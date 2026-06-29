クラウド型ERP『Reforma PSA』、社内申請をデジタル化する「文書管理オプション」を提供開始

株式会社オロ

株式会社オロ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長執行役員：川田 篤、以下「オロ」）は、2026年6月に開発・提供するクラウド型ERP『Reforma PSA（レフォルマ ピーエスエー、以下「Reforma」）』のバージョンアップを実施いたしました。

本バージョンアップでは、システム上で各社独自の申請を作成・回覧できる「文書管理オプション」の提供を開始しました。これにより、柔軟で効率的な情報管理が可能になります。

■バージョンアップ実施の背景

Reformaでは2019年11月より、ユーザー様からのご意見をもとに約2か月に1回のペースで新機能の開発・実装を行ってまいりました。

より広くユーザー様の声を集めるべく実施したユーザーアンケートや、既にReformaをご利用いただいているお客様とのお打ち合わせにて、

「Reforma上で稟議などの社内ワークフローを完結させたい」

「申請やアンケートなど、自社特有のフォーマットをReforma上で再現したい」

など、各社特有の管理方法に関するご要望をいただきました。

こうしたご意見や状況を踏まえて、今回のバージョンアップでは「文書管理オプション」を追加し、2026年6月末より順次ユーザー様へ提供を開始しております。

■新しくできること・その効果

「文書管理オプション」は、稟議や確認などの各種申請をReforma上で作成・回覧できる機能です。

ユーザーは申請ごとに希望のフォーマットを選び、入力項目を自由に設定することで、自社専用の申請を作ることができます。

また、承認フローの設定や承認ログの保存にも対応しているため、「誰がいつ承認したか」という履歴情報が残り、ペーパーレス化の促進や内部統制の強化にも寄与します。

＜具体的な活用例＞

・稟議決裁

・住所変更、名刺発注など総務・人事系申請

・社内アンケート

※本オプションは申請時にファイルを添付する機能を含むため、ご利用には「ファイル管理オプション」のご契約が必要となります。

■今後の展開

IT・広告・コンサルティング・制作・設計といったプロジェクト型ビジネスに特化したクラウド型ERPであるReformaは累計500社以上に導入され、業務管理や案件管理に貢献してきました。

今後もユーザー様の声をもとに継続して機能改善を行い、より多くの企業様における生産性向上に寄与してまいります。

■クラウド型ERP『Reforma PSA』のご紹介

広告・IT・WEB制作・設計など業界特有の業務管理をお求めやすい価格でシステム化

Reforma PSAはクリエイティブ系ビジネスの商習慣にFITした案件管理システムです。業種特化型のシステムなので低価格で、漏れのない業務管理、正確な損益管理を実現。バックオフィスの業務効率化と同時にタイムリーな経営分析を支援します。

公式サイト： https://www.oro.com/reforma-psa/

Reforma 導入事例：https://www.oro.com/reforma-psa/casestudy/

お問い合わせ：https://rp.go.oro.com/form/contact-2021-09

＜クラウド型ERP『Reforma PSA』に関するお問い合わせ＞

株式会社オロ Reforma PSAグループ

TEL：03-6692-9558 ／ Mail：reformapsa@jp.oro.com

＜報道に関するお問い合わせ＞

株式会社オロ 広報担当

TEL：050-5497-8643 ／ Mail：info@jp.oro.com