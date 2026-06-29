【北海道洞爺湖温泉/ザレイクビューTOYA乃の風リゾート】初夏にぴったりな「黒みつきなこミルク」が新登場！
野口観光マネジメント株式会社
もちもち食感のわらび餅と、香ばしいきなこ、やさしい甘さの黒みつを、まろやかな牛乳と合わせた
牛乳にはたんぱく質やカルシウムが含まれており、暑い季節のリフレッシュにもぴったり。
レンタルサイクルで洞爺湖を巡った後のひと休みにもおすすめ。
夏にぴったりのご褒美ドリンク。
もちもち食感のわらび餅と、香ばしいきなこ、やさしい甘さの黒みつを、まろやかな牛乳と合わせた
『黒みつきなこミルク』をご用意しました
牛乳にはたんぱく質やカルシウムが含まれており、暑い季節のリフレッシュにもぴったり。
ひんやりとした一杯が、心も体もやさしく満たしてくれます。
レンタルサイクルで洞爺湖を巡った後のひと休みにもおすすめ。
運動後のリフレッシュタイムに、もちもち食感と和の甘さをぜひお楽しみください。
この夏だけの癒しの一杯を、ぜひご賞味ください！
イートイン\660(税込) テイクアウト\648(税込)
皆様のお越しをお待ちしております。
【お問い合わせ先】
ザ レイクビュー TOYA 乃の風リゾート
住所：〒049-5721北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉29-1
電話番号：0570-026571 (10：00～17：00)
公式ウェブサイト：https://nonokaze-resort.com/