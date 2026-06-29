渋谷の象徴「ハチ公」をテーマに世界へ発信する「HACHI-8 PROJECT」始動！2026年初開催のテーマは「ART」。街全体を舞台に88名のアーティストによる作品を展開。

一般財団法人 渋谷区観光協会

HACHI-8 PROJECT実行委員会は、令和8年8月8日（ハチ ハチ ハチ）を契機に渋谷の象徴である「ハチ公」のストーリーを後世へつなげることを背景に、「HACHI-8 PROJECT」を立ち上げ2026年8月7日（金）～9日（日）の3日間「HACHI-8 PROJECT 2026」を開催いたします。

第1回開催となる本年のテーマは「ART」。

令和8年8月8日（ハチ ハチ ハチ）を中心に、8人のキュレーターが選出した88名のアーティストによる88+作品を展示。渋谷の街を歩き、巡り、出会う体験そのものを作品鑑賞へと変えていく、新しい都市型カルチャープロジェクトです。

展示会場は、西武渋谷店 A館2階をメイン会場とし、渋谷区内8か所(予定)のサテライト会場へ展開。来場者は会場を横断しながら、それぞれ異なる視点や表現に触れ、渋谷という街の新たな魅力を発見することができます。

HACHI-8 PROJECTは、アート展示にとどまらず、街・文化・人が交差する場を創出し、渋谷ならではの回遊体験を生み出してまいります。

■ HACHI-8 PROJECTについて

ハチ公は、主である上野先生が亡くなった後も、渋谷駅の改札前でその帰りを何年も待ち続けました。その一途な姿から生まれた忠犬ハチ公像は、長年にわたり渋谷の待ち合わせ場所として、多くの人々の記憶や日常に寄り添ってきました。

HACHI-8 PROJECTは、その「待ち合わせ」「人が集まる」という文化的価値を現代に再解釈し、アートを通じて街と人、人と人、人と文化をつなぐプロジェクトです。

また、プロジェクトを通じ渋谷の象徴である「ハチ公」のストーリーを後世へつなげることを背景に立ち上がありました。

本年のテーマ「ART」は、作品を鑑賞するだけではなく、街を歩き、偶然に出会い、発見する--。渋谷そのものを展示空間として体験する、新たな文化発信の形を目指します。

■ 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19275/table/140_1_b63bb90af57514e31844e946122532d6.jpg?v=202606290251 ]

■ キュレーター

小池 ひろよ（渋谷区観光協会 理事・事務局長）

宮本 安芸子（渋谷区国際都市戦略特命部長）

倉本 美津留（放送作家）

土井地 博（株式会社ビームス 執行役員 シニアクリエイティブディレクター）

三田 真一（スタイリスト）

鈴木 洋太（ホープベアー株式会社 代表取締役社長）

坂口 元邦（シブヤピクセルアート実行委員会／株式会社thePIXEL 代表取締役）

近藤 貴幸（HACHI-8 PROJECT 事務局）

※参加アーティスト・展示詳細は後日発表予定

■ オークション

展示作品の一部は、作家による選択型「販売・オークション」を実施予定です。

収益の一部は、忠犬ハチ公銅像をはじめとした渋谷の保全活動へ活用し、街との共存と持続可能な文化創出につなげてまいります。

お問い合わせ先

HACHI-8 PROJECT事務局

Mail：info@88project.tokyo

WEB：https://88project.tokyo



