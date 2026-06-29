現金手渡しに潜む、みんなの「困った！」実態調査

株式会社ペイメントフォー

決済を軸にしたソフトウェアサービスを提供する、株式会社ペイメントフォー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山崎 祐一郎）は、直近5年以内に、月謝・会費・利用料等を現金手渡しで支払った経験を持つ方330名を対象に、「現金手渡しにおけるトラブルに関する実態調査」を実施いたしました。

調査背景

近年、あらゆる業界でキャッシュレス化や業務のDXが推進されています。しかし、習い事や地域コミュニティなどの現場では、依然として月謝袋などを用いた「現金手渡し」の集金慣習が根強く残っているのが現状です。そこで、ペイメントフォーでは、こうした現場のデジタル化を推進する一助として、実際に現金手渡しでの決済経験があるユーザーが感じている「トラブルや不便さ」などのリアルな実態を調査いたしました。

調査サマリー

【現金手渡しが残る場】

最多は「PTA・自治会（48.5%）」。次いで「学習塾」、「スポーツ教室」と身近な現場が上位に。

【金銭管理の課題】

現金手渡しで不便を経験した人の5割が「お釣り間違いや金額誤り」に遭遇。

【対面決済の心理的負担】

4割が「直接催促されて気まずい思いをした」と回答。対面ならではのストレスが明確に。

【運用・手続の煩雑さ】

4割が「手元に現金がなくATMへ引き出しにいった」「急な追加費用への現金対応が大変だった」と回答。

調査概要

調査結果

- 調査名称：現金手渡しにおけるトラブルに関する実態調査- 調査方法：インターネット調査- 調査期間：2026年6月5日～同年6月8日- 有効回答：直近5年以内に、月謝・会費・利用料・参加費等を現金手渡し（月謝袋等を含む）で支払った経験を持つ方330名（1）現金手渡しが残る場、トップ3は「PTA・自治会」「学習塾」「スポーツ教室」

「直近5年以内に現金手渡しで支払った経験のある会費・利用料」を尋ねたところ、「PTA・自治会・町内会の会費（48.5%）」が最多となりました。次いで「学習塾・予備校・英会話教室（18.2%）」、「スポーツ教室（17.9%）」、「教育関連の集金（15.5%）」と続き、生活に身近な地域活動や教育の現場で、依然としてアナログな現金決済が主流であることが分かりました。

（2）【金銭管理の課題】半数以上が「金額間違い」を経験

現金手渡しで何らかの不便・トラブルを経験した人に、金銭・管理面での具体的なトラブルを尋ねたところ、「小銭・お釣りの準備に手間がかかった（64.1%）」に次いで、「お釣り間違いや金額誤りが発生した（53.1%）」が半数を超えました。さらに「領収書がなく、支払い記録が残らなかった（31.3%）」という回答もあり、手作業によるミスの発生や、後から事実を確認・証明しにくい「記録の不確実さ」が課題となっています。

（3）【対面決済の心理的負担】 4割が「直接催促される気まずさ」を経験

心理的・関係性に関する不便について、「支払いが遅れた際、担当者から直接催促されて気まずい思いをした（42.2%）」、「周囲の人がいる前で支払いを促され、恥ずかしい思いをした（39.1%）」が上位を占めました。また、「担当者に声をかけるタイミングに気を遣った（37.5%）」という回答もあり、金銭のやり取りが担当者と顧客の良好な関係性にストレスを与えている実態が示されました。

（4）【運用・手続の煩雑さ】 「わざわざ現金を用意して運ぶ」負担

運用面での不便に関して、「手元に現金がなく、ATMで引き出す必要があった（42.2%）」、「急な追加費用への現金対応が大変だった（40.6%）」が上位となりました。また、「支払いのためだけに、教室・会場へ足を運ぶ必要があった（25.0%）」という声もあり、オンライン決済が浸透する現代において、「集金のためにわざわざ現金を用意して持ち運ぶ」という手間が、ユーザーの負担になっていることが分かります。

（5）現金決済の手間が原因で「入会・参加を諦めた」経験があるユーザーが3割

「会費等の現金手渡しの手間が面倒だと感じ、スクールへの入会やイベントへの参加などをためらったり、諦めたりしたことがあるか」という質問に対し、「実際に諦めたことがある」が13.0%、「諦めはしなかったが、ためらったことがある」が20.3%となりました。合算すると33.3%にのぼり、決済方法の不便さが原因で、運営側が顧客獲得機会を逃している実態が明らかになりました。

（6）ユーザーの6割以上が「オンライン決済」への移行を希望

「現金手渡しでの支払いをオンライン決済に変えたいと思うか」を尋ねたところ、「非常にそう思う（24.5%）」「ややそう思う（39.4%）」を合わせて63.9%がオンライン決済を希望していることが分かりました。キャッシュレス化が進む現代において、支払い側の多くがオンライン決済への移行を求めています。

（7）オンライン決済が進まない最大の壁は「教室・団体側の未対応」

オンライン決済への移行を希望しながらも、現実には変えられていない理由としては、「教室・団体側がオンライン決済に対応していないから（52.6%）」が圧倒的トップとなりました。また、「周囲もみんな現金手渡しだから（20.4%）」、「担当者に変更を切り出しづらい（19.0%）」、「高齢の関係者が対応できないと感じるから（19.0%）」といった、コミュニティ特有の「周囲に合わせる空気」や人間関係への配慮も移行を阻む要因となっています。

（8）求められるのは、「自動化・払い忘れ防止・オンライン管理」。決済のデジタルシフトが理想の条件に。

「理想的な会費・利用料の支払い方法に求める条件」を尋ねたところ、「毎月の支払いを自動引き落としで完了できること（34.8%）」がトップとなりました。次いで「払い忘れ・渡し忘れを防止できる仕組みがあること（28.5%）」、「支払い記録（領収書）がオンラインで確認できること（25.5%）」、「クレジットカード・口座振替・コンビニ・QR決済など多様な決済手段への対応（23.9%）」が上位に挙がりました。

本調査に関する考察：集金も「オンライン決済」の時代へ

オンライン決済を希望しながらも、移行できない理由のトップが「団体側の未対応」であり、背景にコミュニティ特有の気遣いがあるという結果は、事業者側からのアプローチの必要性を示しています。ユーザーが求める「自動化」や「ミス・忘れ防止」の仕組みを事業者側が先導して導入することが、事業者とユーザーの双方がストレスフリーで繋がる「健全な組織運営の基盤」になると推測されます。

現金手渡しの「困った！」を解決する当社のソリューション

現金手渡しに伴う「手間の負担」や「心理的ストレス」を解消し、スムーズなオンライン決済へ移行するために、当社は以下のサービスを提供しています。決済のデジタル化により、ユーザー満足度の向上と、持続可能な組織運営を支援します。

『会費ペイ』

https://kaihipay.jp/

入会・会員管理・決済・催促をペーパーレスで自動化。フィットネスジムや各種スクールなど12,000社以上が導入。

『Paysys』

https://service.paysys.jp/

請求情報を入力するだけでオンライン決済用のURLを即時発行できる決済システム。請求から決済・入金確認まで一元管理可能。

『イベントペイ』

https://lp.eventpay.jp/

申込受付から決済、参加者リストの生成、リマインド配信までを一気通貫で行い、事務作業を効率化するイベント運営支援ツール

株式会社ペイメントフォーについて

＜会社概要＞

会社名：株式会社ペイメントフォー

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者：代表取締役社長 山崎 祐一郎

設立日：1999年3月19日

資本金：11億3,478万円

URL：https://www.paymentfor.com/