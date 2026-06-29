世界最大級の自転車ロードレース『ツール・ド・フランス2026』「ABEMA de J SPORTS」にて開幕から3日間連続無料生中継決定！聖飢魔II・ルーク篁参謀、SKE48・荒野姫楓のゲスト出演も

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年7月4日（土）より開幕する世界最大級の自転車ロードレース『ツール・ド・フランス2026』において、「ABEMA de J SPORTS」にて開幕初日から3日間連続で無料生中継することを決定いたしました。

『ツール・ド・フランス』は、毎年7月に約3週間にわたり開催される世界最大級の自転車ロードレースです。選手たちは総距離3,000kmを超える過酷なコースを駆け抜け、総合首位の証である黄色いジャージ「マイヨ・ジョーヌ」を目指します。美しい街並みや壮大な景色を駆け抜ける華やかさと、山岳ステージをはじめとする難関コースで繰り広げられる選手たちの熱戦を同時に楽しめるのも、本大会の大きな魅力です。

2026年大会は、スペイン・バルセロナで開幕し、最終的にパリ・シャンゼリゼへと至る総距離3,333km、全21ステージで開催。ピレネー山脈やアルプス山脈を越える過酷な山岳ステージなども組み込まれ、世界最高峰の選手たちによる3週間にわたる熱戦が繰り広げられます。

今回「ABEMA de J SPORTS」では、大会開幕となる7月4日（土）の第1ステージから、7月5日（日）の第2ステージ、7月6日（月）の第3ステージまでを3日間連続で無料生中継いたします。

大会初日にはバルセロナ市街地を舞台に、55年ぶりとなる「第1ステージでのチームタイムトライアル」が行われるほか、2日目には起伏に富んだ周回コース、3日目にはフランスとスペインの国境にまたがるピレネー山脈を越えるルートが待ち受けます。チームの連携や戦略が勝敗を左右するチームタイムトライアルや、総合争いを左右する山岳ステージなど、大会序盤から見どころ満載の注目ステージを、ぜひ無料でお楽しみください。

なお、7月4日（土）放送の第1ステージには聖飢魔IIのルーク篁参謀、7月5日（日）放送の第2ステージにはSKE48の荒野姫楓がゲストとして登場。熱狂的なロードレースファンで知られる2人とともに、世界最高峰のロードレースの魅力を、多彩な視点でお届けいたします。

また、「ABEMA de J SPORTS」および「ABEMA de WOWSPO」では、本大会の全21ステージを生中継。「ABEMA de J SPORTS」または「ABEMA de WOWSPO」に加入いただいた方は、開幕からフィナーレまで、世界最高峰の選手たちが繰り広げる3週間にわたる熱戦のすべてをお楽しみいただけます。

世界中が注目する『ツール・ド・フランス2026』を、ぜひABEMAでお楽しみください。

■「ABEMA de J SPORTS」／『ツール・ド・フランス2026』 3日間連続無料生中継

【第1ステージ】全編無料生中継

放送日時：2026年7月4日（土）夜11時45分～

URL：https://abema.tv/live-event/41a86cbd-a105-42a2-9bb5-0dcf709a9ae9

ゲスト：ルーク篁参謀（聖飢魔II）

【第2ステージ】全編無料生中継

放送日時：2026年7月5日（日）夜9時～

URL：https://abema.tv/live-event/3da839bb-7247-4900-9667-445fe018016e

ゲスト：荒野姫楓（SKE48 チームKII）

【第3ステージ】冒頭1時間無料生中継

放送日時：2026年7月6日（月）夜8時～

URL：https://abema.tv/channels/world-sports-2/slots/Am9tKb3J8bJxJ3

■「ABEMA de J SPORTS」「ABEMA de WOWSPO」／『ツール・ド・フランス2026』 全２１ステージ生中継

「ABEMA de J SPORTS」シリーズページ：https://abema.tv/service/jsports

「ABEMA de WOWSPO」シリーズページ：https://abema.tv/service/wowow

※放送日時、内容および放送形態は予告なく変更となる場合がございます。

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■ABEMAについて

ABEMAは、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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ABEMAは開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。ABEMAの10周年にぜひご期待ください。

ABEMA10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/