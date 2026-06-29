「国産三種食べ放題」9,000円コースを半額の4,500円で提供 　　　　7月13日(月)～15日(水)の3日間限定で開催

しゃぶ禅株式会社

しゃぶ禅株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：菅野雄介、以下当社）は、7月13日（月）～15日（水）の3日間に、しゃぶしゃぶ・すき焼き専門店『しゃぶ禅』六本木店などの7店舗で、毎年恒例となりました「しゃぶ禅祭り」を実施いたします。「しゃぶ禅祭り」では、黒毛和牛赤身、霜降り国産牛、国産豚のしゃぶしゃぶをお楽しみいただける「国産三種食べ放題」が、通常価格9,000円（税抜）のところを、お得なお祭り価格4,500円（税抜）で提供します。「しゃぶ禅祭り」は毎年好評いただき、多くのお客様より支持されています。

- 日頃の感謝を込めてご奉仕価格！「しゃぶ禅祭り」を今年も開催

当社は、日ごろからご愛顧いただいているお客様への感謝を込めて、毎年夏に厳選したお肉をお得にお召し上がりいただける「しゃぶ禅祭り」を開催しております。たくさんのお客様にご好評いただき、今年も開催する運びとなりました。

今年の「しゃぶ禅祭り」では、通常価格9,000円（税抜・サービス料別）のコース「国産三種食べ放題（しゃぶしゃぶ）」を特別価格として半額の4,500円（4,950円税・サービス料込）でご提供いたします。実施店舗は、六本木店、渋谷店、銀座クレストンホテル店、四谷店、神楽坂店、川崎店、梅田店の7店舗限定です。さまざまな食材価格が高騰するなか、今年もお客様に「しゃぶ禅祭り」を楽しんでもらうために、昨年同様の価格で提供できるよう、仕入れ面での工夫を重ねてまいりました。

「国産三種食べ放題」は、黒毛和牛赤身、霜降り国産牛リブロース、国産豚、国産野菜盛り合わせ、きしめん、餅といったコース内容です。

黒毛和牛赤身肉は脂肪分が少なく、肉本来の旨味を楽しめます。国産牛リブロースは赤身と脂のバランスがよく、きめ細かな肉質と上品な甘みが特徴で、しゃぶしゃぶと相性が良い部位です。「しゃぶ禅祭り」では特に柔らかくて美味しいといわれている霜降り部分をご用意いたしました。厳選した国産豚はさっぱりとした淡白な味わいが特徴です。３種類の異なるお肉を、味わいや食感の違いを楽しみながらお召し上がりいただけます。国産野菜は、日本各地で提携している農家から届くものを提供しており、鮮度の高さが楽しめます。毎日店舗で手作りする『しゃぶ禅』秘伝の無添加、生の胡麻だれやポン酢、和風出汁だれにつけてぜひお楽しみください。

「しゃぶ禅祭り」実施概要

写真はイメージです

開催日：2026年7月13日（月）～7月15日（水）の計3日間

実施店舗：『しゃぶ禅』 六本木店、渋谷店、銀座クレストンホテル店、四谷店、神楽坂店、川崎店、

梅田店の計7店舗

実施内容：期間中、対象店舗にて、通常9,000円（税抜・サービス料別）で提供する

コース「国産三種食べ放題」を特別価格の4,500円（4,950円税・サービス料込）

で提供します。

フェアメニュー：黒毛和牛赤身、霜降り国産牛リブロース、国産豚、国産野菜盛り合わせ、

きしめん、餅

＊しゃぶしゃぶのみのご提供

＊お席時間：2時間・90分ラストオーダー

＊きしめん・餅は調理場にてお作りいたします。

販売価格：4,950円（税・サービス料込）

※飲み放題付きの場合は、7,150円（税・サービス料込）となります。

※別途各店にてテーブルチャージ、お通し代を頂戴いたします。

予約開始：7月1日（水）より、各店舗、また各店舗の予約サイトにて受付を開始いたします。

開催店舗概要：

しゃぶ禅 六本木店

住所 東京都港区六本木３－１６－３３ 青葉六本木ビル B1

電話 03-3585-5600

https://www.shabuzen.jp/roppongi/(https://www.shabuzen.jp/roppongi/)

