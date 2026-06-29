半導体製造拠点へ広告配信できる「半導体ファブターゲティング」の提供を開始

株式会社メイテンス

株式会社メイテンス（東京都中野区）は、半導体製造装置・材料メーカー向け広告サービス「半導体ファブターゲティング（ExLead-SE）」の提供を開始しました。

本サービスは、半導体製造企業および製造拠点を対象に広告配信を行うBtoB向け広告サービスです。半導体前工程、後工程、検査工程など、工程ごとのターゲットに合わせた広告配信を実現し、半導体関連企業のマーケティング活動を支援します。

近年、半導体市場の拡大に伴い、製造装置や材料、検査装置などを提供する企業では、より的確なターゲットへ情報を届ける重要性が高まっています。一方、一般的なWeb広告では、半導体製造に携わる企業や製造拠点へ効率よく広告を届けることは容易ではありません。

半導体ファブターゲティングでは、半導体製造拠点を対象としたターゲティングデータを活用し、半導体メーカーや関連企業へ広告配信を行います。また、前工程（ウエハプロセス）、後工程（組立・実装）、検査工程（テスト・計測）など、工程ごとに配信先を選択できるため、商材に応じた広告展開が可能です。成膜装置、露光装置、エッチング装置、CMP装置、検査装置、パッケージング装置、半導体材料、プロセスガス、フォトレジスト、検査・計測機器など、半導体製造に関わる幅広い製品・サービスのプロモーションに活用できます。

株式会社メイテンスは、「優れた技術が、正しく市場へ届く社会をつくる」を理念に掲げ、BtoB企業に特化した広告サービスを提供しています。今後も、製造業や先端産業向けのマーケティング支援を通じて、日本のものづくり産業の発展に貢献してまいります。

【サービスページ】

https://meitens.biz/service/semiconductor-fab-targeting/

【会社概要】

会社名：株式会社メイテンス

所在地：東京都中野区

事業内容：BtoB広告事業、デジタルマーケティング支援、製造業向け広告サービスの提供