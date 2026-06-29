＜LLADRÓ / リヤドロ ＞横浜高島屋 POP UP 7/1(水) - 7/7(火)開催、話題の作品を展示

リヤドロジャパン株式会社

1953年の創業以来、リヤドロはポーセリンという無限の可能性を秘めた素材を通じて、美と創造の世界を追求し続けてきました。 時代とともに進化を重ねながら、人々の暮らしに寄り添い、上質で豊かなライフスタイルを提案し続けています。

このたび開催するPOP UPでは、現代アーティスト レアンドロ・エルリッヒとのコラボレーションによる注目の作品 〈Coral Car (Sand)(https://www.lladro.com/ja_jp/coral-car-leandro-erlich)〉の特別出展をはじめ、今年30周年を迎え話題となったポケモンとのコラボレーション作品「ピカチュウ」、人気キャラクターをモチーフにした作品や、先鋭的なインテリアアイテムなどをご紹介いたします。

リヤドロが挑む、伝統と革新- アートと感性が響き合う世界を、ぜひ会場でご覧ください。

会期：2026年7月1日(水)～7月7日(火)

会場：横浜高島屋 1階 正面特設会場

営業時間：午前10時～午後８時

住所：〒220-8601 神奈川県横浜市西区南幸１丁目６－３１

電話番号： 045-324-5340 担当：岡田・名塚・西山

出展予定作品

Coral Car (Sand)

Coral Car（Sand）

H21×W51×D23cm 特製BOX付

世界限定制作数：175

2,695,000円

※受注生産の為、お渡しまでにお時間を頂戴いたします。

現代アーティスト、レアンドロ・エルリッヒ (Leandro Erlich) とリヤドロとのコラボレーションによって誕生した本作は、アート、サイエンス、そして実践的な保全活動を通じ、都市開発や生態系の悪化によって深刻な影響を受けたフロリダのサンゴ礁の再生を支援している非営利団体REEFLINE(https://www.thereefline.org/) (リーフライン)のプロジェクトに着想を得ています。エルリッヒがそのプロジェクトのために制作したアートインスタレーション「Concrete Coral」では、マイアミ沖の海底にコンクリートでできた自動車のオブジェが渋滞のように連なって設置され、やがてサンゴ礁再生の基盤となる存在へと変容していきます。環境負荷を象徴する存在である車が、海の生命を育む存在へと姿を変える。この「変容」というコンセプトを、リヤドロとのコラボレーションにより具現化しました。作品の売上の一部は、同団体の活動支援のために寄付されます。

レアンドロ・エルリッヒ (Leandro Erlich)

レアンドロ・エルリッヒは1973年、アルゼンチン生まれ。現在はパリ、ブエノスアイレス、モンテビデオを拠点に 活動しています。コンセプチュアル・アーティストである彼の作品は、私たちが現実をどのように知覚しているのか、 その認識の根底にあるものを視覚表現を通して探求し、問い直すことをテーマとしています。 視覚や空間に関する知覚をテーマにしたインスタレーション作品で国際的に高い評価を受けており、日本に おいては金沢21世紀美術館の常設作品《スイミング・プール》で広く知られています。

ピカチュウ

ピカチュウ(https://www.lladro.com/ja_jp/pikachu-sculpture-numbered-edition-ja-jp-01009816.html)

H25×W23×D14cm

143,000円

世界で最もよく知られたポケモンのひとつであるピカチュウを、ポーセリンで手作りしました。

Doodle Mickey

Doodle Mickey (https://www.lladro.com/ja_jp/doodle-mickey-sculpture-limited-edition-ja-jp-01009805.html)

H58×W31×D26cm

台座付

世界限定制作数：300

1,032,900円

ドゥードゥル(落書きのようなライン)で彩られた、現代的な感性で再解釈した遊び心あふれるミッキーマウス。

ユニコーン

ユニコーン(https://www.lladro.com/ja_jp/unicorn-sculpture-ja-jp-01009808.html)

H26×W26×D11cm

105,600円

膨らませたバルーンのユニコーンを磁器で表現しました。 丸みを帯びたフォルムが愛らしい作品です。

ユートピア ベース

ユートピア ベース(https://www.lladro.com/ja_jp/utopical-vase-en-us-01009813.html)

H44×W32×D34cm

385,000円

自然とコンテンポラリーデザインを融合させた、手作りによるポーセリン製ベース。

●作品の入荷については売場係員までお問い合わせください。作品により、お渡しにお時間をいただく場合がございます。

●色、サイズ、台座の形状が、作品により写真と異なる場合がございます。

●数に限りがございますので、品切れの節はご容赦ください。

●価格は消費税を含む総額にて表示しております。

●表示の価格は、2026年6月1日現在の価格です。

【お問い合わせ】

横浜高島屋 7階 特選洋食器〈リヤドロ〉

TEL (直通)：045-324-5340

担当：岡田・名塚・西山