しゃぶ禅 渋谷店

住所 東京都渋谷区神山町10-8 渋谷クレストンホテルB1F

電話 03-3485-0800

https://www.shabuzen.jp/shibuya/(https://www.shabuzen.jp/shibuya/)

しゃぶ禅 銀座クレストンホテル店

住所 東京都中央区明石町8 聖路加タワー32F

電話 03-5550-5777

https://www.shabuzen.jp/ginza-creston/(https://www.shabuzen.jp/ginza-creston/)

しゃぶ禅 四谷店

住所 東京都新宿区四谷3-8 中央ビル6F

電話 03-3354-2941

https://www.shabuzen.jp/yotsuya/(https://www.shabuzen.jp/yotsuya/)

しゃぶ禅 神楽坂店

住所 東京都新宿区神楽坂3-5 神楽坂センタービルB1F

電話 03-3268-2941

https://www.shabuzen.jp/kagurazaka/(https://www.shabuzen.jp/kagurazaka/)

しゃぶ禅 川崎店

住所 神奈川県川崎市川崎区日進町1 川崎日航ホテル5F

電話 044-245-9700

https://www.shabuzen.jp/kawasaki/(https://www.shabuzen.jp/kawasaki/)

しゃぶ禅 梅田店

住所 大阪府大阪市北区堂島1－6－20 堂島アバンザ地下1階

電話 06-6743-4111

https://www.shabuzen.jp/umeda/(https://www.shabuzen.jp/umeda/)

『しゃぶ禅』について

当社は、レストランやバー、「マハラジャ」を代表とするディスコ等を運営していた創業者が、1983年、六本木にしゃぶしゃぶ・すき焼き専門店『しゃぶ禅』を開業したことによって創業しました。当時、まだメジャーではなかった、しゃぶしゃぶの食べ放題を導入し、厳選した上質な牛肉を存分に楽しめると多くの方からご愛顧いただいてきました。現在、直営店・FC店合わせ、首都圏・関西・九州に11店舗展開しており、海外のお客様にも多くご来店いただいております。

当社は創業以来、「素材や質、味にこだわって料理を楽しみたい」というお客様に支持されて42周年を迎えました。今後も、食文化を通じて日本人の心や味を国内外に広く発信し、安心安全で美味しいだけでなく最高のおもてなしのサービスを提供してまいります。

しゃぶしゃぶ専門店『しゃぶ禅』の伝統

『しゃぶ禅』では、厳選された上質な牛肉を存分に楽しんでいただけるように、 創業以来食べ放題にこだわり続けています。しゃぶしゃぶやすき焼きに合う季節のコース料理等も取り揃え、1人前のコースや充実した一品料理もお楽しみいただけます。専門店ならではの料理と、心から満足していただくためのおもてなしを常に心がけ、多くのお客様に様々なシーンでご利用いただいています。

こだわりの「生のたれ」

料理の味を引き立てる『しゃぶ禅』秘伝の「胡麻だれ」と「ポン酢」は、吟味した十数種類もの素材から独自の製法で作る、非加熱、無添加、化学調味料不使用の「生のたれ」です。鮮度を大切にするため、毎日使用する分のみ各店舗で仕込んでいます。風味豊かでコク深い味わいの「胡麻だれ」、柑橘の爽やかさを昆布、鰹出汁でまろやかに仕上げた「ポン酢」、そして「特製出汁だれ」が、肉と野菜の旨味を引き出し、しゃぶしゃぶを一層美味しくします。

https://www.shabuzen.jp/

会社概要

社 名：しゃぶ禅株式会社

代 表：代表取締役社長 菅野 雄介

本社所在地：東京都新宿区四谷2-9 四谷高木ビル２Ｆ

設 立 年 ：2004年3月（創業：1983年12月）

資 本 金 ：47百万円

従 業 員 数：200人（アルバイト含む）

事 業 内 容：しゃぶしゃぶ・すき焼き専門店・日本料理「しゃぶ禅」、胡麻だれ担々うどん専門店「ごまいち」の運営

U R L ：https://www.shabuzen.jp/