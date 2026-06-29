戦禍のウクライナから東ティモール、ハイチまで。世界5カ国の昔話を収録した絵本『たいようがみた話 5つの国の昔話』7.2発売

株式会社世界文化ホールディングス

世界文化社は、ウクライナ、東ティモール、パラオ、エクアドル、ハイチの5カ国に伝わる昔話を収録した絵本『たいようがみた話 5つの国の昔話』を2026年7月2日に発売します。

本書の絵を担当した、世界各地で壁画制作を行うアーティスト・ミヤザキケンスケ氏

本書は、世界各地で壁画制作を行うアーティスト・ミヤザキケンスケ氏が、「Over the Wall 世界壁画プロジェクト」を通じて訪れた国々で出会った物語をもとに制作した一冊です。戦禍の続くウクライナをはじめ、遠く離れた国々に語り継がれる昔話には、助け合い、知恵、勇気、自然への畏敬など、人類共通の願いや価値観が息づいています。

正岡慧子氏による親しみやすく美しい再話と、実際に現地を訪れたミヤザキ氏ならではの文化的背景を描き込んだ迫力ある絵で、子どもから大人まで世界の多様な文化に触れることができます。巻末には「Over the Wall 世界壁画プロジェクト」の紹介に加え、昔話研究の第一人者である小澤俊夫氏による解説も収録。物語を通して世界を知り、人と人とのつながりを考えるきっかけとなる絵本です。

ウクライナの「てぶくろ」「えんどう豆太郎」、東ティモールの「島になったワニの話」、エクアドルの「ハチドリのひとしずく」、ハイチの「魔法のオレンジの木」を収録。実際にその国を訪れたミヤザキ氏が描く、様々な国の文化的背景を取り込んだ多彩な絵が魅力。

著者プロフィール

文・正岡慧子

1941年広島県生まれ。絵本作家・童話作家。 主な作品に『きつねのたなばたさま』（世界文化社）、『ぼく、まってるから』（フレーベル館）、『あなぐまのクリーニングやさん』（PHP研究所）他多数。読み聞かせ活動にも力を入れている。

絵・ミヤザキケンスケ

1978年佐賀市生まれ。筑波大学修士課程芸術研究科を修了後渡英、Super Happyをテーマに、見た瞬間幸せになれる作品を制作。世界中で壁画を残す活動 “Over the Wall 世界壁画プロジェクト”を主宰し、ケニア（2015）、東ティモール（2016）、ウクライナ（2017）、エクアドル（2018）などで活動を行う。

書籍概要

『たいようがみた話 5つの国の昔話』

■発売日：2026年7月2日 （木）

■文：正岡慧子

■絵：ミヤザキケンスケ

■定価：2,200円（税込）

■仕様：B4変型判・32ページ

■発行：株式会社世界文化社

https://books.sekaibunka.com/book/b10169615.html

https://amzn.asia/d/0fSEbYFS