【多様なお香をはさんでホールド】ディアボロフォルムに機能を集約した、ミニマルなステンレス製インセンスホルダーを新発売

株式会社ナガエプリュス

“わたしのとなりに、そっといる。”

プロダクトを通じて心地よい時間を提案するライフスタイルブランド「NAGAE＋（ナガエプリュス）」を展開する株式会社ナガエプリュス（本社：東京都渋谷区／CEO兼プロデューサー 長柄洋一）は、タイプの異なる多様な香を「はさむ・挿す・燃焼を途中で止める」機能を、一つの造形に統合したステンレス製のインセンスホルダー「Ordi Dia - Line / Curve（ディア）」を新発売。

「香」を「はさむ・挿す・燃焼を止める」

Ordi Diaは、中心がくびれた「ディアボロ形状」により自重を集中し、お香の太さや種類（線香・竹芯香）を問わず安定した保持を実現します。また、空間との調和を考慮し、直線シェイプと曲線シェイプをラインナップ。さまざまなアレンジをお楽しみいただけます。

2026年7月1日（水）より、公式オンラインストアにて発売を開始いたします。

※お取扱店舗、その他に関してはお問い合わせください。

※素材や仕上げの特性上、色味や質感に個体差があります。

※お香は付属しておりません。

ディアボロ形状。

中心がくびれた形状としたことで、つまみ上げる操作がしやすく、ホールドの安定感も確保しています。

・お香を自重で挟む方式により、多様な太さ、長さ、タイプのお香に適応。お香を途中でホールドすることで、途中で燃焼を止める使い方も可能です。

香を挟む。香を挿す。

・道具としての機能を犠牲にせず、直感的な使用感と空間における調和を両立したシンプルなデザイン。竹芯香の様に長尺のお香にも対応します。

使用パターン

Ordi Dia - Line

線香

Ordi Dia - Line

渦巻香

Ordi Dia - Line

竹芯香

Ordi Dia - Line

竹芯香（挿す）

Ordi Dia - Curve

線香

Ordi Dia - Curve

渦巻香

Ordi Dia - Curve

竹芯香

Ordi Dia - Curve

竹芯香（挿す）

Ordi Dia - Line

Ordi Dia - Line

価格 : \7,700 (税込)

サイズ : W20×D20×H40mm

重量：51ｇ

Ordi Dia - Curve

Ordi Dia - Curve

価格 : \7,700 (税込)

サイズ : W19×D19×H40mm

重量：68ｇ

NAGAE＋（ナガエプリュス） ブランドコンセプト

循環。

「お客様の隣に、長く、そっといる」

循環できる商品と余白を作り出していきます。

Website：https://nagae-plus.com/

Instagram：https://www.instagram.com/nagaeplus/

お問い合わせ

株式会社ナガエプリュス

TEL：03-3470-2071

E-mail：customer@nagae-plus.com