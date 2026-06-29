TVアニメ『狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』のホロ 多機能バックパックの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』の商品の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』の商品の受注を6月22日（月）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1264?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼ホロ 多機能バックパック

中身の量に応じて変形が可能なデザインが特徴の大容量バックパックと付属のパスケースに、作品の世界観を細部まで落とし込みました。

バックパック本体にはホロの横顔をデザインした革タグを取り付け、普段使いしやすいシンプルな外観ながら、ファンには嬉しいディテールが詰まった仕上がりです。

付属のパスケースは、林檎と麦を組み合わせた総柄のデザインとなっており、バックパックとセットで幅広くご活用いただけます。

メイン収納部分にはファスナー付きポケット、オープンポケットがついており、小物の収納なども便利にお使いいただけます。

また、右側面のファスナーを開けることで、本体を開けずにリュックを背負ったままでもちょっとした小物などを取り出すことが可能です。



雑誌もらくらく入る大容量サイズですので、通勤・通学や、旅行など、日常使いからイベントなどの特別な日まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：\15,180(税込)

サイズ：【リュック】（約）高さ53×幅38×奥行き25cm

【パスケース】（約）12.2×8.2cm

素材 ：合皮

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1264?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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