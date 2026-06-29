「もっと早く知っていれば、捨てなかった」仏壇を手放した後悔の声から、結壇が業界初※の動画SNS発信をスタート

株式会社えんぷれあ

仏壇リメイクサービス「結壇（ゆいだん）」を運営する株式会社えんぷれあ（本社：東京都中央区、代表取締役：稲垣 亘佑）は、Instagram・YouTube・TikTokを活用した動画SNS発信を開始しました。

結壇は、長年手を合わせてきたお仏壇の一部を活かし、現代の暮らしに合う小さな祈りの形へとリメイクするサービスです。

近年、住環境の変化や実家じまい、施設入居などを背景に、大きなお仏壇を引き継ぐことが難しくなり、やむを得ず処分を選ぶ方が増えています。

これまで結壇には、仏壇リメイクを知った方から「もっと早く知っていれば、仏壇を捨てなかったかもしれない」、「処分する前に知っていれば、リメイクを頼みたかった」といった声が寄せられてきました。

こうした声から、仏壇リメイクという選択肢が、必要としている方にまだ十分届いていない現状を感じていました。

そこで結壇では、検索した方だけに届く情報ではなく、SNSを通じて日常の中で自然に知っていただける発信が必要だと考え、Instagram・YouTube・TikTokでの動画発信を開始しました。

■「もっと早く知っていれば」後悔の声から始まったSNS発信

※ 自社調べ。2026年6月時点。主要検索エンジンおよび各SNS上の公開情報をもとに、仏壇リメイク事業者によるInstagram・YouTube・TikTokを活用した動画中心の情報発信として確認

大きなお仏壇を置く場所がない、実家を片付けなければならない、施設入居に伴い仏壇を引き継げない。

こうした事情から、お仏壇の処分を検討される方は少なくありません。

一方で、お仏壇には家族が手を合わせてきた時間や、故人・ご先祖様への想いが込められています。

結壇では、お仏壇をただ処分するのではなく、思い出や面影を感じられる部材をできる限り活かし、今の暮らしに合う小さな形へとリメイクしています。

しかし、仏壇リメイクを知った方からは、「もっと早く知っていれば、捨てずに残せたかもしれない」という声をいただくことがあります。

その言葉から、仏壇リメイクという選択肢を、必要としている方にもっと早く届ける必要があると感じました。

「捨てるしかない」と思う前に、仏壇リメイクという選択肢を必要としている方へ、より早く、より広く届けること。

それが今回、Instagram・YouTube・TikTokでの動画SNS発信を始めた大きな理由です。

■職人の手仕事と仏壇リメイクの裏側を、動画で発信

Instagram・YouTube・TikTokでは、仏壇リメイクの製造工程や職人の手仕事、仏壇づくりに込められた想いなどを発信していきます。

具体的には、以下のような内容を予定しています。

・仏壇リメイクの製造工程

・仏壇職人の手仕事や技術

・仏壇づくりに込められた想い

・職人不足など、仏壇業界が抱える課題

・仏壇職人へのインタビュー

・実際のリメイク事例

・仏壇の処分や供養に関する情報

完成した商品だけではなく、そこに至るまでの工程や職人の声を届けることで、仏壇を「捨てるもの」ではなく、「想いを残せるもの」として知っていただくことを目指します。

普段は見る機会の少ない職人の手仕事や、仏壇が小さな形に生まれ変わる過程を動画で届けることで、仏壇リメイクをより身近な選択肢として広げていきます。

■Instagramでは2投稿目で5,000件超の閲覧数を記録

発信開始後、Instagramでは2投稿目で5,000件を超える閲覧数を記録しました。

お仏壇の行き先については、普段の暮らしの中で考える機会が少なく、家の解体や引っ越し、実家じまいなどをきっかけに、急に向き合うことになるケースも少なくありません。

だからこそ結壇では、必要になってから検索していただく情報だけでなく、SNSを通じて日常の中で自然に知っていただくことが大切だと考えています。

実際に投稿を見た方からは、「私の代で終わると思うので、悩んでおりました」、「こんなにコンパクトならうちにも置けそう」、「マンション用に良い」といった声が寄せられました。

また、介護施設や特養など、お仏壇を持ち込むことが難しい場所でも、小さな形であれば置ける可能性があるのではないかという反応もあり、仏壇リメイクという選択肢への関心が広がっています。

今後もInstagram・YouTube・TikTokを通じて、仏壇を「捨てる」だけではなく、「小さく残す」という選択肢をより多くの方へ届けていきます。

■代表コメント

株式会社えんぷれあ 代表取締役 稲垣 亘佑

これまでお客様から、「もっと早く知っていれば、仏壇を捨てなかったかもしれない」という声をいただくことがありました。

そのたびに、仏壇リメイクという選択肢が、まだ必要としている方に十分届いていないことを感じていました。

お仏壇は、ただの家具ではなく、家族が手を合わせてきた大切な場所です。

時代や住まいの変化によって、大きなお仏壇をそのまま引き継ぐことが難しくなっても、そこに込められた想いまで手放す必要はないと考えています。

今回のSNS発信では、職人の手仕事やリメイクの工程、仏壇に込められた想いを、動画を通じてわかりやすく届けていきます。

「知らなかったから捨てる」ではなく、「知っていたから残せる」選択肢を届けていきたいと考えています。

■今後の展望

株式会社えんぷれあ 代表取締役 稲垣 亘佑(いながき こうすけ)

結壇では、今後もInstagram・YouTube・TikTokでの動画発信に加え、公式サイト上でのコラム記事やブログを通じて、お仏壇の処分・供養・リメイク・終活に関する情報発信を強化していきます。

お仏壇をどうするかは、家の解体や引っ越し、実家じまい、相続、終活などをきっかけに、急に向き合うことになるテーマです。

そのときに、「処分するしかない」と思うのではなく、「小さく残す」という選択肢を思い出していただけるよう、動画や記事を通じて、必要な情報をわかりやすく届けてまいります。

また今後は、結壇の想いに共感いただける事業者様との連携も進めていく予定です。

単にサービスを広げるだけではなく、お仏壇に込められた家族の想いや、職人の技術を大切にしていただける方とともに、仏壇リメイクという選択肢を全国へ届けていきたいと考えています。

結壇はこれからも、時代や暮らしの変化に合わせながら、家族が大切にしてきたお仏壇の想いを次の形へつなぐサービスを目指してまいります。

■公式SNSアカウント

▼Instagram

https://www.instagram.com/kosuke_butsudan/

▼YouTube

https://www.youtube.com/@kosuke_butsudan

▼TikTok

https://www.tiktok.com/@kosuke_butsudan

【会社概要】

商号：株式会社えんぷれあ

代表者：代表取締役 稲垣 亘佑（いながき こうすけ）

設立：令和6年 12月

所在地：〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF4階

工場：〒421-1222 静岡県静岡市葵区産女 1265 番地2

TEL：050-5530-3217

公式サイト： https://www.yuidan.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

TEL：080-6956-2577

メール：k.inagaki@yuidan.jp

担当：稲垣 亘佑（いながき こうすけ）