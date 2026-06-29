人気あそび歌が絵本に！ おむすびがテーマの絵本の決定版『のりのり！おむすびくん』７月２日発売

株式会社世界文化ホールディングス

世界文化社 (東京都千代田区) は、絵本『のりのり！おむすびくん』(福田 翔・作 亀澤裕也・絵) を７月２日 (木) に発売します。

動画再生回数50万回超え！ 福田翔＆鈴木翼の人気あそび歌「のりのり！おむすびくん」がついに絵本になって登場！

「のりのり♪ふりふり♪」「おっかっかっか～」と口に出したくなるセリフがいっぱいで、 個性豊かなおむすびくん達の姿や言動に、思わず子どももノリノリ♪ 親子の読み聞かせ、保育の現場でも盛り上がる一冊です。

しゃけ・うめ・こんぶ、さまざまな種類のおむすびが登場する中で、 おむすびくんがなりたいのは、なにおむすび？？ 身近な食べ物から、楽しく食育を始めるきっかけになります。

♦福田翔＆鈴木翼の人気あそび歌「のりのり！おむすびくん」が絵本に！

♦しゃけ・うめ・こんぶ、さまざまな種類のおむすび達が登場する中で、おむすびくんがなりたいのは、なにおむすび？？

♦個性豊かなキャラクター達の登場に、思わず子どももノリノリ♪

♦著者プロフィール

●福田 翔 (作) あそびうた作家。都内の保育園に８年間勤務した後、2014年より活動開始。2018年「おかあさんといっしょ」（NHKEテレ）２月の月の歌「おはよう！」の作詞作曲を担当。「それいけ！アンパンマンくらぶ」（BS日テレ）に出演。2020年『おいで おいで』（赤ちゃんとママ社）で絵本作家デビュー。自身初のオリジナルフルアルバム『ともだちの花』（日本コロムビア）発売。2024年活動10周年記念コンサート「カラフルルルル♪」を開催。2025年NHKステージショー『100年どーもくんがいく！』にうたのおにいさんとして出演。

●亀澤裕也 (絵) イラストレーター。嵯峨美術短期大学、大阪総合デザイン専門学校を卒業。ザ・チョイスなどのイラストレーション公募で数々入選。現在は、絵本や児童書などを中心に活動中。作品に『おいで おいで』（作・福田翔／赤ちゃんとママ社）、カラーパネルシアター『まちのおふろやさん』（作・福田翔／アイ企画）、『あのな、これは ひみつやで！』（作・くすのきしげのり／偕成社）、『はなくんくん』（作・ねじめ正一／福音館書店）などがある。他、多数出版。

♦刊行概要 『のりのり！おむすびくん』

■発売日：2026年７月２日 (木)

■定価：1,540円（税込）

■仕様：B5変型／32ページ

■発行：株式会社世界文化ワンダーグループ

■発行・発売：株式会社世界文化社

https://books.sekaibunka.com/book/b10169659.html

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