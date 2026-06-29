『こどものおもちゃ』の小花美穂先生 描き下ろし 時代ファッションver. トレーディンググリッター缶バッジなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『こどものおもちゃ』の商品16種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『こどものおもちゃ』の商品の受注を6月22日（月）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1349?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

小花美穂先生描き下ろしイラストの倉田紗南、羽山秋人をメインにデザインしました。

▼小花美穂先生 描き下ろし 時代ファッションver. トレーディンググリッター缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「小花美穂先生 描き下ろし 令和ファッションver. 倉田紗南&羽山秋人 グリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \3,630(税込)

種類 ：全6種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼小花美穂先生 描き下ろし 時代ファッションver. トレーディングダイカットステッカー

コーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \6,600(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（最大約）8.7×8.1cm 以内

素材 ：紙、PP

▼小花美穂先生 描き下ろし 時代ファッションver. トレーディングブロマイド

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \3,300(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼小花美穂先生 描き下ろし 時代ファッションver. トレーディングイラストカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \3,300(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼小花美穂先生 描き下ろし 倉田紗南&羽山秋人 F3号キャンバスボード

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \5,500(税込)

種類 ：全2種（平成ファッションver.、令和ファッションver.）

サイズ：F3号（27.3×22cm）

素材 ：木材、化繊

▼小花美穂先生 描き下ろし 倉田紗南&羽山秋人 マルチデスクマット

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,960(税込)

種類 ：全2種（平成ファッションver.、令和ファッションver.）

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼小花美穂先生 描き下ろし BIGアクリルスタンド

※画像は「小花美穂先生 描き下ろし 倉田紗南 平成ファッションver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全6種（倉田紗南平成ファッションver.、羽山秋人平成ファッションver.、倉田紗南令和ファッションver.、羽山秋人令和ファッションver.、倉田紗南&羽山秋人 平成ファッションver.、倉田紗南&羽山秋人 令和ファッションver.）

サイズ：本体：（約）18.9×7.4cm 台座：（約）6.4×3cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼小花美穂先生 描き下ろし 75mmホログラム缶バッジ

※画像は「小花美穂先生 描き下ろし 倉田紗南 平成ファッションver. 75mmホログラム缶バッジ」を使用しております。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \770(税込)

種類 ：全6種（倉田紗南平成ファッションver.、羽山秋人平成ファッションver.、倉田紗南&羽山秋人平成ファッションver.、倉田紗南令和ファッションver.、羽山秋人令和ファッションver.、倉田紗南&羽山秋人令和ファッションver.）

サイズ：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディングカラーイラストホログラム缶バッジ

倉田紗南、羽山秋人、加村直澄、松井風花、佐々木剛のカラーイラストをホログラム加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「倉田紗南&羽山秋人 A カラーイラストホログラム缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \7,260(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング原作コマグリッター缶バッジ

倉田紗南、羽山秋人、加村直澄、松井風花、佐々木剛、相模 玲、倉田実紗子の原作コマイラストをグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「倉田紗南&羽山秋人 B 原作コマグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \7,260(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング原作コマステッカー

倉田紗南、羽山秋人、加村直澄、松井風花、佐々木剛、相模 玲、倉田実紗子の原作コマイラストをステッカーに仕上げました。

合成紙にコーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \6,600(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（最大約）10.5×8.6cm 以内

素材 ：紙、PP

▼トレーディングカラーイラストコンパクトクリアカード

倉田紗南、羽山秋人、松井風花、相模 玲、佐々木剛、加村直澄のカラーイラストをクリアカードに仕上げました。

PP素材を使っており、一般的なトレーディングカードや名刺とは一風変わった雰囲気を醸し出します。

コンパクトサイズのため、スマホケースなどに挟むことも可能です。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※製造工程上、やむを得ない微細な線のようなキズが入ることがございます。あらかじめご了承いただけますと幸いです。

▽仕様

価格 ：単品 \440(税込), BOX \5,720(税込)

種類 ：全13種

サイズ：（約）90×55mｍ

素材 ：PP

▼トレーディングブロマイド

カラーイラスト、原作コマイラストをブロマイドに仕上げました。

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \6,600(税込)

種類 ：全24種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼トレーディング原作コマインスタントカメラ風イラストカード

倉田紗南、羽山秋人、加村直澄、松井風花、佐々木剛、相模 玲、倉田実紗子の原作コマイラストをインスタントカメラ風のイラストカードに仕上げました。

お部屋に飾ったり、スマホに挟んで持ち歩いたりして、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \5,500(税込)

種類 ：全20種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼Tee

※画像は「倉田紗南 Tee ver.A」を使用しております。

倉田紗南、羽山秋人のイラストをTシャツに仕上げました。

スタンダードなスタイリングで、シーンを選ばずお使いいただけるシルエットです。

日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \5,478(税込)

種類 ：全3種（倉田紗南ver.A、倉田紗南ver.B、倉田紗南&羽山秋人）

サイズ：ユニセックス M, L

素材 ：綿100％

▼カラーイラスト BIGアクリルスタンド

※画像は「倉田紗南 カラーイラスト BIGアクリルスタンド」を使用しております。

倉田紗南、羽山秋人のカラーイラストをBIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全4種（倉田紗南、羽山秋人、倉田紗南&羽山秋人ver.A、倉田紗南&羽山秋人ver.B）

サイズ：本体：（約）15.4×11.5cm 台座：（約）11.5×4cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1349?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C)小花美穂／集英社