霊芝サプリメントメーカー上薬研究所、創業45年に向けコーポレートサイトをリニューアル

株式会社上薬研究所上薬研究所リニューアルサイトTOPページより

和漢素材「霊芝（れいし）」を主原材料としたサプリメントを製造するメーカー、株式会社上薬研究所（本社：神奈川県横浜市中区、代表取締役：田中愼一郎、以下 上薬研究所）は、創業45周年に向け、2026年6月28日にコーポレートサイトを全面リニューアルいたしました。

（URL： https://www.joyakuken.co.jp/ ）

近年では、従来の人・ペット・競走馬市場に加え、牧場の大動物への採用も増えてきており、不調を起こしにくい身体にすることへの関心が高まる中、上薬研究所は“根本からの健康づくり”を全てのステークホルダーに広げることをミッションに、OEM受注体制も強化する方針を打ち出しています。

今回のサイトリニューアルでは、要望の高かった、NB商品WEBショップの新設、OEM受注ページの新設、並びに獣医師専用ペット用サプリWEBショップの充実など、より従来の顧客ニーズにも応えやすい構成となっており、その他霊芝における最新情報や健康情報も、様々な角度から分かりやすく発信してまいります。

リニューアルの背景

上薬研究所ではこれまで、健康意識の高まりやサービス対象の広がりに伴い、「人生100年の到来やペットの長寿化時代に、どのような価値を提供しているのか」「霊芝にはどのような可能性があるのか」を、より明確に発信していく必要性を感じておりました。

そこで今回、「長年霊芝専門メーカーとして実績を積んでたどり着いた独自抽出法」「顧客ニーズにスムーズに対応するWEB導線」を全面に打ち出し、ステークホルダーの皆さまが必要な情報にスムーズにアクセスできるコーポレートサイトを目指し、全面リニューアルを実施いたしました。

リニューアルのポイント

企業ミッション「根本からの健康づくり」を基本に据えたデザイン設計

統一感のあるシンプルなデザインを踏襲するとともに、企業ミッションである「根本からの健康づくり」についてのメッセージページを追加。商品製造の根幹にあるミッションを伝えながら、実際の顧客や関係各位との関係性をより深められる構成とすることで、上薬研究所の商品をより手に取りやすく、理念をより直感的に感じていただける設計にしました。

強みの明確化 ～潜在層にも響く “霊芝”の提供価値の可視化～

霊芝という伝統素材一筋に取り組んできた健康食品メーカーだからこその強み、製造過程における独自抽出法の確立、他の霊芝メーカーには無い取引先市場の多様性を改めて再整理。単なる情報発信ではなく、企業の想いや提供価値を製品へと昇華する、サプリメントメーカーとしての提供価値が、より分かりやすく伝わる構成へ刷新しました。

【株式会社上薬研究所について】

企業ミッション「根本からの健康づくり」を上部に表示

株式会社上薬研究所は、創業45年を迎える霊芝専門メーカーです。

人生100年時代の到来が強まっている昨今、日常における健康管理の重要性は益々高まっています。そうした中で株式会社上薬研究所は、根本からの健康づくりをうたう人生のパートナーとして、「その人が本来持っている笑顔、元気、生きる力を湧きあがらせ、たった一度の人生を豊かにし、たった一度の人生を豊かにする」をミッションに、霊芝をはじめとする健康素材の可能性を追及しています。

大手ドラッグストアをはじめ大手問屋、日本全国2000以上の動物病院、JRA及び地方所属の各厩舎など、各市場のニーズに応える体制を強化し、全てのステークホルダーとのお喜びの輪を広げるべく、今後も伝統と革新の融合を目指して参ります。

【株式会社上薬研究所 概要】

会社名： 株式会社上薬研究所

代表者： 代表取締役 田中 愼一郎

所在地： 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町74-3 F

設立 ： 1981年10月24日

URL ：https://www.joyakuken.co.jp/

事業内容 健康食品の研究開発、企画・製造及び、販売

主要取引先 全国の動物病院

株式会社ツルハ

広栄ケミカル株式会社

JRA及び地方所属の各厩舎（順位不同）

▼本件に関するお問い合わせ先

株式会社 上薬研究所 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町74-3

担当者：健康管理士 田川 信子（たがわ のぶこ） 電話番号 0120-555-014

メールアドレス：tagawa@joyakuken.com

株式会社上薬研究所公式ニュースサイト：

https://joyakuken.info/

株式会社上薬研究所公式note：

https://note.com/super_ruff7788

株式会社薬研究所公式インスタグラム：

https://www.instagram.com/the.reishi/

https://www.instagram.com/reishi_joyakuken/

株式会社上薬研究所公式Facebookページ：

https://www.facebook.com/profile.php?id=100067923220870

あにまるナビ

https://reishi-animalpro.com/

取り扱い動物病院

https://animal-clinic.biz/