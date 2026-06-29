アニメ「ハイキュー!!」と「いきなり！ステーキ」の″い（き）なりざき″コラボが決定！稲荷崎高校のメンバー6人の描き下ろしグッズや、ボリューム満点のコラボメニューが登場！

中外鉱業株式会社キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「アニメ「ハイキュー!!」×いきなり！ステーキ コラボキャンペーン」にて新商品を販売します。詳細・通販はこちら :https://www.chugai-contents.jp/blog/event/haikyu_ikinaristeak/

アニメ「ハイキュー!!」と「いきなり！ステーキ」のコラボレーションが開催決定！

「いなりざき！ステーキ」として、稲荷崎高校のメンバー6人が登場！

制服をビシッと着こなし、ホールや厨房で働いている様子の描き下ろしビジュアルを使用した「アクリルスタンド」や「缶バッジ」から、描き下ろし衣装姿の「もちころりん ぬいぐるみマスコット」など、コラボならではのアイテムが目白押し！

2026年7月17日(金)より全国のいきなり！ステーキ一部店舗およびオンラインにて販売開始します。

さらに、食欲旺盛な高校生たちも大満足のボリューム満点なコラボメニューもお楽しみいただけます。

開催情報

「アニメ「ハイキュー!!」×いきなり！ステーキ コラボキャンペーン」

・開催日時 2026年7月17日(金)～8月23日(日)

・開催店舗 全国のいきなり！ステーキ168店舗 ※グッズ取り扱い店舗は60店舗のみ

・コラボ特設サイト https://ikinaristeak.com/haikyuIKINARIZAKI

・通販・商品案内 https://www.chugai-contents.jp/blog/event/haikyu_ikinaristeak/

【開催内容】

1.コラボフードの販売

2.コラボメニュー注文特典の配布

3.オリジナルグッズの販売

4.ラッピング店舗の実施（池袋西口店、神田北口店、名古屋大須店、大阪福島店、仙台店）

5.アプリ登録キャンペーン実施

6.フォロー&リポストキャンペーン実施

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦ください。

店舗限定コラボメニュー

- コラボメニューご注文特典

コラボメニューを1点ご注文につき、特典をランダムで1枚プレゼントいたします。

名札風カード（全6種）配布期間 2026年7月17日(金)～8月4日(火)ビジュアルカード（全6種）配布期間 2026年8月5日(水)～8月23日(日)

※絵柄はお選びいただけません。

※無くなり次第終了となる場合がございます。

オリジナルコラボグッズ

■アクリルスタンド いきなり！ステーキver.（全6種）

販売価格：1,870円(税込)

ラインナップ：宮 侑、宮 治、北 信介、角名倫太郎、尾白アラン、銀島 結（全6種）

■トレーディング缶バッジ いきなり！ステーキver.（全6種）

販売価格：1個 550円(税込)／1SET[6個入]3,300円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

※取扱店舗：いきなり！ステーキ 池袋西口店、神田北口店、名古屋大須店、大阪福島店、仙台店のみ

■トレーディングアクリルキーホルダー いきなり！ステーキver.（全6種）

販売価格：1個 770円(税込)／1SET[6個入]4,620円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

※取扱店舗：いきなり！ステーキ 池袋西口店、神田北口店、名古屋大須店、大阪福島店、仙台店のみ

■ポラショットコレクション いきなり！ステーキver.（全6種）

販売価格：1個 500円(税込)／1SET[6個入]3,003円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

※取扱店舗：いきなり！ステーキ 池袋西口店、神田北口店、名古屋大須店、大阪福島店、仙台店のみ

■クリアファイル いきなり！ステーキver.

販売価格：550円(税込)

※取扱店舗：いきなり！ステーキ 池袋西口店、神田北口店、名古屋大須店、大阪福島店、仙台店のみ

■もちころりん ぬいぐるみマスコット いきなり！ステーキver.（全6種）

販売価格：1個 1,320円(税込)／1SET[6個入]7,920円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

※取扱店舗：いきなり！ステーキ 池袋西口店、神田北口店、名古屋大須店、大阪福島店、仙台店のみ

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。

※一部商品はいきなり！ステーキ店頭販売価格とは異なりますので、予めご了承ください。

Web販売

Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）

https://www.chugai-contents.jp/blog/event/haikyu_ikinaristeak/

予約期間：2026年7月17日(金)11:00～8月23日(日)23:59

発送日：2026年11月以降順次発送予定

※「もちころりん」のみ2026年12月以降より順次発送予定

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

権利表記・関連情報

【権利表記】

(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会

【関連サイト】

アニメ「ハイキュー!!」公式サイト

https://haikyu.jp/

アニメ「ハイキュー!!」公式X

https://x.com/animehaikyu_com

いきなり！ステーキ 公式サイト

https://ikinaristeak.com/

Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）

https://www.chugai-contents.jp/

中外鉱業コンテンツ部 公式X

https://x.com/chugaionline