【夏のおでかけスポット】食文化を追求する『信濃屋六本木ヒルズ店3周年記念感謝祭』7月開催！名物行事「ミートフェスタ」やまぐろ伝道師による「ツナ娘のまぐろ解体ショー」など、おうちグルメを盛り上げよう

株式会社信濃屋食品

1930年に世田谷区代田の地に酒屋として創業しスーパー、オンラインストアを含む計19店舗展開する「信濃屋」の株式会社信濃屋食品（本社：東京都世田谷区代田/代表取締役：長井正志）は、「信濃屋六本木ヒルズ店」が2026年7月に3周年を迎えるにあたり「信濃屋六本木ヒルズ店3周年記念感謝祭」を7月に開催します。

ワインやウイスキー、生鮮食品などの人気商品をはじめとした、店内の全商品が10％OFFとなるスペシャルデーをはじめ、まぐろの解体ショー＆即売会、ヒルズポイントアップキャンペーンなど、3周年ならではの特別な体験をご用意しています。さらに「SHINANOYA FUN」最新号の特集「食のいま」とも連動し、関連商品がお得に購入できるチャンスです。この機会にぜひ足を運んでいただき特別な体験をお楽しみください。

信濃屋は、早い段階から輸入酒、輸入食品を取り扱い、特にワインやチーズが食卓にある食文化の提案に力を入れてきました。現在ではそれに加え、食品に関しては美味しいのはもちろんのこと、健康的に食べ続けることができ、なるべく環境に負荷をかけない商品を中心に販売しています。お酒に関しても国内外の高品質な商品を幅広く取り扱っております。特にワインやウイスキーに関しては弊社バイヤーが直接現地に赴き、厳選した商品を多数取り揃えています。信濃屋は皆様の毎日の食卓のお手伝いをできるように心掛けるとともに、各分野の専門家がお酒と食が融合した本物の食文化を提案できるオンリーワンの小売店を目指します。

これからも信濃屋の営業活動を通じて生産者様の想いをお客様にお届けし、一緒に働くスタッフや信濃屋に関わっていただいているすべての人達が、幸せに健康的で豊かな生活を送るための一助となる会社を目指し進化し続けていきます。

https://shinanoya.co.jp/(https://shinanoya.co.jp/)

イベント詳細

【六本木ヒルズ店３周年記念イベント開催概要】

■期間：2026年7月1日（水）～7月31日（金）

■場所：信濃屋六本木ヒルズ店

東京都港区六本木6-11-1 六本木ヒルズゲートタワー内

営業時間 9:00～23:00

年中無休

信濃屋自慢の逸品を手に入れるチャンス！SNSキャンペーン6/30まで

LINEとInstagramにて六本木３周年記念インスタントウィンキャンペーンを実施中！

開催日：６月１日（月）～30日（火）

内容： その場で当たる豪華ギフトをプレゼント。

▶LINE：詳しくはこちら(https://booster.me/HZXNTzXK4M/)

▶Instagram：詳しくはこちら(https://www.instagram.com/p/DZBwTX2k2Ut/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

7/4(土)～５(日)限定 牛肉全品４割引き

信濃屋名物「ミートフェスタ」を開催。こだわりの牛肉をお得にお楽しみいただける２日間です。

開催日： 7月4日（土）～5日（日）限定

内容： 黒毛和牛を中心とした牛肉全品を4割引で販売。試食もご用意。

【SHINANOYA FUN09企画】7/11（土）限定 全品10%OFF！

SHINANOYA FUN 最新号の特集「食のいま」の刊行を記念し、1日限定でお得な感謝企画を実施いたします。

開催日： 7月11日（土）限定

内容： 店内商品を【全品10%OFF】にてご提供

▶詳しくはこちら(https://shinanoya.co.jp/assets/img/news/pdf/shinanoyaFUN09.pdf)

7/18（土）ダイナミックな職人技を楽しめる「まぐろの解体ショー＆即売会」

出張まぐろ伝道師「ツナ娘」が来店し、まぐろの実演販売を開催。まぐろの魅力を伝えながら食の楽しさを体感できる人気イベントです。

開催日： 7月18日（土）15:00～

内容： 迫力ある実演とともに、新鮮なまぐろをお楽しみいただける特別企画。

信濃屋六本木ヒルズ店について

信濃屋が力を注いでいるのが、木桶仕込み醤油をはじめとする多彩な「木桶商品」の数々です。 私たちが醤油の枠を超えて木桶にこだわるのは、日本の大切な「木桶文化を絶やさない」という取り組みに賛同し、日本の食文化を未来へと伝えていきたいからに他なりません。

「信濃屋の取り組みを日本中に拡げる」この想いを実現する最前線が信濃屋六本木ヒルズ店です。

代表メッセージ

代表取締役 長井正志3年分の感謝を、これからの一歩へ。

おかげさまで信濃屋六本木ヒルズ店は3周年を迎えました。

この場所で、お客様とともに積み重ねてきた一日一日が、私たちにとってかけがえのない財産です。

数あるお店の中から信濃屋を選び、足を運んでくださる皆様へ、心より感謝申し上げます。

これからも食と酒の楽しさ、そして人と人とのつながりを大切にしながら、皆様の日常に小さな感動をお届けできる店であり続けたいと思います。

4年目の信濃屋六本木ヒルズ店にも、ぜひご期待ください。

会社概要

「酒と食の専門店」

会社名：株式会社 信濃屋食品

代表取締役社長：長井 正志

創業：1930年

本社：東京都世田谷区代田1-34-13 信濃屋ビル

事業内容：生鮮食品（青果・精肉・鮮魚・惣菜）、一般食品、酒類販売（ワイン、ウイスキー、その他）

ホームページ： https://shinanoya.co.jp/

●スーパーマーケット

代田食品館 東京都世田谷区代田1-34-13

野沢店 東京都世田谷区野沢3-37-11シャルアン1Ｆ

喜多見駅前店 東京都世田谷区喜多見9-2-7(TF白百合1F)

六本木ヒルズ店 東京都港区六本木6-11-1 六本木ヒルズゲートタワー内

●酒販店

ワイン館 東京都世田谷区代田1-42-1秋元第一ビル

銀座店 東京都中央区銀座8-6-22 銀座ピアースビル1F

目黒店 東京都品川区上大崎2-21-13目黒ペアシティー1F

新橋店 東京都港区新橋3-7-4赤レンガ通りビル1F

新宿店 東京都新宿区歌舞伎町1-12-9タテハナビル1F

池袋店 東京都豊島区西池袋1-18-8西池後藤ビル1F

武蔵小山店 東京都品川区荏原3-4-12武蔵小山パルム内

田園調布店 東京都大田区田園調布2-50-7

北千住マルイ店 東京都足立区千住3-92 北千住マルイ1F

横浜馬車道店 神奈川県横浜市中区住吉町4-45-1 関内トーセイビルII1F

道玄坂店 東京都渋谷区道玄坂1-19-11 寿道玄坂ビル1F

豊洲フォレシア店 東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア1F

●コンセプトショップ

cask 東京都港区虎ノ門2-6-3 虎ノ門ヒルズステーションタワーB1F



●オンラインストア

Whisky ONLINE STORE https://www.shinanoya-tokyo.jp/

Wine ONLINE STORE https://www.shinanoya-wine.jp/