ホテルグリーンプラザ軽井沢（群馬県吾妻郡嬬恋村）は、夏休み期間限定イベント「森の夏休み」を開催いたします。今年はホテル内に“屋内スケートリンク（樹脂製）”が初登場。縁日、工作体験、昆虫展、星空観賞など、家族で一日中楽しめる多彩なコンテンツをご用意いたしました。 当ホテルは「軽井沢おもちゃ王国」オフィシャルホテルとして、遊びも滞在も一体で楽しめるファミリーリゾート。“朝から夜まで遊びっぱなし”の滞在をご提案いたします。

【新登場】夏休みにスケートデビュー！屋内リンク登場

今年はホテル館内に、氷を使わない樹脂製パネルの「わくわくスケート」が初登場。冷房完備の快適な空間でスケートを楽しめます。小さなお子さまでも挑戦しやすく、「初めてのスケート」にも最適。“夏に滑る”という意外性が、滞在の楽しさをさらに広げます。 開催日：2026年7月17日～8月31日 開催時間：9時～12時／14時～19時 （最終日は午前中のみ） 開催場所：リゾート館2階「プレジール」 料金：大人1,000円／3歳～小学生600円 ※3歳以上（シューズ15cm～）／25分入替制／定員制（要予約） ※画像は完成イメージです。内容は変更になる可能性があります。

スケートだけじゃない！館内で楽しむ夏イベント

■縁日でお祭り気分！ 昔ながらの縁日ゲームやおもちゃくじなど、家族でお楽しみいただけます。 開催日：2026年7月17日～8月30日 開催時間：18時～21時 開催場所：ホテル中庭（屋外） ■夏休みの宿題にもおすすめ！体験コンテンツ 館内のイベントスペースでは、遊びながら学べる体験プログラムを実施いたします。 ●ふれあい昆虫展 カブトムシやクワガタなどの展示と、実際に触れる体験コーナー。 ●おみやげ工作 望遠鏡や時計、提灯など、旅の思い出を形に残せる工作体験。 ●のこり染め体験 嬬恋産キャベツを活用した体験プログラム。出荷時に外される葉から作った染料で、ハンカチ染めに挑戦できます。 ■夜まで楽しい！花火＆星空観賞 日中のアクティビティに加え、夜も楽しめるプログラムをご用意しています。自然に囲まれた環境で、ゆったりとした夏の夜をお楽しみください。 手持ち花火／焚火体験／星空観賞会※専用宿泊プランでご予約の方優先

※画像はイメージです。内容が変更になる可能性があります。 ※開催日時、料金はプログラムごとに異なります。最新の情報は公式サイトでご確認ください。

■おもちゃ王国も一体で楽しむ“遊び尽くし”ステイ

ホテル隣接の「軽井沢おもちゃ王国」では、0歳から楽しめるアトラクションや室内遊び場、自然体験が充実。夏期限定の水あそび広場もパワーアップし、「灼熱バスターズ～恐竜レスキュー大作戦」を開催予定。水を使ったミッションに挑戦し、赤ちゃん恐竜を助ける体験が楽しめます。 宿泊と組み合わせることで、天候やお子さまの気分に合わせて自由に遊び方を選べます。遊び疲れたらすぐにお部屋で休める利便性も、ファミリー旅行に嬉しいポイントです。

■遊び尽くすなら、宿泊がおすすめ！夏の体験を満喫する宿泊プラン

ホテルでは「森の夏休み」をより満喫できる宿泊プランをご用意しています。軽井沢おもちゃ王国のフリーパス1日券付きで、朝から夜までたっぷり楽しむにはご宿泊がおすすめです。 ■プラン名 森の夏休み体験付きプラン（1泊2食付き） ■料金 大人１名様17,600円（税込）～ ※1泊専用プラン／コネクション館和洋室5名利用時／別途入湯税150円

■ご予約は公式予約サイトがお得

ホテルグリーンプラザWEB予約会員にご登録で通常料金より5％OFF。 ▼ご予約はこちら https://www.hgp.co.jp/karuizawa/plan/summer/?utm_source=atpress&utm_medium=release&utm_campaign=z10SMMR&utm_id=2026plan

■ホテルグリーンプラザ軽井沢｜軽井沢おもちゃ王国オフィシャルホテル

雄大な浅間山を望む自然豊かな高原リゾートに位置する総合リゾートホテル。軽井沢おもちゃ王国の目の前という立地で、移動の負担が少なく、0歳からのお子さま連れでも安心して滞在できます。約50種の和洋中バイキング、キッズメニュー・離乳食、温泉大浴場など、家族全員が快適に過ごせる環境を整えています。

【ホテルグリーンプラザ軽井沢】 住所：〒377-1512 群馬県吾妻郡嬬恋村大前細原2277 電話予約：0570-091-489（10時～18時） 館内施設：レストラン、大浴場（内湯、露天風呂）、売店、駐車場（270台／無料） 他 アクセス：軽井沢駅より送迎バス約60分(要WEB予約)／上信越道碓氷軽井沢IC～約55分、佐久IC～約60分 公式サイト：https://www.hgp.co.jp/karuizawa/ 公式Instagram：https://www.instagram.com/hotelgreenplazakaruizawa/