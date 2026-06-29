アニメ「ハイキュー!!」と「いきなり！ステーキ」の″い（き）なりざき″コラボが決定！稲荷崎高校のメンバー6人の描き下ろしグッズや、ボリューム満点のコラボメニューが登場！
キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「アニメ「ハイキュー!!」×いきなり！ステーキ コラボキャンペーン」にて新商品を販売します。
詳細・通販はこちら :
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/haikyu_ikinaristeak/
アニメ「ハイキュー!!」と「いきなり！ステーキ」のコラボレーションが開催決定！
「いなりざき！ステーキ」として、稲荷崎高校のメンバー6人が登場！
制服をビシッと着こなし、ホールや厨房で働いている様子の描き下ろしビジュアルを使用した「アクリルスタンド」や「缶バッジ」から、描き下ろし衣装姿の「もちころりん ぬいぐるみマスコット」など、コラボならではのアイテムが目白押し！
2026年7月17日(金)より全国のいきなり！ステーキ一部店舗およびオンラインにて販売開始します。
さらに、食欲旺盛な高校生たちも大満足のボリューム満点なコラボメニューもお楽しみいただけます。
開催情報
「アニメ「ハイキュー!!」×いきなり！ステーキ コラボキャンペーン」
・開催日時 2026年7月17日(金)～8月23日(日)
・開催店舗 全国のいきなり！ステーキ168店舗 ※グッズ取り扱い店舗は60店舗のみ
・コラボ特設サイト https://ikinaristeak.com/haikyuIKINARIZAKI
・通販・商品案内 https://www.chugai-contents.jp/blog/event/haikyu_ikinaristeak/
【開催内容】
1.コラボフードの販売
2.コラボメニュー注文特典の配布
3.オリジナルグッズの販売
4.ラッピング店舗の実施（池袋西口店、神田北口店、名古屋大須店、大阪福島店、仙台店）
5.アプリ登録キャンペーン実施
6.フォロー&リポストキャンペーン実施
※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦ください。
店舗限定コラボメニュー
- コラボメニューご注文特典
コラボメニューを1点ご注文につき、特典をランダムで1枚プレゼントいたします。
名札風カード（全6種）
配布期間 2026年7月17日(金)～8月4日(火)
ビジュアルカード（全6種）
配布期間 2026年8月5日(水)～8月23日(日)
※絵柄はお選びいただけません。
※無くなり次第終了となる場合がございます。
オリジナルコラボグッズ
■アクリルスタンド いきなり！ステーキver.（全6種）
販売価格：1,870円(税込)
ラインナップ：宮 侑、宮 治、北 信介、角名倫太郎、尾白アラン、銀島 結（全6種）
■トレーディング缶バッジ いきなり！ステーキver.（全6種）
販売価格：1個 550円(税込)／1SET[6個入]3,300円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
※取扱店舗：いきなり！ステーキ 池袋西口店、神田北口店、名古屋大須店、大阪福島店、仙台店のみ
■トレーディングアクリルキーホルダー いきなり！ステーキver.（全6種）
販売価格：1個 770円(税込)／1SET[6個入]4,620円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
※取扱店舗：いきなり！ステーキ 池袋西口店、神田北口店、名古屋大須店、大阪福島店、仙台店のみ
■ポラショットコレクション いきなり！ステーキver.（全6種）
販売価格：1個 500円(税込)／1SET[6個入]3,003円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
※取扱店舗：いきなり！ステーキ 池袋西口店、神田北口店、名古屋大須店、大阪福島店、仙台店のみ
■クリアファイル いきなり！ステーキver.
販売価格：550円(税込)
※取扱店舗：いきなり！ステーキ 池袋西口店、神田北口店、名古屋大須店、大阪福島店、仙台店のみ
■もちころりん ぬいぐるみマスコット いきなり！ステーキver.（全6種）
販売価格：1個 1,320円(税込)／1SET[6個入]7,920円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
※取扱店舗：いきなり！ステーキ 池袋西口店、神田北口店、名古屋大須店、大阪福島店、仙台店のみ
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。
※一部商品はいきなり！ステーキ店頭販売価格とは異なりますので、予めご了承ください。
Web販売
Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/haikyu_ikinaristeak/
予約期間：2026年7月17日(金)11:00～8月23日(日)23:59
発送日：2026年11月以降順次発送予定
※「もちころりん」のみ2026年12月以降より順次発送予定
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
権利表記・関連情報
【権利表記】
(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
【関連サイト】
アニメ「ハイキュー!!」公式サイト
https://haikyu.jp/
アニメ「ハイキュー!!」公式X
https://x.com/animehaikyu_com
いきなり！ステーキ 公式サイト
https://ikinaristeak.com/
Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式X
https://x.com/chugaionline