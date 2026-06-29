『D.Gray-man』×「ZIPPO」のコラボレーションアイテム「ZIPPOコラボ ティキ・ミック ライター」の受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『D.Gray-man』×「ZIPPO」のコラボレーションアイテムの受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『D.Gray-man』×「ZIPPO」のコラボレーションアイテムの受注を6月23日（火）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/766?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼ZIPPOコラボ ティキ・ミック ライター

ティキ・ミックにまつわるモチーフを使用し、キャラクターの雰囲気を感じながらも日常で使いやすい洗練したデザインに仕上げました。

定番のシルバーのボディにイブシ加工を施すことで、ユーズドのような風合いが特徴的な仕上がりになっています。

ライターとしてはもちろん、お部屋に飾ってインテリアとしてもお使いいただけます。

日常生活の様々なシーンでご活用ください。

オイルライターは100円ライターとは異なり、オイルを交換することで繰り返し使えるのが魅力です。

使用を重ねれば、フリント（発火石）や芯を交換するメンテナンスが必要になりますが、長年愛用できます。

使用すればするほどに味わいが増し、経年変化を楽しめるのもメリットです。

※ZIPPOライターは、製造工程上の都合により、微細な傷や凹みが生じる場合がございます。

また、ZIPPOライターのケース内部表面は、真鍮の露出や酸化による変色が見られる場合がございますが、汚れではございません。

ZIPPOライター全製品共通の仕様となりますので実用上の問題はございません。

あらかじめご了承くださいませ。

▽仕様

価格 ：\18,678(税込)

サイズ：（約）高さ54.4×幅37.4×奥行き12mm

素材 ：真鍮

▼ZIPPOについて

ZIPPO（ジッポー）は、160ヶ国以上で事業を展開し、世界的に知名度のあるブランドです。創業時から無料生涯保証を約束しており、ライターの機能的な故障に対して、その状態、使用年数を問わず無料で修理しています。米国ペンシルベニア州ブラッドフォードにて1932年に創業し、2020年にはZIPPOライター生産累計6億個を突破。

日本ではマルカイコーポレーション株式会社が正規輸入代理店としてZIPPO製品を取り扱っております。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/766?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

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