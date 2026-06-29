ミャンマー人材支援ST Agency、北海道企業の人手不足解決へ｜「グローバル人材EXPO北海道2026」に出展決定！

ST Agency Japan株式会社

ST Agency Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：安田行輝、以下「当社」）は、2026年7月24日（金）に開催される「グローバル人材EXPO」に出展することをお知らせいたします。

当社はこれまでに累計900名以上のミャンマー人材の就職を支援してまいりました。今回のEXPOでは、特に人材不足が深刻な北海道の介護施設を中心に、飲食料品製造業、農業など幅広い分野での特定技能ミャンマー人材活用による課題解決をご提案いたします。



■ 北海道の主要産業を支える、ST Agencyの「専門教育」と「定着支援」



グローバル人材EXPO2026北海道

1. 即戦力人材を育てる専門訓練施設

ヤンゴンの自社施設内に介護実習室や調理実習設備を完備。日本の現場経験を持つ講師が、技術だけでなく「おもてなしの心」や衛生管理を徹底指導しています。入国直後から現場で活躍できる人材を育成しています。

2. 幅広い業界に対応するマッチング力

介護・外食分野に加え、北海道の基幹産業である飲食料品製造業など、特定技能の主要分野で豊富な紹介実績を保有しています。蓄積されたノウハウにより、各業界のニーズに応じた最適な人材提案が可能です。

3. 日本・ミャンマーのワンチームによる定着支援

当社は登録支援機関として、入国後の定着支援まで一貫して対応しています。ミャンマー人スタッフによる母国語サポートにより、言語や文化の壁を乗り越え、高い定着率を実現しています。

▮展示会概要- 展示会名：グローバル人材EXPO（同時開催：海外ビジネスEXPO2026北海道）- 会期：2026年7月24日（金）- 時間：10:00～16:00- 会場：北海道経済センター 8階 A・Bホール- 主催：海外ビジネスEXPO実行委員会（株式会社Resorz、一般社団法人 国際連携推進協会）- 公式サイト：https://www.digima-japan.com/expo/hokkaido2026/global-talent/- 弊社ブース番号：T-5- 出展企業情報：ST Agency Japan株式会社( https://www.digima-japan.com/expo/hokkaido2026/exhibitor/stagency/ )

■ ご来場・事前相談について

当日は具体的な人材提案や導入事例をご紹介予定です。ご関心のある企業様は、事前のお問い合わせ・ご相談も承っております。個別の人材提案をご希望の方は、以下フォームよりお気軽にご連絡ください。

お問い合わせフォーム：https://www.stagency.me/contact(https://www.stagency.me/contact)

また、以下のリンクより招待状PDFをダウンロードいただけます。

https://prtimes.jp/a/?f=d126879-23-9f0d72c5f657682f396848459419bc9b.pdf■ST Agency Group サービス概要

在留資格「特定技能」の資格を持つミャンマー人材を、業界異例の「紹介料完全無料」で紹介しています。主な紹介可能な特定技能の分野は「介護」「外食」「宿泊」です。特徴的なサービスは、人材紹介してから入国までの期間、ミャンマーのヤンゴンにて自社が運営する教育施設（日本語学校「KanDo Japanese Language School」）にて、ミャンマー最多約30名の日本人が、「4か月間・600時間以上」の教育を実施して、人材をご紹介してます。紹介後は、登録支援機関として、入国前後のあらゆる準備や就労開始後の手当を実施し、採用後の定着まで伴走する、トータルサービスを提供しております。

[ST Agency Japan株式会社 概要]

会社名 ：ST Agency Japan株式会社

代表者 ：代表取締役 安田行輝

所在地 ：東京都中央区日本橋久松町9-9 FRAME日本橋6A

事業内容：人材紹介業、登録支援機関

許認可 ：登録支援機関 (23登-008676)、有料職業紹介 (13-ユ-315412)

[ST Agency Myanmar Co., Ltd. 概要]

会社名 ：ST Agency Myanmar Co., Ltd.

代表者 ：Managing Director Koki Yasuda

所在地 ：No1/B, Kone Myint Yeik Thar Streer, 6qusrter, Mayangone, Yangon, Myanmar

事業内容 ：教育事業

■窓口

HP ： https://www.stagency.me/

E-mail： info@stagency.me

TEL ： 03-6824-5199