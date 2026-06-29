かき氷×牡蠣？これぞ大人の進化系かき氷！この夏は新橋「かき家こだはる」の『牡蠣氷』で夏を彩る新体験！

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年間50,000個の牡蠣を販売する牡蠣料理専門店、かき家こだはる新橋店(https://www.hotpepper.jp/strJ000963219/)(東京都港区／運営：株式会社Globridge)は、2026年7月1日(水)～同年8月31日(月)の期間限定で、「牡蠣氷」を提供いたします。

「夏といえば、かき氷。牡蠣専門店といえば、牡蠣……なら、合わせて『牡蠣氷』を作ってしまおう！」という、店主の遊び心から生まれた夏季限定メニューが、さらに進化して帰ってきました。昨年リリースした際は、その衝撃的なビジュアルとネーミングから良くも悪くも賛否両論の嵐を巻き起こした本作。今年は味のバランスを徹底的に見直し、単なる「ダジャレ一発ネタ」に終わらない、美食家をも唸らせる洗練された一皿として生まれ変わりました。

濃厚チーズと爽快レモン、キャビアのアクセントが引き出す「牡蠣の新しい一面」

ベースとなるのは、レモンの爽やかな酸味に、練乳とサワークリームのまろやかな甘味を重ねた特製の「レモンクリーム氷」。そこへ、主役であるぷりぷりの生牡蠣、旨味を引き立てる自家製塩レモン、そして贅沢にキャビアをトッピングしました。口に運んだ瞬間、氷の冷たさとともに生牡蠣のミルキーなコクが広がり、塩味・酸味・甘味が美しく調和する一皿に仕上げています。これまでの常識を覆す、牡蠣の「新しい一面」に出会える至高の逸品です。

ひんやり冷たい「牡蠣氷」は、キリッと冷えたシャンパンや白ワインとの相性が抜群。シュワシュワと弾ける泡が、牡蠣のコクとチーズ氷のクリーミーさを引き立て、贅沢な大人のサマータイムを演出します。新橋の暑い夜、これまでの常識を覆す「新感覚の涼」を五感でご堪能ください。

こだはるの牡蠣氷

商品価格：980円(税込)

提供期間：2026年7月1日(水)～同年8月31日(月)

かき家 こだはる 新橋店

■所在地 ： 東京都港区新橋3-8-8 神野ビル 2F

■電話番号 ： 03-6809-2811

■営業時間 ： 17:00～22:30（L.O22:00）

■定休日 ： 日曜日

■席数 ： 54席

■食べログ ： https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13176423/

■ホットペッパー : https://www.hotpepper.jp/strJ000963219/

■公式Instagram : https://www.instagram.com/kakiyakodaharu/

こだはるの生牡蠣への想い

当店で提供している牡蠣は、紫外線雑菌浄化法で浄化されたものだけを、長年信頼をしている業者様より入荷しております。そのため、1年を通していつでも安心して生牡蠣をお楽しみいただけます。常時5～10種類の生牡蠣をご用意しておりますので、それぞれの味の違いをぜひ食べ比べて見てください。

店主森元は「本当は一年中、旬の牡蠣があるのに、牡蠣は冬が旬のイメージを持たれている。その常識をこだはるから変えていきたい」という想いで、生牡蠣以外にも「牡蠣氷」「牡蠣のなめろう」「牡蠣焼売」などの牡蠣創作料理を常に開発・提供しております。

ご来店の際には、ぜひ当店自慢の牡蠣創作料理もお楽しみください。

飲み会にもデートにも「かき家 こだはる 新橋店」

その時の一番の旬をお届けします店主・森元がお待ちしております自家製 牡蠣焼売

当店は、各線新橋駅から徒歩5分に位置しており、東京駅や品川駅などのターミナル駅からもアクセス抜群です。提供する牡蠣は長年信頼を寄せる業者様から仕入れることで、安全性と鮮度を徹底管理しておりますので安心してお召し上がりください。一年を通じて“その時いちばん美味しい牡蠣”を味わえるのも、当店ならではの魅力です。

気の知れたお仲間との会におすすめの開放的なテーブル席のほかにも、デートや会食にぴったりな個室もご用意しておりますので、どんなシーンでもお楽しみいただけます。「今日は飲んで帰りたい」という平日も、ショッピング帰りに美味しいものを食べたい週末も、お気軽にご利用ください。最高の牡蠣と、美味しいお酒を用意してお待ちしております。

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＜ 店舗概要 ＞

■店舗名 ： かき家こだはる 新橋本店

■URL ： https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13176423/

■Instagram ： https://www.instagram.com/kakiyakodaharu/

■所在地 ： 東京都港区新橋3-8-8 神野ビル 2F

■電話番号 ： 03-6809-2811

■営業時間 ： 17:00 -22:30（L.O22:00）

■定休日 ： 日曜日

■席数 ： 54席(全面禁煙)

※状況により、営業時間が変更になることがあります。最新情報は店舗までご確認ください。

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＜ 株式会社Globridge会社概要 ＞

■会社名：株式会社Globridge (グロブリッジ)

■所在地：東京都港区赤坂2丁目14-11 天翔オフィス赤坂701

■代表者：代表取締役 大塚誠

■事業内容：飲食店の経営、コンサルティング、プロデュース

■店舗情報：東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・愛知県・大阪府・京都府・兵庫県・茨城県・群馬県・福岡県・鹿児島県・北海道・沖縄県 など約1000店舗（フランチャイズ店舗・VR店舗含む）

■設立：2008年9月

■URL：http://www.globridge.co.jp/

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〈 お問い合わせ 〉

株式会社 Globridge 広報 田中

MAIL：pr@globridge.co.jp

TEL：070-7597-8726