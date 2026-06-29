映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』とのコラボレーションを実施

株式会社TMEIC

株式会社TMEIC（社長：川口章、以下「TMEIC」）は、6月29日（月）から8月30日（日）まで、映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』[2026年7月31日(金)公開]とコラボレーションしたブランド・キャンペーンを実施します。スパイダーマンと、TMEIC（ティーマイク）のブランドキャラクターである「TMEICマン」が登場するテレビCMや交通広告、Web広告、シネアド等のメディア展開を通じ、映画を応援します。

TMEICは、スパイダーマン作品に流れる、「大いなる力には、大いなる責任が伴う」というメッセージと、「産業・社会をより良い方向に牽引する原動力になる」という、TMEICの企業姿勢を重ね、2017年以来、映画スパイダーマンとのコラボレーションを実施しており、今回で4回目のキャンペーンとなります。

様々な困難の中、戦い続けるスパイダーマンと、脱炭素社会の実現という社会課題に対し、技術の力で日々奮闘するTMEIC、それぞれの「新たな挑戦」をテーマに、「この世界で挑み続ける理由がある。」をメインメッセージとして展開します。

＜グラフィックポスターデザイン＞【TMEICマンとは】

脱炭素社会の実現に技術の力で貢献するべく、自ら高い目標を掲げ、持ち前のあきらめの悪さで困難に立ち向かい、日々歩みを進め続ける当社のブランドキャラクターです。コーポレートカラーであるレッドとブラックを使用し、胸にはブランドマークで表現しているアローをあしらったデザインになっています。

詳細は以下Webページをご覧ください。

URL：http://www.tmeic.co.jp/tmeicman/profile/index.html

【7/31（金）公開映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』情報】

『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』の出来事から4年が経ち、大人になったピーターは、愛する人たちの生活や記憶から自らの存在を消し、一人で生活していた。自分の名前が一切知られていないニューヨークで、日々犯罪と戦い、スパイダーマンとして街を守ることに全力を尽くしている。しかし人々のスパイダーマンへの要求が高まるにつれ、そのプレッシャーが自分の存在そのものを脅かす、驚くべき身体的変化を引き起こす。一方、街では不可解な犯罪が頻発、かつて直面したことのない最強の脅威がスパイダーマンに迫る――。

「試練を乗り越えたクモは、いつか必ず…生まれ変わる」

ピーター＝スパイダーマンに訪れるかつてない変化と試練、そしてMJやネッドとの再会の行方は――。

【展開メディア・開始時期】

1. テレビCM

(1) 「ZIP！」

・日本テレビ : 6/30(火)～、毎週火曜日 5時50分～9時

・中京テレビ : 7/1(水)～、毎週水曜日 5時50分～9時

・広島テレビ放送 : 7/3(金)～、毎週金曜日5時50分～9時

(2) 「めざましテレビ」

・関西テレビ : 7/3(金)～、毎週金曜日 5時25分～9時

・テレビ西日本 : 7/2(木)～、毎週木曜日5時25分～9時

(3) 「Vタイムズ」

・長崎国際テレビ : 7/4(土)～、毎週土曜日 9時25分～10時15分

2． 駅・空港サインボード・デジタルサイネージ

（1） 駅サインボード 東京メトロ京橋駅、JR広島駅: 6/29(月)～

（2） 羽田空港 国内線第2ターミナル 到着通路サインボード : 6/29(月)～

（3） 東海道・山陽新幹線 電光文字広告 : 7/1(水)～

（4） ツタヤエビスバシヒットビジョン : 6/29(月)～

（5） JR 名古駅ツインビジョン桜通口 : 7/1(水)～

（6） JR 博多駅 Eki-vision : 7/1(水)～

3. 電車内

[関東]

（1） 東京メトロトレインビジョン全線 : 6/29(月)～

（2） JR東日本 中央線・総武線各駅停車トレインチャンネル : 7/27(月）～

（3） ドア横ポスター 京王線・井の頭線、小田急線、西武線、東武線、京急線 : 7/1(水)～

[関西]

（4） 大阪メトロトレビジョン : 7/6(月)～

（5） 阪急トレビジョン : 7/1(水)～

（6） ドア横ポスター JR西日本、近鉄 : 7/1(水)～

4. シネアド

TOHOシネマズの指定11劇場内全作品のシネアド（本編上映直前の広告）にて、CM放映

: 7/31(金)～8/13(木)

＜TOHOシネマズ(11館)＞

日本橋、新宿、川崎、ららぽーと船橋、ららぽーと富士見、名古屋栄、梅田、西宮OS、緑井、

ららぽーと福岡、長崎

※名古屋栄のみ『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』作品でのみ放映。

5. Web広告

（1） YouTube向け動画広告 : 7/1(水)～

（2） Instagram向け広告 : 7/1(水)～

（3） TVerおよび各局見逃し配信向け動画広告 : 7/1(水)～

（4） AbemaTV向け動画広告 : 7/1(水)～

（5） Amazon Prime Video向け動画広告 : 7/1(水)～

6. ラジオCM

俳優の畑芽育さんがパーソナリティを務めるTMEICの冠ラジオ番組「TMEIC presents 畑芽育とFUN Time」内でオリジナルラジオCMを放映。

詳細は以下Webページをご覧ください。

URL： https://www.tmeic.co.jp/special_contents/radio/

7. 『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』篇 特設サイト: 6/29(月)～

TMEICのWeb特設サイトにて、コラボレーションのCMやメイキング映像、グラフィック等をご覧いただけます。

URL： https://www.tmeic.co.jp/tmeicman/spiderman

■映画のオフィシャルサイト＆SNS

・公式サイト： https://spiderman-movie.jp

・作品公式X：https://x.com/SpidermanMovieJ

・ハッシュタグ：#スパイダーマン

・ソニー・ピクチャーズ公式Instagram：https://www.instagram.com/sonypicseiga/

・ソニー・ピクチャーズ公式TikTok：https://www.tiktok.com/@sonypicseiga