【ハンドボール　女子ジュニア日本代表】第25回女子ジュニア世界選手権　メインラウンド第1戦　ハンガリーと対戦

公益財団法人日本ハンドボール協会

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6月24日に中国で開幕した第25回IHF女子ジュニア（U-20）ハンドボール世界選手権。



予選ラウンド・グループHを1位で駆け抜けた日本。予選ラウンド1位通過はジュニア代表カテゴリーとして初のことでした。

戦いは次のメインラウンドへと移り、日本は現地時間6月29日の18時30分（日本時間19時30分）から行われるメインラウンド4組・第1戦で予選ラウンド・グループG2位のハンガリーと戦います。



ベスト8入りをかけて大きな壁に挑む

ハンガリーは2025年女子U-19ヨーロッパ選手権で7位。同大会の7位決定戦で、27日、日本が敗れたクロアチアに28ｰ16と快勝しています。

今大会に登録されている選手18人の平均身長は、日本が167.3cmに対し、ハンガリーは174.6cmと体格でも大きな差があります。

予選ラウンドで戦った相手以上に手ごわい存在ですが、対策をしていても日本の運動量あふれるディフェンスへの対応は、若い世代の選手たちにとっては容易ではありません。

フェロー諸島戦、ノルウェー戦のように、リードを奪い、先に仕掛ける展開に持ち込むことができれば勝機は十分です。



グループH2位のノルウェーとの対戦結果は持ち上がりとなるだけに、この一戦に勝利できれば、ベスト8入り（準々決勝進出）が確定します。

なんとしてもこのチャンスをものにしたいところです。



試合は過去3戦と同じ18:30（日本時間19:30）スローオフ。

ベスト8入りのかかった一戦も、IHF（国際ハンドボール連盟）の公式YouTubeチャンネルを通じて、以下のリンクより視聴可能です。ぜひ、ご注目ください。

メインラウンド第1戦 ハンガリー戦（6月29日・ライブ配信）(https://www.youtube.com/watch?v=t7joIGuYoPg)



予選ラウンド第1戦 フェロー諸島戦（6月24日・アーカイブ）(https://www.youtube.com/watch?v=P1ZOyIU2e6I)

予選ラウンド第2戦 ノルウェー戦（6月25日・アーカイブ）(https://www.youtube.com/watch?v=v95gXyL7Wzs)

予選ラウンド第3戦 クロアチア戦（6月27日・アーカイブ）(https://www.youtube.com/watch?v=kGhozyjvawU)

大会概要

大会名：第25回IHF女子ジュニア(U-20)ハンドボール世界選手権

期 間：2026年6月24日（水）～7月5日（日）

開催地：中国



【日本代表 対戦日程】

■メインラウンド日程

6月29日（月） 18:30（日本時間19:30）vsハンガリー

6月30日（火） 16:15（日本時間17:15）vsポーランド



【予選ラウンド・グループ分け】

グループ１：セルビア、フランス、オーストリア、スウェーデン

グループ２：スペイン、ドイツ、ルーマニア、韓国

グループ３：デンマーク、モンテネグロ、チェコ、中国

グループ４：ポーランド、日本、ハンガリー、ノルウェー

大会ページ(https://handball.or.jp/system/prog/game_event_schedule.php?sd=&sm=g&ed=&eid=412)

女子日本代表U-20（ジュニア）メンバー(https://handball.or.jp/nationalteam/members/women_2026_u20_25wwjc.html)