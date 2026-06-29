アニメ「ハイキュー!!」と「いきなり！ステーキ」の″い（き）なりざき″コラボが決定！稲荷崎高校のメンバー6人の描き下ろしグッズや、ボリューム満点のコラボメニューが登場！

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中外鉱業株式会社

キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「アニメ「ハイキュー!!」×いきなり！ステーキ コラボキャンペーン」にて新商品を販売します。

詳細・通販はこちら :
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/haikyu_ikinaristeak/

アニメ「ハイキュー!!」と「いきなり！ステーキ」のコラボレーションが開催決定！
「いなりざき！ステーキ」として、稲荷崎高校のメンバー6人が登場！


制服をビシッと着こなし、ホールや厨房で働いている様子の描き下ろしビジュアルを使用した「アクリルスタンド」や「缶バッジ」から、描き下ろし衣装姿の「もちころりん ぬいぐるみマスコット」など、コラボならではのアイテムが目白押し！


2026年7月17日(金)より全国のいきなり！ステーキ一部店舗およびオンラインにて販売開始します。
さらに、食欲旺盛な高校生たちも大満足のボリューム満点なコラボメニューもお楽しみいただけます。


開催情報

「アニメ「ハイキュー!!」×いきなり！ステーキ コラボキャンペーン」
・開催日時　2026年7月17日(金)～8月23日(日)
・開催店舗　全国のいきなり！ステーキ168店舗　※グッズ取り扱い店舗は60店舗のみ
・コラボ特設サイト　https://ikinaristeak.com/haikyuIKINARIZAKI


・通販・商品案内　　https://www.chugai-contents.jp/blog/event/haikyu_ikinaristeak/



【開催内容】


1.コラボフードの販売


2.コラボメニュー注文特典の配布


3.オリジナルグッズの販売


4.ラッピング店舗の実施（池袋西口店、神田北口店、名古屋大須店、大阪福島店、仙台店）


5.アプリ登録キャンペーン実施


6.フォロー&リポストキャンペーン実施



※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦ください。


店舗限定コラボメニュー



- コラボメニューご注文特典

コラボメニューを1点ご注文につき、特典をランダムで1枚プレゼントいたします。



名札風カード（全6種）
配布期間 2026年7月17日(金)～8月4日(火)　

ビジュアルカード（全6種）
配布期間 2026年8月5日(水)～8月23日(日)

※絵柄はお選びいただけません。


※無くなり次第終了となる場合がございます。


オリジナルコラボグッズ



■アクリルスタンド　いきなり！ステーキver.（全6種）


販売価格：1,870円(税込)


ラインナップ：宮 侑、宮 治、北 信介、角名倫太郎、尾白アラン、銀島 結（全6種）





■トレーディング缶バッジ　いきなり！ステーキver.（全6種）


販売価格：1個 550円(税込)／1SET[6個入]3,300円(税込)


※トレーディングタイプですので種類は選べません。


※取扱店舗：いきなり！ステーキ 池袋西口店、神田北口店、名古屋大須店、大阪福島店、仙台店のみ





■トレーディングアクリルキーホルダー　いきなり！ステーキver.（全6種）


販売価格：1個 770円(税込)／1SET[6個入]4,620円(税込)


※トレーディングタイプですので種類は選べません。


※取扱店舗：いきなり！ステーキ 池袋西口店、神田北口店、名古屋大須店、大阪福島店、仙台店のみ





■ポラショットコレクション　いきなり！ステーキver.（全6種）


販売価格：1個 500円(税込)／1SET[6個入]3,003円(税込)


※トレーディングタイプですので種類は選べません。


※取扱店舗：いきなり！ステーキ 池袋西口店、神田北口店、名古屋大須店、大阪福島店、仙台店のみ





■クリアファイル　いきなり！ステーキver.


販売価格：550円(税込)


※取扱店舗：いきなり！ステーキ 池袋西口店、神田北口店、名古屋大須店、大阪福島店、仙台店のみ





■もちころりん ぬいぐるみマスコット　いきなり！ステーキver.（全6種）


販売価格：1個 1,320円(税込)／1SET[6個入]7,920円(税込)


※トレーディングタイプですので種類は選べません。


※取扱店舗：いきなり！ステーキ 池袋西口店、神田北口店、名古屋大須店、大阪福島店、仙台店のみ




※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。


※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。


※一部商品はいきなり！ステーキ店頭販売価格とは異なりますので、予めご了承ください。


Web販売

Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）


https://www.chugai-contents.jp/blog/event/haikyu_ikinaristeak/


予約期間：2026年7月17日(金)11:00～8月23日(日)23:59


発送日：2026年11月以降順次発送予定


　　　※「もちころりん」のみ2026年12月以降より順次発送予定



※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。


権利表記・関連情報

【権利表記】


(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会



【関連サイト】


アニメ「ハイキュー!!」公式サイト


https://haikyu.jp/


アニメ「ハイキュー!!」公式X


https://x.com/animehaikyu_com



いきなり！ステーキ 公式サイト


https://ikinaristeak.com/



Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式X
https://x.com/chugaionline