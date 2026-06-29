「お尻が変わると、後ろ姿が変わる。」美尻づくりに特化した新カルチャースクール講座がスタート

株式会社antiqua

ヒップラインや脚のラインが気になる方に向けた新しいカルチャースクール講座「ふんわり美尻メイク」がスタートします。

ヨガとトレーニングを組み合わせた60分のプログラムで、股関節やお尻周りをしっかりほぐしながら、美しいヒップラインづくりを目指します。

初心者の方はもちろん、運動習慣をつくりたい方やボディメイクに興味のある方も気軽に参加できる内容です

気になるお尻周りへ集中的にアプローチ

身体の気になるパーツとして常に上位に挙がるヒップライン。

「ふんわり美尻メイク」では、ヒップアップや脚痩せに重要な股関節・お尻周りに着目し、ヨガのポーズを通じて柔軟性を高めながら身体を整えていきます。

さらに後半では、ヒップアップに欠かせない筋肉へアプローチするトレーニングを音楽に合わせて実施。楽しみながら続けられるプログラムとなっています。

柔道整復師×ヨガインストラクターによる指導

講師を務めるのは、柔道整復師とヨガインストラクターの資格を持つhaluna氏。

身体の構造を理解した専門的な視点と、ヨガの心地よい動きを組み合わせ、一人ひとりが無理なく取り組めるレッスンを提供します。

初めての方も、男性も参加歓迎

運動経験がない方やヨガ初心者の方でも安心して参加できる内容です。

また、男性の参加も可能なため、健康づくりや姿勢改善を目的とした方にもおすすめです。

予約はInstagramのDMから受け付けるほか、当日の参加も可能です。

美しい後ろ姿づくりを、楽しみながら

無理なトレーニングではなく、身体をほぐしながら整え、鍛える。

「ふんわり美尻メイク」は、美しいヒップラインと健康的な身体づくりを目指す新しい習慣として、気軽に参加できるカルチャースクール講座です。

自分らしく身体を整える第一歩として、ぜひご参加ください