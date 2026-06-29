ずらりと並ぶ桃にうっとり　フルーツショップ青木『ふくしまピーチパラダイス』開催

青木フルーツ株式会社

青木フルーツ株式会社（本社：福島県郡山市、代表取締役社長：青木大輔、以下当社）は、1924年創業のフルーツ専門店「フルーツショップ青木」にて、2026年7月1日(水)から2026年9月15日(火)の期間『ふくしまピーチパラダイス』を開催いたします。旬を迎えた桃を複数品種取り揃え、ご自宅用、贈答用など、様々な商品を販売します。

期間中、福島県産の桃を購入いただいたお客様には、対象商品を購入してスタンプを集めると200g分のフルーツセット『フルフル200』がもらえる『ピーチパラダイス スタンプカード』を配布します。また、対象の桃ギフトご購入のお客様には、その日おすすめの桃を1玉プレゼントします。

福島県産桃の旬を味わう『ふくしまピーチパラダイス』

フルーツショップ青木は、熟練のフルーツマイスターが産地や気候、栽培状況、果物の仕上がりを見極め厳選した、極上のフルーツを取り扱う果物専門店です。旬のフルーツに合わせて装いを変える店内は、これからの季節みずみずしい桃がずらりと並び、優しいピンク色に彩られます。

当社が本社を構える福島県は、全国有数の桃の産地で、「あかつき」をはじめ約60品種もの桃が栽培されています。福島県産の桃は、盆地特有の寒暖差によって色鮮やかな果皮と濃厚な甘みを育み、引き締まったしっかりとした果肉を特徴とする品種が多く存在します。フルーツショップ青木では、そんな福島県産の旬の桃をより多くのお客様に味わっていただきたいという想いから、『ふくしまピーチパラダイス』を開催いたします。店舗に並ぶ桃は、柔らかな果肉とさっぱりとした甘みが魅力の品種から、次第に引き締まった果肉と濃厚な甘みが魅力の品種へと移り変わっていきます。店内に優しく広がる桃の香りも堪能しながら旬果をご購入いただけます。

『ピーチパラダイス スタンプカード』イメージ

期間中、桃をご購入いただいたお客様には、『ピーチパラダイス スタンプカード』を配布いたします。福島県産桃9品種と、フルーツピークスの「桃パフェ」を対象とした企画で、対象商品をご購入いただくごとにスタンプを押印いたします。対象の桃は、店頭での単品購入のほか、カタログや店頭にて販売している桃の詰め合わせギフトも対象となります。また、フルーツピークスの「桃パフェ」では、『まるごと桃パフェ』『THE TOWER まるごと桃』が対象です。

スタンプを3つ集めたお客様には、1日に必要なフルーツ摂取量200g分を詰め合わせたフルーツセット『フルフル200』をプレゼントいたします。さらに、期間中に対象の桃ギフトをご購入いただいたお客様には、その日おすすめの桃を1玉プレゼントいたします。

『フルフル200』イメージ

『ピーチパラダイス スタンプカード』概要

内容：対象商品ご購入ごとにスタンプを1つ押印し、スタンプを3つ集めた方に１日に必要なフルーツ摂取量200g分のフルーツセット『フルフル200』をプレゼント

配布期間：2026年7月1日(水)～2026年8月末（予定）

押印期間：2026年7月1日(水)～2026年9月15日(火)

引換期間：2026年7月15日(水)～2026年9月15日(火)

対象店舗：フルーツショップ青木 本店・郡山コスモス通り店・いわき泉店・つくば店

対象商品：

・福島県産桃9品種（はつひめ、暁星、あかつき、まどか、川中島白桃、黄金桃、ゆうぞら、幸茜、さくら白桃）

・フルーツピークス 桃パフェ（「まるごと桃パフェ」または「THE TOWER まるごと桃」）

※桃9品種は、単品購入のほか、桃のみを詰め合わせたギフト商品の購入もスタンプ押印の対象となります。

※桃パフェは、フルーツショップ青木と併設するフルーツピークス（本店・郡山コスモス通り店・いわき泉店・つくば店）のみ押印対象です。併設していないフルーツピークス店舗では、対象商品をご購入いただいても押印できません。

桃ギフト購入特典概要

内容：対象の桃ギフトを購入した方にその日おすすめの桃を１玉プレゼント

配布期間：2026年7月1日(水)～2026年9月15日(火)

対象商品：カタログ掲載または店頭にて販売している桃のみを詰め合わせたギフト商品

フルーツショップ青木とフルーツマイスターについて

1924年創業のフルーツ専門店「フルーツショップ青木」は、東北・関東に現在5店舗を展開しています。フルーツショップ青木では、熟練のフルーツマイスターが市場や生産農家を訪れ、厳選したフルーツのみを仕入れています。

「フルーツマイスター」はフルーツショップ青木で代々受け継がれる称号。フルーツマイスターが選び抜いた極上のフルーツを、一番おいしいときにお召し上がりいただけるよう、鮮度や熟度を徹底的に管理してお届けしています。

フルーツショップ青木：https://fruits-aoki.com/

Instagram：https://www.instagram.com/fruit_shop_aoki/

アオキフルーツオンライン：https://aokifruitsonline.com/