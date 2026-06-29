【双葉電子工業】　6軸ジャイロ内蔵受信機「R3306GY」を発売

双葉電子工業株式会社

ラジオコントロール（RC）分野で長年にわたり高性能送信機・機体を提供している双葉電子工業株式会社（本社：千葉県茂原市）は、RC模型飛行機向けの新製品として、6軸ジャイロ内蔵受信機「R3306GY」を2026年6月に発売しました。

本製品は、受信機機能と飛行機用ジャイロ機能を一体化したオールインワン設計により、セッティングの簡素化と軽量化を同時に実現。6軸センサーによる飛行姿勢制御により、初心者から上級者まで幅広いユーザーに安定したフライト体験を提供します。

■R3306GYの特長

- 受信機とジャイロの一体化による高い利便性「R3306GY」は、T-FHSS Air方式の受信機と飛行機用ジャイロを一体化。配線の簡略化により機体内のスペースを有効活用でき、同時に軽量化にも貢献します。- 6軸センサーによる高度な姿勢制御6軸ジャイロにより機体の姿勢を安定的に制御。難易度の高い姿勢維持をサポートし、安心してフライトを楽しむことができます。- 4つのフライトモードを搭載用途やスキルに応じて選択可能な4種類のフライトモードを搭載（リカバリーモード/ AVCS / NORMAL / ジャイロOFF）スイッチ操作のみで機体を水平姿勢に復帰させることができるリカバリーモードも含みます。万が一の姿勢ロスト時にも安全な回復が可能です。- リモートゲイン機能で細かなチューニングが可能送信機から各軸のジャイロゲインを個別に調整可能。フライトスタイルや機体特性に応じたセッティングが行えます。- 多彩な飛行サポート機能以下のような機能にも対応しています：- ロールフラット（水平維持補助）- エアブレーキ- キャンバーミキシング- 4Dフライト

特にロールフラット機能は、着陸時の操作負担軽減や基本姿勢の習得に有効です。

６.対応機体

ジャイロ制御は4エルロン、2エレベータ、2ラダーに対応、対応機体は無尾翼を含む各種主翼タイプに対応します。動力は電動機・エンジン機の両方に対応するなど、幅広い用途で使用可能です。

■主な仕様

- 用途：模型飛行機用- 通信方式：双方向通信対応T-FHSS Air（2.4GHz）- 入出力：S.BUS2入出力 + 従来システム用出力6ポート- アンテナ：ダイバーシティ方式- 寸法：44.3 × 27.0 × 11.3 mm- 重量：15.5g- 電圧：DC4.0～8.4V

■価格・発売時期

■今後の展開

- 製品名：R3306GY- 価格：21,780円（税込）- 発売：2026年6月

双葉電子工業は、RC分野における高品質・高信頼製品の提供を通じて、ユーザーの多様なニーズに応え、さらなる操縦体験の向上に貢献してまいります。

■会社概要

会社名： 双葉電子工業株式会社

所在地： 千葉県茂原市

設立： 1948年

事業内容： 各種電子部品・無線機器・生産器材の設計、開発、製造および販売 (複合モジュール、

産業用ラジオコントロール機器、ホビー用ラジオコントロール機器、ロボティクス製品、

有機ELディスプレイ、プレート製品、金型用器材、成形・生産合理化機器など)

URL：https://www.futaba.co.jp/

■お問い合わせ先

サポートTOP | 双葉電子工業株式会社 ラジオコントロール

双葉電子工業株式会社 ロボティクスソリューション事業センター

カスタマーサービス 電話番号︓0475-32-4395

■取材・掲載に関するお問い合わせ

〒297-8588 千葉県茂原市大芝629

双葉電子工業株式会社

経営企画本部 事業戦略部長 仲野祐輔

電話番号：0475-24-1111（代）