大分県が掲げる学童保育ICT導入率80%目標、現場が行政に求めることとは

VISH株式会社

大分県は令和9年度までに放課後児童クラブ（学童保育）のICT導入率80%達成を目標に掲げていますが、令和7年6月時点の導入率は48%。

保育所等の約80%と比べ、依然として大きな差があります。

大分県由布市でゆふいん児童クラブを運営する川合様は、実際にICT導入を経験した立場から次のように語ります。

「システム会社を紹介・仲介してもらえるだけで全然違うと思います。補助金も嬉しいけれど、問い合わせること自体がハードルになっているので。」

─── ゆふいん児童クラブ（大分県由布市）運営責任者 川合様

学童保育向けICTシステム「Hokally」を提供するVISH株式会社は、実際にICT導入を経験したゆふいん児童クラブ運営者の川合様に取材を実施。

導入にあたっての現場の課題と、行政への要望をまとめたインタビュー記事を本日公開しました。



大分県の学童保育ICT化の目標と現状

大分県は放課後児童クラブ（学童保育）のICT導入率について、令和9年度までに保育所と同等レベルの80%達成を目標に掲げています。

しかし、令和7年6月時点の導入率は48%に留まっており、保育所等と比べ、依然として大きな差があります。

一方で、ICTを導入した放課後児童クラブのうち96％が「業務効率化を実感」と回答。

導入効果が期待される一方で、導入率向上に向けた取り組みが求められています。



学童保育ICT化の障壁は「デジタルへの苦手意識」「情報不足」

大分県の学童保育ICT化の目標と現状のギャップ

VISH株式会社は、実際に学童保育向けICTシステム「Hokally（ホーカリー）」を導入したゆふいん児童クラブ（大分県由布市）運営責任者 川合様へインタビューを実施。

取材を通じて、単純なコストよりも、デジタルが苦手な職員の多さや、どこに相談すればいいかわからないという情報不足が、ICT導入を遠ざけていることがわかりました。



行政に求めるのは「現場とシステム会社との橋渡し」──仲介と事例共有が必要



■学童保育における課題- デジタルが苦手な職員が多く、PCを持たない施設も存在する- 長年アナログ運用を続けてきた施設では、新しい仕組みを導入するハードルが高い- 「資料請求したら、導入しないといけなくなるかも」という不安が情報収集の段階での障壁になっている- 施設単独では対処しにくい面もあり、行政のサポートへの期待が大きい

行政への要望として、補助金も大切だが『どこに問い合わせればいいかわからない』という入口の問題を解消してほしいという声が挙がりました。

費用支援に加え、ICT導入を考える施設の疑問に応える相談窓口や、行政からの情報提供の充実も重要だとされています。

さらに、現場でのシステム活用を深めるためには、施設職員同士の交流や情報交換が必要と川合様は語ります。

「こう使ったら便利になったという事例をどんどん共有してほしい。他の児童クラブの職員同士、近くで直接話せてフォローし合えるようなつながりがあれば、もっと広がると思う。」

─── ゆふいん児童クラブ（大分県由布市）運営責任者 川合様



「デジタル苦手でも、やれば乗り越えられる」──導入を経験したゆふいん児童クラブでの変化



ご自身で「デジタルは得意じゃない」と言いながらも、率先してICT導入を担った川合様。

導入に踏み切った理由や苦労した点、そして導入後に職員・保護者の反応がどう変わったかについて、川合様は次のように振り返ります。

「最初はちょっと覚悟が必要でした。でも、サポートしてもらいながら乗り越えられた。慣れれば職員も保護者も喜んでくれた。まず一歩、踏み出してほしい。」

─── ゆふいん児童クラブ（大分県由布市）運営責任者 川合様

取材の背景、導入の経緯、行政や未導入施設へのメッセージを含むインタビュー全文は、以下のコラム記事にて公開しています。

▶ インタビュー記事：https://www.buscatch.com/gakudo/blog/column/oita_ict/

「Hokally（ホーカリー）」とは

Hokallyは、学童保育現場の声をもとに開発された学童クラブ向け業務支援システムです。

入退室管理、欠席連絡、利用申請・利用者管理、延長保育料管理、保育料請求など、学童運営に必要な機能を備えています。

学童保育では、人手不足や事務作業の負担増、保護者との情報共有の煩雑化が課題となっています。Hokallyは、これらの業務を効率化することで現場の負担を軽減し、子どもたちと向き合う時間を創出します。保護者・子ども・指導員の皆さまが安心して過ごせる環境づく

りを支え、学童運営を支援します。

また、Hokallyは初期費用0円、月額5,500円（税込）から導入でき、施設規模や運用方針に応じた柔軟な運用が可能です。

▶ Hokallyの詳細はこちら：https://www.buscatch.com/gakudo/

VISH株式会社では、ICT化に取り組む施設の事例だけでなく、導入に至るまでの課題や不安についても広く共有することで、学童保育現場のICT活用推進に貢献したいと考えています。本取材もその取り組みの一環として実施しました。

Hokallyを提供するVISH株式会社は、システム提供にとどまらず、導入段階における施設様の不安解消・サポートを目的とした情報発信にも取り組んでいます。

学童保育現場のICT活用推進に向け、引き続き現場の声や事例・ナレッジを提供してまいります。

【VISH株式会社（ヴィッシュ株式会社）】

代表者：代表取締役 田淵 浩之

所在地：愛知県名古屋市中区錦二丁目10番13号 SC錦ANNEX5F

設立：2004年12月

資本金：1,150万円

企業サイト：https://www.vish.co.jp/