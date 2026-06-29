客室でセルフエステを楽しむ女子会プラン、和心村で販売開始

株式会社和心村

千葉県富津市の自然体験型の里山宿「和心村」は、友人同士で過ごす宿泊時間に、客室内でのセルフケアを組み合わせた新宿泊プラン「Sleep & Beauty 女子会プラン」の販売を開始しました。

千葉県富津市の里山宿・和心村「Sleep & Beauty 女子会プラン」。客室でセルフエステを楽しむ宿泊イメージ

本プランでは、セルフエステブランド「じぶんdeエステ」のマシン紹介ページにも掲載されている高機能セルフエステ機器「CELLZERO SMART」を客室内に設置。宿泊者はスタッフによる説明を受けたうえで、滞在中に自分たちのペースでセルフケア時間を楽しめます。

特徴は、セルフエステ機器を客室内に設置し、滞在中に自分たちのタイミングで利用できることです。和心村では、BBQや薪サウナ、里山の夜の静けさとあわせて、客室でのセルフケア時間も楽しめる女子会の新しい選択肢として、本プランを提案します。

客室で使える高機能セルフエステマシン「CELLZERO SMART」。ボディケア・フェイスケアを自分のペースで

■ 背景

近年、旅行先での過ごし方は、観光地をめぐるだけでなく、宿泊先での時間そのものを楽しむ形へ広がっています。特に友人同士の旅行では、食事や写真だけでなく、夜に部屋で話す時間、朝にゆっくり支度する時間まで含めて、滞在の満足度につながります。

また、美容の分野では、専門スタッフによる施術だけでなく、利用者自身が機器を扱う「セルフエステ」という選択肢も広がっています。「じぶんdeエステ」という言葉で想起されるような、自分のペースでケアする感覚を、和心村では宿泊中の客室時間に取り入れました。

和心村は、築約200年の古民家や長屋門、北欧テント、住箱などの宿泊棟を持つ、千葉県富津市の自然体験型の里山宿です。火を起こして楽しむBBQ、薪サウナ、里山の空気、敷地内で暮らす動物たちとの距離感など、自然の中で自分のペースを取り戻す滞在を大切にしてきました。

千葉県富津市・和心村の築約200年の古民家と里山の宿泊体験千葉県富津市の里山に広がる、自然体験型の里山宿・和心村の風景

今回の「Sleep & Beauty 女子会プラン」は、そうした和心村らしい夜の過ごし方に、客室内セルフケアという新しい時間を加えるものです。

■ 新プランについて

「Sleep & Beauty 女子会プラン」は、客室内で高機能セルフエステマシン「CELLZERO SMART」をセルフ利用できる宿泊プランです。

主な内容は以下の通りです。

・プラン名：Sleep & Beauty 女子会プラン

・内容：客室内で高機能セルフエステマシン「CELLZERO SMART」をセルフ利用できる宿泊プラン

・対象：友人同士の旅行、女子会、少人数のグループ旅行

・利用方法：チェックイン時にスタッフが使用方法と注意事項を説明

・利用形態：スタッフによる施術ではなく、宿泊者自身によるセルフ利用

・付属品：使い捨て紙パンツ・紙ブラ、フェイスパックは利用人数分を用意

・その他備品：クリーム（orジェル）、説明書一式

・予約：専用宿泊プランページより受付

高機能セルフエステマシン「CELLZERO SMART」は、ボディケア・フェイスケアに対応した多機能セルフエステ機器です。和心村では、同機器を客室内で利用できる形にし、チェックイン時の説明後は、滞在中に自分たちのタイミングでセルフ利用できるプランとして提供します。本プランは、機器そのものの美容・健康効果を保証するものではありません。

■ 滞在中の楽しみ方

和心村での一泊は、予定を詰め込むよりも、火や外の空気に合わせて少しずつ進んでいきます。客室ごとのアウトドアスペースでBBQの火を起こし、炭が赤くなるのを待つ。食材が焼ける匂いがして、夜の里山が静かになっていく。

和心村の客室専用アウトドアスペースで過ごす、千葉・富津の里山時間和心村の客室専用アウトドアスペースで楽しむ夕食BBQ千葉県富津市の里山宿・和心村で火を囲む夜の時間

薪サウナを利用する方は、身体が温まったあと、外の空気に触れる時間も滞在の一部になります。

和心村の薪サウナ。里山の外気に触れながら過ごす滞在時間

部屋に戻れば、そこには高機能セルフエステマシン「CELLZERO SMART」がある。チェックイン時に使用方法と注意事項の説明を受けたあとは、滞在中、ご自身のタイミングでセルフ利用できます。紙パンツ・紙ブラ、クリーム（ジェル）、フェイスパック、説明書一式も用意しているため、友人同士で話しながら、無理のない範囲で客室内のセルフケア時間を楽しめます。

「Sleep & Beauty」は、睡眠改善や美容効果を約束する言葉ではありません。自然の中で過ごす一泊に、自分の身体を少し丁寧に扱う時間を添える。和心村では、このプランをそんな女子会の過ごし方としてご案内します。

和心村の朝時間。手挽きコーヒーミルで豆を挽き、客室で淹れたてコーヒーを楽しむ

■ ご利用にあたって

本プランは、スタッフによる施術サービスではありません。高機能セルフエステマシン「CELLZERO SMART」は、宿泊者自身が説明に沿って利用するセルフエステ機器です。

チェックイン時に、スタッフより使用方法と注意事項を説明し、CELLZERO SMART利用者全員に同意書へ署名いただきます。長時間の連続使用は避け、体調や肌の状態を確認しながら、無理のない範囲でご利用ください。

体調に不安がある方、妊娠中の方、医療機器をご使用中の方、通院中・服薬中の方、施術部位に傷・炎症・強い日焼けがある方は、ご利用を控えるか、事前に医師へ確認することをおすすめします。

本プランは、美容・健康上の効果、睡眠改善、痩身等を保証するものではありません。

【プラン概要】

・プラン名：Sleep & Beauty 女子会プラン

・施設名：和心村

・所在地：〒299-1733 千葉県富津市高溝14

・内容：高機能セルフエステマシン「CELLZERO SMART」を客室内でセルフ利用できる宿泊プラン

・食事：2食付き（夕食 BBQ、朝食 手作りサンドイッチ）

・チェックイン：15:00～19:00

・チェックアウト：11:00

・予約ページ：https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000000873&pl=PL00066433(https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000000873&pl=PL00066433)

※料金、空室状況、対象客室、決済条件は予約ページで最新情報をご確認ください。

※本プランは「じぶんdeエステ」との提携、共同企画、監修によるものではありません。

■ 和心村について

和心村は、千葉県富津市高溝にある自然体験型の里山宿です。東京方面から車で約70～90分、館山自動車道 富津中央ICから車で約15分。古民家、長屋門、北欧テント、住箱などの宿泊棟があり、BBQ、焚き火、薪サウナ、里山散歩、星空観察などを楽しめます。

敷地内では、保護猫をはじめ、犬、ヤギ、烏骨鶏などの動物たちが暮らしています。動物たちは展示物ではなく、和心村で日々を過ごす存在です。自然や動物との距離が近い時間を、自分たちのペースで楽しめる方に向いた宿です。

和心村で暮らす保護猫たち。猫治村らしい、動物との距離を大切にする時間

公式サイト：https://www.washinmura.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/washinmura_nature_glamping/