「Cisco Scale Innovation Day」ユニアデックス株式会社ブースに高さ2.0mの巨大ガチャ「モンスターカプセル」提供

株式会社グリーグローブ

巨大ガチャ「モンスターカプセル」の企画・運営を行う株式会社グリーグローブ（本社：東京都文京区／代表取締役：上村 正治）は、2026年7月1日(水)、東京ミッドタウンホール（地下1F）で開催される「Cisco Scale Innovation Day」に出展するユニアデックス株式会社ブースに、高さ2.0mの巨大ガチャ「モンスターカプセル」を提供します。

ユニアデックス株式会社は、Cisco XDRおよびCisco Secure Accessをテーマとした体験型ブースを出展します。その中でもひときわ目を引くコンテンツが、全高2.0mを誇る巨大ガチャ「モンスターカプセル」です。ブースにお立ち寄りいただき、アンケートに回答をいただくと、専用コインがもらえ、ノベルティが当たる「モンスターカプセル」に挑戦できます。

※巨大ガチャ「モンスターカプセル」は数量限定のため、なくなり次第終了となります。

巨大ガチャ「モンスターカプセル」設置イメージ

【Cisco Scale Innovation Day】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141920/table/67_1_5411ab0bf9bc9074d3d15bae8e1c343e.jpg?v=202606291152 ]

■ノベルティの一部をご紹介 下記以外にもノベルティをご用意しております！

ユニアデックス株式会社 会社概要

会社名：ユニアデックス株式会社

所在地：〒135-8560 東京都江東区豊洲1-1-1

代表者：代表取締役社長 田中 建

事業内容：BIPROGYグループのICTインフラトータルサービスを提供。

マルチクラウドサービス、次世代ネットワーク、DX、ITアウトソーシングなどに強みを持ち、お客さまの「持続的な優位性」を実現するために伴走し続けています。

URL：https://www.uniadex.co.jp/

巨大ガチャ「モンスターカプセル」とは

巨大ガチャ『モンスターカプセル』は2021年の開発以来、累計400件以上のイベントに導入され、年間600件以上のお問い合わせをいただく、イベント業界で実績豊富な巨大ガチャです。高さ2.0m・高さ2.4m・高さ3.0mの機材は国内最大級の大きさを誇ると同時に、カプセルマシーンとして日本で唯一販促イベントや物販販売に対応。コイン決済・スマホ決済（交通系IC・キャッシュレス決済・クレジットカード決済等）・独自QRコード認証など豊富なピピット決済に対応しています！

対応カプセルのサイズは日本最大級のφ160mm！カプセルだけでもインパクト抜群です。新商品PR・地域活性化イベント・スポーツチーム試合会場・アーティストライブなど多数の活用が可能です。イベント内容やプロモーションターゲットをイメージしたオリジナルデザインの機材にラッピングすることが可能です。たくさんのお問い合わせお待ちしております。

リテールメディア：クライアント様の会員証バーコードと連携し巨大ガチャが回せる新機能」

導入企業様のアプリ会員証バーコードを読み取りすることでハンドルを回すことが可能です。アプリダウンロード数の新規獲得や休眠顧客の掘り起こしにも最適です。利用履歴もCSVデータでフィードバック出来る為、マーケティング施策として既存アプリでの活用にもご利用頂けます。ほかにも弊社開発のスタンプラリーや謎解きシステムのクリア特典時に表示されるQRコードを活用して参加特典をプレゼントすることもできます！2024年3月プロ野球チーム福岡ソフトバンクホークス様に導入済みです。

■巨大ガチャ「モンスターカプセル」仕様

【巨大ガチャ2.0m「モンスターカプセル」 スペック】

・本体サイズ：高さ2000mm × 横幅1000mm × 奥行き1000mm

【巨大ガチャ2.4m「モンスターカプセル」 スペック】

・本体サイズ：高さ2400mm × 横幅1500mm × 奥行き1400mm

【巨大ガチャ3.0m「モンスターカプセル」 スペック】

・本体サイズ：高さ3000mm × 横幅4500mm × 奥行き3000mm

■カプセルのサイズ

・直径160mm（ 2.0m・2.4m・3.0m機材共通）

■豊富な決済方法

・オリジナルコイン決済

・交通系IC・二次元コード・クレジットカード決済に対応

・独自QRコードおよびバーコードの読込での決済

（導入企業様のアプリ会員証の二次元コードやLINE公式アカウントとの連携が可能です）

・スタンプラリーや謎解きシステムのクリア特典時に表示されるQRコードを活用して参加特典をプレゼント可能！オリジナルシステムの開発が可能です

巨大ガチャ「モンスターカプセル」に関する過去のプレスリリースはこちら

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/141920

巨大ガチャ「モンスターカプセル」レンタル オフィシャルサイト

高さ2.4m・2.0m・3.0m（MEGA）機材の巨大ガチャ｜モンスターカプセル（レンタル販促機材）

https://monstercapsule.jp

※本件の機材に関するお問い合わせは、以下よりお願いいたします

巨大ガチャ「モンスターカプセル」お問い合わせ窓口

https://monstercapsule.jp/contact.html

『MONSTER CAPSULE』および『モンスターガチャ』は、株式会社グリーグローブの登録商標です。

■株式会社グリーグローブ

https://gleeglobe.jp/

設立：2024年4月17日

代表者：上村 正治

所在地：東京都文京区本郷2-22-12

グリーグローブの想い：

独自のツールで世界に驚きと喜びを生み出す

株式会社gleeglobeは、革新的なイベント企画、独自のツール、そしてWebコンテンツを通じて、世界へ新しい価値を創造します。細やかな対応と積極的な取り組みをもって、

クライアント及びその顧客に驚きと喜びを提供することを使命としています。