『黒子のバスケ』の描き下ろし 歩みver. トレーディングアクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてアニメ『黒子のバスケ』の商品12種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてアニメ『黒子のバスケ』の商品の受注を6月22日（月）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/217?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

黒子テツヤ、火神大我、黄瀬涼太、緑間真太郎、青峰大輝、紫原 敦、赤司征十郎の描き下ろしイラストをメインにデザインしました。

▼描き下ろし 歩みver. トレーディングアクリルカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \10,010(税込)

種類 ：全14種

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 歩みver. トレーディンググリッター缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 黒子テツヤ&火神大我 歩みver. グリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \8,470(税込)

種類 ：全14種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし 歩みver. トレーディングクリアダイカットステッカー

コーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \7,700(税込)

種類 ：全14種

サイズ：（最大約）60×47mm 以内

素材 ：PET、PP

▼描き下ろし 歩みver. トレーディングブロマイド

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \3,850(税込)

種類 ：全14種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼描き下ろし 歩みver. トレーディングイラストカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \3,850(税込)

種類 ：全14種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼描き下ろし 歩みver. BIGアクリルスタンド

※画像は「描き下ろし 黒子テツヤ 歩みver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全7種（黒子テツヤ、火神大我、黄瀬涼太、緑間真太郎、青峰大輝、紫原 敦、赤司征十郎）

サイズ：本体：（約）16.3×5.7cm 台座：（約）8.8×4.3cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 歩みver. 75mmホログラム缶バッジ

※画像は「描き下ろし 黒子テツヤ 歩みver. 75mmホログラム缶バッジ」を使用しております。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \770(税込)

種類 ：全7種（黒子テツヤ、火神大我、黄瀬涼太、緑間真太郎、青峰大輝、紫原 敦、赤司征十郎）

サイズ：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング ちびとこ 第2弾 アクリルスタンド

黒子テツヤ、火神大我、黄瀬涼太、緑間真太郎、青峰大輝、紫原 敦、赤司征十郎が歩いているちびキャラを新たに描き起こし、アクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「ちびとこ」は、キャラクターの「動き」にスポットをあて、歩いているところを描き起こしたAMNIBUSのオリジナル商品です。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \6,160(税込)

種類 ：全7種

サイズ：本体：（最大約）70×31mm 以内 台座：（約）40×20mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング ちびとこ 第2弾 アクリルキーホルダー

黒子テツヤ、火神大我、黄瀬涼太、緑間真太郎、青峰大輝、紫原 敦、赤司征十郎が歩いているちびキャラを新たに描き起こし、アクリルキーホルダーに仕上げました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \5,005(税込)

種類 ：全7種

サイズ：（最大約）63×23mm以内 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング ちびとこ 第2弾 グリッター缶バッジ

黒子テツヤ、火神大我、黄瀬涼太、緑間真太郎、青峰大輝、紫原 敦、赤司征十郎が歩いているちびキャラを新たに描き起こし、グリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「黒子テツヤ&火神大我 ちびとこ 第2弾 グリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \8,470(税込)

種類 ：全14種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング ちびとこ 第2弾 クリアダイカットステッカー

黒子テツヤ、火神大我、黄瀬涼太、緑間真太郎、青峰大輝、紫原 敦、赤司征十郎が歩いているちびキャラを新たに描き起こし、ダイカットのクリアステッカーに仕上げました。

コーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \3,850(税込)

種類 ：全7種

サイズ：（最大約）59×50mm 以内

素材 ：PET、PP

▼トレーディング ちびとこ 第2弾 イラストカード

黒子テツヤ、火神大我、黄瀬涼太、緑間真太郎、青峰大輝、紫原 敦、赤司征十郎が歩いているちびキャラを新たに描き起こし、イラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \3,850(税込)

種類 ：全14種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/217?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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(C)藤巻忠俊／集英社・黒子のバスケ製作委員会