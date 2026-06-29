猛暑を逃れ、至高の夏を独占。スイート宿泊×絶景プール入り放題の最高峰ステイプラン『スイート＆ボタニカル』誕生

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ大阪

ステイプラン

『スイート＆ボタニカル』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/osaka/stay/plan/suite-summer/

ホテルニューオータニ大阪では、猛暑や混雑であまり遠出はしたくないけれど、夏のリゾート気分や洗練されたプライベート空間は愉しみたいという大人へ向けて、夏季限定のラグジュアリーステイプラン『スイート＆ボタニカル』を販売いたします。

開放的なデイプールと幻想的なナイトプールを独り占め

本プランの最大の魅力の一つが、アウトドアプール「THE BOTANICAL POOL -DAY & NIGHT-」へのエクスクルーシブなアクセスです。大阪城公園の緑と爽快な青空のもとで涼む「デイプール」から、幻想的なライティングと心地よい音楽がシンクロする大人の「ナイトプール」まで、滞在期間中は何度でもフリーパスでご利用いただけます。また、プールサイドではドリンクをフリーフローでご利用いただけます。お好みに合わせた愉しみ方をご自身でお選びいただけます。

スイートルームで過ごすワンランク上の滞在時間

エグゼクティブヘリテージスイート

プールの余韻をそのままに、滞在時間をより特別に彩るのが極上のスイートルームです。一歩足を踏み入れれば、都会の喧騒から完全に隔離されたスタイリッシュかつラグジュアリーな空間が広がります。大きな窓からは、息をのむようなマジックアワーの夕暮れ、そして美しくライトアップされた大阪城が。また、本プランに付随するゴールドキーサービスでは、スカイラウンジでのウェルカムドリンクやモーニングコーヒーサービスなどが利用でき、涼しく快適な贅沢を最上のものへと昇華させます。

美食もセルフケアも妥協しない！ [オプション]特典満載のプレミアムシートをご優待

特別な夏の思い出をさらに完璧なものにするため、プールサイドでの究極の寛ぎをお約束する「プレミアムシート」をご宿泊者さま限定の優待価格にてご用意しております。 プレミアムシートをご利用のお客さまには、プールサイドを含む直営レストランで使える10,000円分のミールクーポンと、韓国の自然派ブランド「INNISFREE（イニスフリー）」の人気商品がセットになったビューティケアセットをプレゼントいたします。

また、本プランでは、翌朝に「食のニューオータニ」のこだわりが詰まった極上の朝食をお召し上がりいただけます。優雅なルームサービスまたは多彩なラインアップで取り揃えたビュッフェから選択可能です。お好みに合わせた朝食で健やかな1日の始まりをご体感ください。

販売概要

ホテルニューオータニ大阪

ステイプラン

『スイート＆ボタニカル』

https://www.newotani.co.jp/osaka/stay/plan/suite-summer/(https://www.newotani.co.jp/osaka/stay/plan/suite-summer/)

【期間】

2026/7/4（土）、11（土）～9/5（土）、12（土）

※前日15:00までのご予約制

【料金（1名さま）】

■2名さま1室ご利用時

エグゼクティブジュニアスイート（60平方メートル ）\47,000～

ラグジュアリージュニアスイート（60平方メートル ）\53,000～

エグゼクティブスイート（70平方メートル ）またはスーペリアスイート（77平方メートル ）\57,000～

ニューキャッスルスイート（120平方メートル ）\118,000～

■3名さま1室ご利用時

エグゼクティブジュニアスイート（60平方メートル ）\44,000～

■4名さま1室ご利用時

エグゼクティブヘリテージスイート（110平方メートル ）\54,000～

※表示料金は1泊室料、朝食、アウトドアプール入場パス、プールサイドでのフリードリンク、税金・サービス料が含まれます。

※土曜日、休前日、特定日（8/8～16）のご宿泊は、上記料金に1泊1名さまあたり\5,000（税金・サービス料共）が追加となります。

【内容】

■デイプール＆ナイトプール共通の入場パス付

※ナイトプールのご利用は18歳以上となります。

※悪天候などでプールをご利用いただけない場合は、館内にて他の特典をご用意しております。

■プールサイドでの「フリードリンク」

※ボトルおよびグラスシャンパーニュを除く

■ワンランク上の滞在を叶える「ゴールドキーサービス」対象

■特典満載の「プレミアムシート」ご利用優待（前日15:00までのご予約制）

・通常ペア\20,000 ⇒ 優待料金\18,000

プレミアムデッキチェア付（ペア）プールサイドや直営レストランで利用可能な

\10,000相当のミールクーポン付

・「INNISFREE」ビューティケアセットをプレゼント（1組につき1セット）

■朝食（オールデイダイニング「SATSUKI」またはルームサービス）

【ご予約・お問合せ】06-6949-3232（ルームリザベーションズ直通）

ホテルニューオータニ大阪は、1986年9月1日の開業以来、世界中のお客さまのご愛顧を賜りながら大阪城とともに歩み続け、2026年に40周年を迎えます。

これまでの歴史を礎に50年、100年と続く未来を見据え、おもてなしの進化と”ニュー”の創造を重ねてまいります。今後もさまざまな新商品を予定しておりますので、ぜひご期待ください。