品川美容外科 上野院、7月3日（金）に移転リニューアルオープン

医療法人社団翔友会 品川美容外科

2026年7月3日（金）に、品川美容外科上野院と品川スキンクリニック上野院を下記住所へ移転し、リニューアルオープンいたします。

今回の移転では、品川スキンクリニック上野院を品川美容外科 上野院へ統合するとともに、駅からのアクセス性向上に加え、院内環境を全面的に見直し、より快適にお過ごしいただける空間へと刷新いたしました。

これまで品川スキンクリニック上野院をご利用いただいていたお客様につきましても、引き続き品川美容外科 上野院にて各種施術・ご相談を承ります。

上野エリアで美容医療をご検討中の皆様に、より通いやすく、より安心してご相談いただけるクリニックとして、今後もお客様一人ひとりに寄り添った高品質な美容医療の提供に努めてまいります。



■クリニック概要

品川美容外科 上野院

住所： 〒110-0005 東京都台東区上野一丁目20番11号 ヒューリック上野広小路ビル 4F

電話番号：0120-521-130

最寄駅：JR御徒町駅/東京メトロ銀座線 上野広小路駅/都営大江戸線 上野御徒町駅

詳しくは下記のホームページをご参照ください。

クリニックURL:https://www.shinagawa.com/clinic_ueno/

※誠に勝手ながら移転前の最終診療日を2026年6月29（月）とし、2026年6月30日（火）～7月2日（木）までの期間は、移転準備のため休診とさせて頂きます。

■品川美容外科 上野院の紹介

医療法人社団翔友会 品川美容外科上野院では、多様なお悩みに対応できる施術メニューを取り揃えています。開院38年の歴史と豊富な症例実績を活かし、お客様一人ひとりの理想に寄り添いながら、美しさを引き出すお手伝いをいたします。

まずは気軽にご相談ください！

無料カウンセリングWEB予約：https://www.shinagawa.com/rsv/

https://shinagawa.com/

https://shinagawa-skin.com/