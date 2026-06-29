大田区ではじめての「Jリーグに繋がる公式戦」を開催！

LOCAL HEROES 株式会社

【サッカーで地域の交流を！】

7月5日(日) 17:00~21:00

◆会場：森ケ崎公園サッカー場/フットサル場

◆17:00~18:30 フットサル交流

◆18:45 安藤晃希選手壮行会

◆19:10KO 試合観戦「大森FC vs FLUTTO-FLUTTO」

◆抽選会

大田区にプロサッカーチームを誕生させ、毎年ワールドカップのような盛り上がりを創り出すために走り続ける「大森FC（運営：LOCALHEROES株式会社／代表：小島直人）」は、2026年7月5日（日）、大田区・森ケ崎公園サッカー場にて、大田区初となる”Jリーグに繋がるリーグの公式戦”を開催することになりました。

これに伴い、キックオフ2時間前から同じ敷地内フットサル場にて老若男女みんなでサッカー（フットサル）を楽しむ交流の場を設けました。

サッカーは世界中で最も愛されているスポーツなので、外国人の方々にもご参加いただけるよう準備しています。

フットサル参加申し込みフォームはコチラ(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf-z78SzwUqsK3glBViLrGUQJrSSgqe2Do8aluWHrwj3Tmdg/viewform?usp=send_form)

東京都社会人サッカー2部リーグ第6節、1部リーグから降格してきたFLUTTO-FLUTTOとの対戦を控える大森FCは、マンチェスターシティWOMENS（イングランド）所属の大山愛笑選手や、水戸ホーリーホックからロイヤルアントワープFC（ベルギー）に電撃移籍をしたばかりの安藤晃希選手を輩出した育成アカデミーを母体に発展を続けている地域密着型スポーツクラブです。



『地域に愛され、必要とされるクラブを目指して』

人々がスポーツを通じて幸福度を高め、豊かな心を持って生活を楽しみ、WELL BEINGを実現する地域づくりに貢献していく、まさに地域のHEROとして、地域の資源としてのクラブを運営するためにLOCALHEROES株式会社が運営を支援しています。



【大森FC代表／トップチーム監督 小島直人 コメント】

ワールドカップが盛り上がっている中、私たちのようにスポーツ産業に関わる者は、このスポーツのチカラを”食いもの”にするのではなく、人々が心豊かに生きるための装置として価値を高めていくミッションがあると考えています。

そのためには強く濃厚なエネルギーが必要で、諸外国のように地域単位で一体感をもって実現していくことが効果的です。

大田区はそのポテンシャルが日本一クラスでありながら、スタジアムもなければそのような目的のコミュニティもありません。この森ケ崎サッカー場も決してそうしたコンセプトで作られた施設ではありませんが、まずは皆様に地域スポーツエンターテイメントを体験して頂き、もっとこうしたほうがいい！これをもっと続けよう！といった声があがれば嬉しいです。

間違っても、最初で最後にならないように、素晴らしい試合だけでなく、経営者としては次につながる運営をしていきたいと思います。

【クラブ概要】

大森フットボールクラブ

呼称：大森FC（OHMORI FC）

運営法人：一般社団法人大森フットボールクラブ/LOCALHEROES株式会社

代表者：代表理事・代表取締役／小島直人

所在地：東京都大田区蒲田5-26-3 東商第2ビル402

法人設立：2011年11月／2023年3月

経営理念：「全力本気」

公式ファンクラブ：https://lin.ee/X6AOpco

公式WEBサイト：https://ohmori-fc.com

公式Instagram：https://www.instagram.com/ohmorifc/

公式アカデミーInstagram：https://www.instagram.com/ohmorifc_academy/

▼LOCALHEROES公式グッズ販売中

https://www.ohmori-fc.net/ohmorifc-onlineshop