『ラブライブ！サンシャイン!!』の描き下ろし 3rdソロコンサートver. トレーディングアクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ラブライブ！サンシャイン!!』の商品9種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ラブライブ！サンシャイン!!』の商品の受注を6月19日（金）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/3,31,298,472,653,1158,1184,1313?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼描き下ろし 3rdソロコンサートver. トレーディングアクリルスタンド

高海千歌、桜内梨子、松浦果南、黒澤ダイヤ、渡辺 曜、津島善子、国木田花丸、小原鞠莉、黒澤ルビィの描き下ろしイラストをアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、メンバーとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 集合 3rdソロコンサートver. アクリルスタンド 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \7,920(税込)

種類 ：全9種

サイズ：本体：（最大約）70×34mm 以内 台座：（約）33×20mm 厚み：3mm

特典 ：（約）54×50mm 台座：（約）50×20mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 3rdソロコンサートver. トレーディングアクリルネームプレート

高海千歌、桜内梨子、松浦果南、黒澤ダイヤ、渡辺 曜、津島善子、国木田花丸、小原鞠莉、黒澤ルビィの描き下ろしイラストをアクリルネームプレートに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、メンバーとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 集合 3rdソロコンサートver. アクリルネームプレート 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \660(税込), BOX \5,940(税込)

種類 ：全9種

サイズ：本体：（約）68×27mm 厚み：3mm 特典：（約）68×60mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 3rdソロコンサートver. トレーディングハート型缶バッジ

高海千歌、桜内梨子、松浦果南、黒澤ダイヤ、渡辺 曜、津島善子、国木田花丸、小原鞠莉、黒澤ルビィの描き下ろしイラストをハート型の缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、メンバーとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 集合 A 3rdソロコンサートver. レクタングル缶バッジ 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \5,445(税込)

種類 ：全9種

サイズ：本体：（約）56×52mm 特典：（約）60×40mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし 3rdソロコンサートver. トレーディングAni-Frame

高海千歌、桜内梨子、松浦果南、黒澤ダイヤ、渡辺 曜、津島善子、国木田花丸、小原鞠莉、黒澤ルビィの描き下ろしイラストをインスタントカメラで撮影したようなデザインのイラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、メンバーとの日常をお楽しみください。

※「Ani-Frame」はインスタントカメラで撮影したようなフレーム（枠）デザインを施したAMNIBUSのオリジナルイラストカードシリーズです。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 集合 3rdソロコンサートver. Ani-Frame 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \4,950(税込)

種類 ：全18種

サイズ：（約）86×50mm

素材 ：紙

▼描き下ろし 3rdソロコンサートver. 箔プリントジップパーカー

※画像は「描き下ろし 高海千歌 3rdソロコンサートver. 箔プリントジップパーカー」を使用しております。



高海千歌、桜内梨子、松浦果南、黒澤ダイヤ、渡辺 曜、津島善子、国木田花丸、小原鞠莉、黒澤ルビィの描き下ろしイラストをシルエットで表現し、メタリックに輝く箔プリントを施したデザインに仕上げました。

羽織りやすいジップアップタイプで、ルームウェアから外出着としてまで幅広くお使いいただけます。

日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。

※製造工程の関係上、商品にプレス跡が残っている場合がございますが、不良ではございませんのでご安心ください。

※一度ご洗濯いただければ目立たなくなります。

▽仕様

価格 ：各 \8,778(税込)

種類 ：全9種(高海千歌、桜内梨子、松浦果南、黒澤ダイヤ、渡辺 曜、津島善子、国木田花丸、小原鞠莉、黒澤ルビィ)

サイズ：メンズ XS, S, M, L, XL, XXL

レディース M, L, XL, XXL, XXXL

素材 ：綿100％

▼描き下ろし 3rdソロコンサートver. フルグラフィックTシャツ

※画像は「描き下ろし 高海千歌 3rdソロコンサートver. フルグラフィックTシャツ」を使用しております。



高海千歌、桜内梨子、松浦果南、黒澤ダイヤ、渡辺 曜、津島善子、国木田花丸、小原鞠莉、黒澤ルビィの描き下ろしイラストをフルグラフィックTシャツに仕上げました。

前面に大きくイラストをプリントしたインパクト大のアイテムです。

日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \7,128(税込)

種類 ：全9種(高海千歌、桜内梨子、松浦果南、黒澤ダイヤ、渡辺 曜、津島善子、国木田花丸、小原鞠莉、黒澤ルビィ)

サイズ：ユニセックス XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

素材 ：ポリエステル100％

▼描き下ろし 3rdソロコンサートver. カラビナ付きカード型アクリルキーホルダー

※画像は「描き下ろし 高海千歌 3rdソロコンサートver. カラビナ付きカード型アクリルキーホルダー」を使用しております。



高海千歌、桜内梨子、松浦果南、黒澤ダイヤ、渡辺 曜、津島善子、国木田花丸、小原鞠莉、黒澤ルビィの描き下ろしイラストをカード型のアクリルキーホルダーに仕上げました。

小型のカラビナが付属しているので、カバンやリュック等にそのまま取り付け可能です。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、メンバーとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,320(税込)

種類 ：全9種(高海千歌、桜内梨子、松浦果南、黒澤ダイヤ、渡辺 曜、津島善子、国木田花丸、小原鞠莉、黒澤ルビィ)

サイズ：（約）11×7cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 3rdソロコンサートver. ダイカットステッカー

※画像は「描き下ろし 高海千歌 3rdソロコンサートver. ダイカットステッカー」を使用しております。



高海千歌、桜内梨子、松浦果南、黒澤ダイヤ、渡辺 曜、津島善子、国木田花丸、小原鞠莉、黒澤ルビィの描き下ろしイラストをダイカットのステッカーに仕上げました。

コーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \550(税込)

種類 ：全9種(高海千歌、桜内梨子、松浦果南、黒澤ダイヤ、渡辺 曜、津島善子、国木田花丸、小原鞠莉、黒澤ルビィ)

サイズ：（約）12.3×5.6cm ※種類により異なる

素材 ：紙、PP

▼描き下ろし 3rdソロコンサートver. ホログラムチケット風カード

※画像は「描き下ろし 高海千歌 3rdソロコンサートver. ホログラムチケット風カード」を使用しております。



高海千歌、桜内梨子、松浦果南、黒澤ダイヤ、渡辺 曜、津島善子、国木田花丸、小原鞠莉、黒澤ルビィの描き下ろしイラストをホログラムチケット風カードのイラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、メンバーとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \495(税込)

種類 ：全9種(高海千歌、桜内梨子、松浦果南、黒澤ダイヤ、渡辺 曜、津島善子、国木田花丸、小原鞠莉、黒澤ルビィ)

サイズ：（約）21×7cm

素材 ：紙、PP

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/3,31,298,472,653,1158,1184,1313?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

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住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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