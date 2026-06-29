阪急三番街がウルトラヒーローの世界に！この夏は「阪急三番街ULTRA DAYS 2026」で、特別な思い出を！

阪急阪神ホールディングス株式会社

大阪・梅田の商業施設「阪急三番街」では、2026年7月1日（水）から8月17日（月）の期間、夏休みを盛り上げるウルトラマンヒーローとのコラボレーションイベント「阪急三番街ULTRA DAYS（ウルトラデイズ）」を開催いたします。本イベントは、「ウルトラヒーローズEXPO 2026 うめだサマーフェスティバル」開催を記念し、より多くの方々にウルトラヒーローの世界観を体験していただくために開催いたします。

詳しくはこちら⇒ https://www.h-sanbangai.com/ultradays2026/?utm_source=social&utm_medium=prtimes&utm_campaign=ultradays2026(https://www.h-sanbangai.com/ultradays2026/?utm_source=social&utm_medium=prtimes&utm_campaign=ultradays2026)

期間中は、館内でのウルトラヒーローの立像展示や装飾、阪急三番街限定のオリジナルノベルティ付きコラボメニュー「ウルトラグルメ」に加え、ウルトラマンテオに会えるヒーローグリーティングなど、大人からお子様まで、ウルトラヒーローの世界観を存分にお楽しみいただけるコンテンツを多数ご用意し、皆様のご来場をお待ちしております。

ウルトラヒーローたちと過ごす最高の夏を、ぜひ阪急三番街でご体験ください。

期間：2026年7月1日（水）～8月17日（月）

1.＜ヒーローグリーティング＞

■「ウルトラマンテオ」に会えるヒーローグリーティング

「ウルトラマンテオ」に会えるグリーティングを実施いたします。当日は、「ウルトラマンテオ」と一緒に記念撮影ができるチャンスも！ご参加のお客様には、「ウルトラマン カードゲームBP01」をプレゼントします。

日程：7月25日（土）

時間：（1）11：00～ （2）13：30～ （3）16：00～

場所：北館B2Fステージ

参加条件：無料（各回先着50組）

当日9：30より、阪急三番街 北館1Fアフタヌーンティー・リビング前にて全ての回の整理券を配布いたします。（1組様1枚）

※ノベルティの配布は1組様につき1パックです。

※ノベルティは無くなり次第終了です。

※中身はランダムとなります。お選びいただけません。

※ノベルティの対象年齢は7歳以上です。

※整理券1枚ごとにつきご家族、グループでの1ショット撮影。

※整理券の配布は、1組様1枚のみとさせていただきます。

※ステージショーではございません。

※カメラはご持参のスマートフォンのカメラに限ります。

2.＜オリジナルノベルティ付きメニュー＞

■ノベルティ付きコラボメニュー「ウルトラグルメ」

阪急三番街の対象店舗にて、コラボメニューをご注文いただいた方に、「オリジナルコースター」をプレゼント。第1弾と第2弾でコースターのデザインが変わります。

日程：7月1日（水）～8月17日（月）

＜第1弾＞7月1日（水）～7月24日（金）

＜第2弾＞7月25日（土）～8月17日（月）

場所：対象の各飲食店

※店舗により営業時間が異なります。

※メニュー・コースターは無くなり次第終了です。

※ご注文時に「コースター付き」とお伝えください。お申し出がない場合、コースターは付きません。

※コースターのお渡しは1メニューにつき1つまで。

※価格や内容は予告なく変更する場合があります。

※コースターのデザインは選べません。

3.＜プレゼントキャンペーン＞

■Instagramをフォロー・リポストで「ウルトラマンテオ」オリジナルグッズプレゼント

阪急三番街公式グルメインスタグラムをフォロー＆対象の投稿をリポストで、ULTRA DAYSだけの阪急三番街オリジナル「ウルトラマンテオ」ポーチをプレゼント。

日程：7月18日（土）～7月20日（月・祝）＜各日先着700名様＞

時間：10：00～17：00（当日分がなくなり次第終了）

場所：北館B2Fステージ

参加条件：無料（阪急三番街公式グルメインスタグラムのフォロワー様限定）

阪急三番街公式グルメインスタグラム：

https://www.instagram.com/hankyu_sanbangai_official/

※阪急三番街公式グルメインスタグラムのフォローとリポスト画面のご提示で参加可能。

※期間中お一人様1アカウント限り。

※各日の参加予定数に達し次第受付終了。

※インスタグラムを使用できない端末は対象外です。

※開館前のイベント集合場所は北館1Fアフタヌーンティー・リビング前です。

4.＜ワークショップイベント＞

■「ウルトラマンテオ」のぬりえトートバッグ作り

阪急三番街で当日3,000円以上（税込・合算可）お買い上げレシートをご提示いただくと、「ウルトラマンテオ」のぬりえが施された、自分だけのオリジナルデザインのトートバッグをお作りいただけます。

日程：8月8日（土）、8月9日（日）＜各日先着250名様＞

時間：10：00～17：00（最終受付16：30）

場所：北館B2Fステージ

参加条件：阪急三番街で当日のお買い上げ3,000円以上（税込・合算可）のレシートご提示で1名様ご参加いただけます。

※年齢制限なし。お一人様1回限り。

※混雑時は整理券を配布いたします。

※開館前のイベント集合場所は北館1Fアフタヌーンティー・リビング前です。

5.＜スタンプラリー＞

■ULTRA DAYS 館内スタンプラリー

阪急三番街に設置された全5か所のスタンプポイントを回っていただき、すべてのスタンプを集めた方には先着で「阪急三番街ULTRA DAYS オリジナルステッカー」をプレゼントします。

日程：8月15日（土）、8月16日（日）＜各日先着500名様＞

時間：10：00～17：00（最終受付16：30）

場所：北館B2Fステージ前（受付・ゴール）

参加条件：無料

※年齢制限なし。

※混雑時は整理券を配布いたします。

※開館前のイベント集合場所は北館1Fアフタヌーンティー・リビング前です。

6.＜館内装飾・展示＞

■ウルトラヒーローの立像展示・スタンディPOP展示・映像放映

阪急三番街 北館B2Fステージ下に、迫力あるウルトラマンの立像やスタンディPOPが登場！「ウルトラヒーローズEXPO 2026うめだサマーフェスティバル」のプロモーション映像も放映します。

日程：7月1日（水）～8月17日（月）

場所：北館B2F UMEDA FOOD HALL

■ウルトラヒーローの館内装飾

ウルトラヒーローが阪急三番街館内をジャック！ウルトラヒーローの軒下POP、天吊りPOPで溢れた館内をお楽しみいただけます。

日程：7月1日（水）～8月17日（月）

場所：館内各所

主催：阪急三番街（阪急阪神ビルマネジメント株式会社）

協力：株式会社円谷プロダクション

(c)円谷プロ

阪急三番街 https://www.h-sanbangai.com/

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1