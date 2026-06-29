「3D.Core」デジタルツインビューワー上で工場設備の干渉チェックが可能に。3D空間を″歩いて確認″も

bestat株式会社

3Dデータ処理特化のbestat株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松田 尚子、以下bestat）は、「3D.Core」のデジタルツインビューワー（業務用PC向けアプリ）に、工場設備や機材の干渉チェック機能と、空間内のウォークスルー機能を新たに追加しました。これにより、工場設備のレイアウト検討から搬入・設置計画まで、PCの画面にリアルに再現された3D空間で容易に確認できるようになります。

背景

工場・プラントで行われる設備レイアウトの計画・変更にともなう現場確認では、機材の搬入可否や設置後の干渉、動線の確認といった情報は、図面や静止画ベースの検討では直感的に把握しづらく、現場確認や手戻りが発生するケースが少なくありませんでした。

bestatは、3Dデータを活用したデジタルツインによって「現場に行かなくてもわかる」環境の実現を進めており、今回の「干渉チェック」機能と「ウォークスルー」機能はその一環でとして、開発されました。

新機能概要

1. 干渉チェック機能

機材の搬入可否から設置後の重なりまで、3D上でまとめて確認できるため、実際に現場で確かめるまで気づかなかった干渉ミスを事前に防げます。干渉箇所はビューワー上でハイライト表示され、問題箇所を視覚的に把握できます。

＜活用シーン＞

- 新規機材導入時の搬入ルート検討- 設備レイアウト変更時の干渉確認- 設計段階での配置ミス防止

2.ウォークスルー機能

図面では伝わりにくい空間の広さや通路の狭さを、現場さながらの感覚で体感できるため、レイアウト検討の手戻りを減らせます。PC上で操作でき、壁や機材などのオブジェクトにはコリジョン検出（衝突判定）が設定されているため、実際の空間と同様に「通れる・通れない」の確認が可能です。



＜活用シーン＞

- レイアウトシミュレーション後の動線・スペース確認- 図面だけでは伝わらない空間感・高さ感の把握- 工場管理者による遠隔での現場確認

▼ウォークスルー機能のイメージ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Z87XLPLFOe0 ]

今後も「3D.Core」の機能拡充を続け、工場のデジタルツイン活用をより手軽なものにしていきます。自動化・ロボティクス化が進む製造現場において、3Dデータを起点としたデジタル化の加速を支援してまいります。

3D.Coreについて

3D.Coreは、東京大学松尾研究室発のbestatが開発する産業向け3Dデータ活用クラウドサービスです。画像・動画・点群・360度動画など、現実空間で取得される多様なデータを高精度に3D化し、取得・生成・処理・活用までを一気通貫で支援します。

製造業などを中心に75社以上で導入されており、デジタルツイン構築、生産技術、設備保全・点検、レイアウト検討などの業務で活用されています。これにより、現場で取得したリアルな情報をデジタル上で扱える3Dデータへと変換して活用を支援し、日常業務の中でリアルとデジタルをつなぎます。

https://bestat-data.com/3dcore

bestat株式会社

会社名 ：bestat株式会社

代表 ：代表取締役 松田 尚子

設立 ：2018年

所在地 ：〒107-0052 東京都港区赤坂1-14-14 第35興和ビル 507

事業内容：

・3Dデータの取得・生成・活用クラウドサービス『3D.Core』シリーズの提供

・3Dデータ処理API提供

・デジタルツイン構築

・3Dデータ・3D CAD活用にまつわる業務のAIエージェント開発

URL ：https://bestat-data.com/