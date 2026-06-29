中洲の元No.1キャバ嬢、“月収200万円以上”でも「今使えるお金は300万くらいしかない」リアルな給与事情と本音を告白　年商1億円超え！元AKB48・川崎希、アパレル会社立ち上げ当初を回顧

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』の#5を、2026年6月25日（木）夜11時より放送いたしました。

『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”です。今年2月に特別番組として全3話を放送した際には、毎週SNSやネットニュース上で大きな反響を呼び、レギュラー化が決定いたしました。番組MCには、前作に続き、2年半ぶりの芸能界復帰とは思えない番組進行を見せた小島瑠璃子と、圧倒的な安定感で番組を盛り上げる平成ノブシコブシの吉村崇の2名が続投。ゲストたちの人生の転落と再起、そして新たな夢への挑戦、そしてリアルなお金事情を見届けます。

今回、番組最大の目玉となるのが、新システム“ギフティングステージ”です。自らの売れる資産を売却してもなお、新たな夢への目標金額に届かない挑戦者のために、“ギフテンダー”として大物資産家たちが集結。挑戦者の本気のピッチを聞き、「この人の人生の再スタートを応援したい！」と心が動かされた資産家は、なんと自らの資産をその場で売却し、その売却額を“応援金”として挑戦者に贈与します。単に私物を売るだけでは終わらない、資産家たちとのヒリヒリするような真剣勝負のピッチと、善意によって奇跡の再スタートが切られる緊迫の瞬間は、今シーズンの見どころとなっています。

■中洲の元No.1キャバ嬢、“月収200万円以上”でも「今使えるお金は300万くらいしかない」

リアルな給与事情と本音を告白「30歳までに引退したい」

6月26日（木）放送の#5では、九州最大級のキャバクラで長年ナンバーワンを牽引し続けた中洲元No.1キャバ嬢・乃南はるが登場しました。バースデーイベントでは売上約1200万円を記録し、月収は「だいたい200～300万ぐらい」と語る乃南。しかし、ドレス代や美容代、客へのプレゼント代など、トップキャバ嬢を維持するための出費が毎月100万円以上にのぼる現状を告白します。さらにクレジットカードの先月の請求額が約149万円を超えていることを明かし、現在の貯金について「使えるお金は、今、300万くらいしかないです」と、華やかな世界とは裏腹なリアルすぎる金銭事情を赤裸々に語りました。また、仕事のプレッシャーについても「正直に生きたい。嘘つきすぎてる」「年々きついです、本当に。今年（28歳）が初めて感じる。体に症状が出るようになっちゃって」と苦悩を吐露。「30歳までにキャバクラ以外の収入源を作って、引退したいなっていう気持ちはある」と、切実な本音を告白しました。

【動画】中洲の元No.1キャバ嬢が月収を公開！(https://x.com/ABEMA_Variety/status/2070094805582114943)

【動画】キスを迫る客にビンタ(https://x.com/ABEMA_Variety/status/2070095919249498404)

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■年商1億円超え！元AKB48・川崎希、アパレル会社立ち上げ当初を回顧「自力でペンキ塗るレベルでやってた」

そんな乃南が人生の再スタートをかけて挑む新たな夢は、自身と同じ夜の街で働く女の子に向けた「レンタルドレス店」の開業。資産家たちへ自らの夢をプレゼンし応援金を募る“ピッチ”に向けて戦略を練るため、乃南はアパレルブランド「ANTIMINSS」社長で元AKB48メンバーの川崎希のもとを訪れました。2005年にAKB48の1期生としてデビューし、卒業翌日に会社を設立して現在も年商1億円超えを誇る川崎は、実は過去にレンタルドレス店を運営していた経験の持ち主。「事業を始めて最初は、内装費全然かけたことなくて。自力でペンキ塗るレベルでやってた。お友達とかに手伝ってもらってやるみたいな感じだった」と、会社立ち上げ当初の泥臭いエピソードを回顧しつつ、「キャバクラの店内でよくありそうな照明にしてあげると、借りる側も『お店だとこんなにキラキラ見えるんだ』みたいになる」「競合ができた時に差別化できる内装にしておいた方がいい」などと、的確な経営アドバイスを送りました。

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■「レンタルドレス店」開業を夢見て目標資金852万円…資産家からの厳しい指摘に乃南はるが覚悟の宣言「やると決めてるんで」！ギフティングステージの結末は！？

先輩経営者の助言を受け、乃南は開業に必要な資金1375万円のうち、自身の売却資産と貯金を差し引いた不足分852万円を求め、大物資産家（ギフテンダー）たちへ人生初のピッチを敢行します。しかし、自身の構想を語る乃南に対し、ギフテンダーであるトップ起業家・竹之内教博からは「そのメンタルなら絶対に上手くいかない」「夢ばかり描いて、お店持った時に失敗するっていうのは一番ダメージを受ける」と、経営者ならではの厳しい指摘が飛び交います。その言葉を受け止め、乃南はラストアピールで「自信がないとかあるとかじゃなくて、やると決めてるんで。ギフティングいただけなくても、上手くいくまでやるって思ってます」と力強い覚悟を宣言し、スタジオの空気を一変させました。果たして、乃南の熱意は百戦錬磨のギフテンダーたちの心を動かすことができたのか…！？気になる“ギフティングステージ“の最終的な決着は、現在ABEMAにて無料見逃し配信中です。ぜひご覧ください。

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■「ABEMA」オリジナルバラエティ『資産、全部売ってみた』（全5話）番組概要

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番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-2051

PR映像：https://abema.tv/video/episode/90-2051_s1_p501

＜#0＞

配信URL： https://abema.tv/video/episode/90-2051_s1_p480

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配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2051_s1_p101

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配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2051_s1_p102

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配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2051_s1_p103

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配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2051_s1_p104

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配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2051_s1_p105

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■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/