人気の仙台土産「仙台のいちご焼きショコラ」がポップで色鮮やかなパッケージにリニューアル

株式会社コロンバン

洋菓子の製造と販売を行う株式会社コロンバン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：阿部 二郎）は、仙台の定番土産としてご好評をいただいている「仙台のいちご焼きショコラ」のパッケージを全面リニューアルし、2026年7月1日（水）より、仙台駅および周辺の対象店舗にて順次切り替え販売いたします。

今回のリニューアルでは、「仙台生まれのお菓子作りが大好きな女の子」を新たなコンセプトに、色鮮やかでポップなパッケージに生まれ変わりました。中身の美味しさはそのままに、宮城・仙台の旅の思い出をより華やかに彩るお土産として、皆様にお届けいたします。

■パッケージのこだわりとストーリー

仙台のいちご焼きショコラ 12個入

＜デザインコンセプト＞

新パッケージは、「仙台生まれのお菓子作りが大好きな女の子」をメインビジュアルに据え、色鮮やかでポップな世界観を表現いたしました。

＜「仙台のいちご焼きショコラ」ストーリー＞

仙台生まれのお菓子作りが大好きな女の子

優しさと笑顔でみんなを和やかにしてくれる

今度はどんなお菓子を作ろうかなあ

■「仙台のいちご焼きショコラ」の美味しさの秘密

東北一の苺生産量を誇る宮城県亘理郡。震災復興の象徴でもある「いちご団地」にて、地元の農家の方々が丹精込めて育てた、甘くておいしい苺を、ホワイトチョコレートと一緒に焼き上げました。苺のフルーティーな香りと、ミルキーなホワイトチョコレートの贅沢な組み合わせ。サクサクとした軽やかな食感も心地よく、暑い夏でも溶けずに美味しくお召し上がりいただけるのも大きな特徴です。これからの夏の帰省や旅行のお土産として最適な一品です。

仙台のいちご焼きショコラ 5個入

【商品概要】

商品名：仙台のいちご焼きショコラ

販売価格：

・5個入 税込\756（本体\700）

・12個入 税込\1,296（本体\1,200）

販売開始日：2026年7月1日（水）以降、順次切り替え

販売場所：

・仙台駅 おみやげ処せんだい一部店舗

・東北めぐりいろといろ仙台店

・古川駅 おみやげ処ふるかわ

・仙台駅 NewDays一部店舗

・ハナガタヤ（エスパル本館B1F）

・白石蔵王駅 NewDays

株式会社コロンバン

宮内省大膳寮員を拝命した創業者「門倉國輝」が1924年に創業した日本で初めて本格的なフランス菓子を提供した洋菓子メーカーです。洋生菓子の代名詞となっているショートケーキを考案、今では一般的なものとなったオープンテラス喫茶や洋生菓子実演室付き店舗をいちはやく日本に誕生させました。コロンバンは、2024年に創業100周年を迎えました。創業以来の歴史と伝統を守りつつ、新しい時代の変化も取り入れ、お客様に感動していただける商品とサービスを提供してまいります。

【会社概要】

商号：株式会社コロンバン

所在地：東京都中央区銀座8-17-5

代表：代表取締役社長 阿部 二郎

創業：1924年（大正13年3月）

設立：1948年（昭和23年9月）

事業内容： 洋菓子製造・販売／喫茶室(サロン)の運営／不動産賃貸(渋谷コロンバンビル他)／養蜂及び関連商品の製造・販売

公式ホームページ ： https://www.colombin.co.jp/

公式Instagram： @colombin1924_official

公式X： @colombin_tweet