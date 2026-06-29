【ロック機能を新搭載】ボールグリップ型電動ドライバーの最高峰へ。多くのユーザーに支持されてきた、メイカーズのフラッグシップモデル「デジタル電動ドライバー SD-FAシリーズ」がさらに進化

株式会社メイカーズ

キーエンスグループの株式会社メイカーズ（本社：大阪府大阪市北区、代表者：橋本 洋平）は、デジタル電動ドライバー「SD-FAシリーズ」に、不意の誤動作を防ぐロック機能を新たに搭載し、弊社オンラインストアおよびAmazonにて販売を開始しました。

SD-FAシリーズは、コンパクトなボールグリップ型でありながら、電動3段可変トルク、手動最大12N・mの増し締め、設定トルクとバッテリー残量が見えるデジタルディスプレイ、先端を明るく照らす6灯ラウンドLED、大容量2000mAhバッテリーを備えた、メイカーズを代表するフラッグシップ電動ドライバーです。

目指したのは、単にネジを締めるための道具ではありません。精密作業から高トルク締付けまで幅広く対応する実用性、設定状態が見える安心感、細部まで作り込んだ操作性、そして手元に置きたくなる所有満足。そのすべてを一本に凝縮した、メイカーズのものづくりを象徴するフラッグシップモデルです。

発売以来、多くのお客様に選ばれてきたSD-FAシリーズは、今回のロック機能追加により、携行時や手締め作業時の安心感をさらに高めました。

よく使う工具だからこそ、使いやすさだけでなく、持っていること自体に満足できるものへ。メイカーズは、現場で毎日使う道具にも、機能と美意識の両方を求めていきます。

自社オンラインストア

MAKERZ（メイカーズ）公式｜オンラインストア(https://www.makerz.co.jp/brand/product/digital_electric_screwdriver/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=PR015-SD)

｜ 不意の誤動作を防ぐ「ロック機能」を新搭載

SD-FAシリーズのプッシュ式の動作ボタンは、作業中の操作性を高めるため、軽快な押し心地にこだわって設計しています。一方で、その軽快さゆえに、持ち運び中や工具袋の中で意図せずボタンに触れてしまう可能性がありました。

そこで今回、新たに「ロック機能」を搭載。軽快なボタン操作はそのままに、携行時や手締め作業時の不意の始動を防ぎます。現場で安心して持ち運び、必要なときだけ確実に使える仕様へと進化しました。

・携行中の安心：カバンや腰袋、工具袋に入れて持ち運ぶ際も、不意の始動を防止します。

・増し締めも確実に：手締めでの増し締め中に、意図せず電動動作が始まる心配を抑えます。最後の一締めまで、思いどおりに作業できます。

[操作方法]

トルク調整ボタンを3秒以上長押しするとロック状態になり、LEDライトが2回点滅して完了をお知らせします。解除も同じく3秒以上の長押しで動作状態に戻ります。

商品の特長

｜ ワイドレンジ電動3段可変トルク＋手動増し締め

端子台などの破損しやすい小型ネジには弱トルク(0.7N・m)、アルミフレーム取り付けなどの一般作業には中トルク(2.0N・m)、ハイパワーが必要な板金への穴開けなどには強トルク(3.2N・m)と、広範囲の電動トルク設定が可能。更に手動で最大12N・mまでの増し締めもでき、一台で幅広い用途に対して使い分けができます。

｜ 設定トルクとバッテリー残量がわかる。安心のデジタルディスプレイ

現在の設定トルクとバッテリー残量がデジタルディスプレイで確認できます。締め付ける前に適切なトルクで設定されているかを確実に確認でき、過剰な締めつけによるネジ破損等を未然に防止できます。また、大容量2000mAhで長時間使用が可能な上、バッテリー残量が明確に表示されるため充電すべきタイミングがわかりやすく、現場での急な充電切れの心配がありません。

｜ 先端が影にならない 6灯ラウンドLED

一般的なLED1灯タイプの電動ドライバーの場合、LEDによる対象への照射範囲が限定され、肝心な部分が影になる懸念があります。SD-FAシリーズは全方向で影にならない6灯ラウンドLEDを搭載。締め付け部分とその周辺の視認性を大きく向上することができるため、暗所でも安心して作業していただけます。

｜ 現場での利便性・確実性を徹底追求

仕様

USB Type-C 急速充電対応高所作業時の落下防止用 ストラップホール六角ボールポイントビットを含む、主要ビットを6本付属安定ホールド・防汚生地採用の収納ケース（別売）[表: https://prtimes.jp/data/corp/159777/table/24_1_08728b9513712efdfb4a2e91e9abad79.jpg?v=202606291152 ]

※バッテリーが減ると電動トルクは低下します。バッテリー残量状態にあわせて変動した推定値がディスプレイに表示されます。

【お問い合わせ】

商品に関する詳細やご質問は、以下の連絡先までお問い合わせください。

お問い合わせフォーム｜MAKERZ(メイカーズ)オンラインストア(https://www.makerz.co.jp/contactUs/contactForm?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=PR015-SD)

■株式会社メイカーズについて

私たちメイカーズは、世界の製造現場に向けて50年以上にわたり付加価値を提供してきた株式会社キーエンスが、100%出資により設立した新規事業会社です。その技術と信頼を背景に、プロの現場で磨かれた品質を、日常でも扱いやすい設計に落とし込み、商品としてお届けします。初めての方にも配慮した使いやすさと、使い続けるほどに実感できる確かな性能。ものづくりで培った知見は、単なる商品のスペックを超えて、使う人の創作意欲や日常の楽しみを支える力になると考えています。私たちは、心惹かれるデザインと、本当の意味で役に立つ実用性を両立させ、暮らしや作業を支えるパートナーであり続けたいと願っています。