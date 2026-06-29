【北海道洞爺湖温泉/ザレイクビューTOYA乃の風リゾート】初夏にぴったりな「黒みつきなこミルク」が新登場！

野口観光マネジメント株式会社

夏にぴったりのご褒美ドリンク。

もちもち食感のわらび餅と、香ばしいきなこ、やさしい甘さの黒みつを、まろやかな牛乳と合わせた

『黒みつきなこミルク』をご用意しました

牛乳にはたんぱく質やカルシウムが含まれており、暑い季節のリフレッシュにもぴったり。

ひんやりとした一杯が、心も体もやさしく満たしてくれます。

レンタルサイクルで洞爺湖を巡った後のひと休みにもおすすめ。

運動後のリフレッシュタイムに、もちもち食感と和の甘さをぜひお楽しみください。

この夏だけの癒しの一杯を、ぜひご賞味ください！

イートイン\660(税込) テイクアウト\648(税込)

皆様のお越しをお待ちしております。

【お問い合わせ先】

ザ レイクビュー TOYA 乃の風リゾート

住所：〒049-5721北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉29-1

電話番号：0570-026571 (10：00～17：00)

公式ウェブサイト：https://nonokaze-resort.com/