TVアニメ『日本三國』のトレーディングアクリルスタンド、トレーディングアクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『日本三國』の商品5種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『日本三國』の商品の受注を6月22日（月）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/2009?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディングアクリルスタンド

三角青輝、東町小紀、阿佐馬芳経、平殿器、龍門光英、賀来泰明、藤3世、輪島桜虎のイラストをアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \7,040(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（最大約）70×40mm 以内 台座：（約）40×30mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディングアクリルカード

三角青輝、東町小紀、阿佐馬芳経、平殿器、龍門光英、賀来泰明、藤3世、輪島桜虎のイラストをアクリルカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \5,720(税込)

種類 ：全8種

サイズ ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼F3号キャンバスボード

メインビジュアル、ティザービジュアルをキャンバスボードに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \5,500(税込)

種類 ：全2種（メインビジュアル、ティザービジュアル）

サイズ：F3号（27.3×22cm）

素材 ：木材、化繊

▼パーツ付きBIGアクリルスタンド

※画像は「三角青輝 パーツ付きBIGアクリルスタンド」を使用しております。



三角青輝、東町小紀、阿佐馬芳経、平殿器、龍門光英、賀来泰明、藤3世、輪島桜虎のイラストをパーツ付きのBIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全8種（三角青輝、東町小紀、阿佐馬芳経、平殿器、龍門光英、賀来泰明、藤3世、輪島桜虎）

サイズ：（約）19.1×12.7cm 厚み：3mm ※組み立て前

素材 ：アクリル

▼ダイカットステッカー

三角青輝、阿佐馬芳経のイラストをダイカットのステッカーに仕上げました。

コーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \550(税込)

種類 ：全2種（三角青輝、阿佐馬芳経）

サイズ：（約）12.6×8.4cm ※種類により異なる

素材 ：紙、PP

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/2009?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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Web https://armabianca.com/

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