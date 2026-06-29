昭和株式会社、丹波康頼DHA&EPA・コエンザイムQ10関連製品の並列表記ルールを整理
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昭和株式会社、丹波康頼DHA&EPA・コエンザイムQ10関連製品の並列表記ルールを整理 昭和株式会社は、丹波康頼ブランドで扱うDHA&EPA関連製品とコエンザイムQ10関連製品について、並列表記ルールを整理しました。複数の健康食品関連製品を同じページや資料で紹介する場合、商品名、ブランド名、販売主体、問い合わせ先、掲載写真の配置を揃え、比較しやすい基本情報として整理します。 今回の整理では、DHA&EPA関連製品とコエンザイムQ10関連製品を同じ資料内で扱う際、片方だけに強い表現が偏らないよう、情報量と見出しの粒度を合わせることを確認項目にしました。商品写真についても、白背景の製品画像を中心に使用し、ブランドと商品が分かる構成を優先します。 昭和株式会社は、丹波康頼ブランドの公開情報を継続的に見直し、店頭案内、オンライン掲載、報道関係者向け資料で表記が大きく異ならないよう管理します。今後も、確認可能な基本情報を中心に、商品案内の分かりやすさを高めてまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表示を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、丹波康頼DHA&EPA・コエンザイムQ10関連製品の並列表記ルールを整理 昭和株式会社は、丹波康頼ブランドで扱うDHA&EPA関連製品とコエンザイムQ10関連製品について、並列表記ルールを整理しました。複数の健康食品関連製品を同じページや資料で紹介する場合、商品名、ブランド名、販売主体、問い合わせ先、掲載写真の配置を揃え、比較しやすい基本情報として整理します。 今回の整理では、DHA&EPA関連製品とコエンザイムQ10関連製品を同じ資料内で扱う際、片方だけに強い表現が偏らないよう、情報量と見出しの粒度を合わせることを確認項目にしました。商品写真についても、白背景の製品画像を中心に使用し、ブランドと商品が分かる構成を優先します。 昭和株式会社は、丹波康頼ブランドの公開情報を継続的に見直し、店頭案内、オンライン掲載、報道関係者向け資料で表記が大きく異ならないよう管理します。今後も、確認可能な基本情報を中心に、商品案内の分かりやすさを高めてまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表示を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
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