ベッドまわりに“余裕”をつくり、すっきりとした印象に仕上げられます。

※エムールでは、コンパクトサイズのマットレスは豊富に取り揃えております。

Idea-2.小上がりスペースに

3列×2に組み替えると、約幅150×奥行130cmサイズの小上がりスペースに。

リビングやワークスペースの一角のくつろぎ空間として活躍。来客時には簡易ベッドとしても使える、使い方の幅が広がるレイアウトです。

3列×2（幅150×奥行130cm）窓下や壁沿いに並べて使用Idea-3.リビングベンチに

並べてつなげれば、ちょっと腰掛けられるリビングベンチに。

下には収納ケースやカゴを入れられるため、座る・しまうを兼ねた実用的な使い方も可能です。

追加購入に最適な1列(3枚)セットも新登場

追加購入用3枚セット

既存セットに連結して、ライフスタイルに合わせた拡張が可能です。

追加購入用3枚セットはこちら :https://emoor.jp/products/md-bdmodu-1col

これからの暮らしに「ベッドを動かせる」という選択を

つなげて使える 丈夫なステージベッド『MODUE（モデュー）』

MODUE (モデュー)は、大きくて動かせないベッドを住まいや暮らしに合わせて買い替え続けるという選択から、あなたを解放する新発想のベッドフレームです。

詳細を見る :https://emoor.jp/products/md-bdmodu

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51129/table/252_1_17f5ad4c75080315ca541828596a53be.jpg?v=202606291152 ]

健康家具ブランドEMOORについて

健康的な「寝る、座る、たたむ」を実現する

EMOOR(エムール)は『眠りで世界の人を元気にする』というビジョンのもと、2006年より「寝る・座る・たたむ」に専門性をもった商品・サービス開発、ECサイトの運営を行っています。人生100年時代において、健康であることは人生の中心と言えます。

EMOOR(エムール)は、睡眠学や人間工学を背景とした基礎研究と常時2,000種類を超える商品開発力、そしてECでの販売に特化することで、従来の「目で楽しむインテリア」ではなく「健康的な生活を支える道具」をお求めになりやすい価格でご提供しています。

<学術論文>

高橋 幸司，大友 香穂里，田中 秀樹：2024 マットレスの寝心地に関する要因分析―全体的な寝心地の因果モデルの提案―．睡眠と環境，18巻1号：1-8頁．

高橋 幸司，大友 香穂里，田中 秀樹：2025 50～89歳におけるマットレスの寝心地に関する要因分析―全体的な寝心地の因果モデルの提案（第2報）―．睡眠と環境，19巻1号：1-8頁．

<学会発表>

日本睡眠学会第44回定期学術集会（2019年）

日本睡眠学会第46回定期学術集会（2021年）

日本睡眠学会第47回定期学術集会（2022年）

日本睡眠学会第48回定期学術集会（2023年）

睡眠環境学会第32回学術大会 奨励賞受賞（2023年）

マットレスの寝心地に関する要因分析の論文発表（2024年）

男性における身体的特徴がマットレスの寝心地に与える影響（2025年）

<特許>

寝具選択システム及び寝具物性認識システム．特許第6229983号．

睡眠情報収集システム．特許第6269980号．

寝具選択システム．特許第6385605号．

寝具選択支援システム．特許第6468666号．

寝具提案システム、及び、寝具提案方法（寝具提案）．特許第6865485号．

寝具提案システム、及び、寝具提案方法（買い替え）．特許第6902809号．

睡眠改善スケジュール提案システム．特許第6919909号．

寝具情報提示システム、及び寝具情報提供方法．特許第7340299号．

株式会社エムール

会社名：株式会社エムール

本社：東京都立川市曙町1-25-12オリンピック曙町ビル9F

代表取締役：高橋 幸司

設立：2006年7月

資本金：4,500万円

事業内容：

・快適な「寝る、座る、たたむ」を実現する製品の企画開発

・国内および海外向けECサイトの運営

・体験型ショールームおよび販売店の運営

・睡眠教育サービスの企画開発



関連サイト：

・ホームページ

https://emoor.co.jp

・公式オンラインショップ

https://emoor.jp/

・ブランドサイト

https://emoor.world/jp/

・体験ショールーム立川・青山

https://emoor.world/jp/showroom/

・伊勢丹立川店(常設店)

https://emoor.world/jp/showroom/#show-2094

・TATAMU(R)ブランドページ

https://emoor.jp/collections/tatamu



SNS：

・Instagram

https://www.instagram.com/emoor_interior_shop/

・Youtube

https://www.youtube.com/user/EMOORch

・TikTok

https://www.tiktok.com/@emoor_interior_shop



▼エムールのプレスリリース一覧はこちら

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51129