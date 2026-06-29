ソフトバンク株式会社の子会社であるSBペイメントサービス株式会社（東京都港区、代表取締役 社長執行役員 兼 CISO 堀田 智宣、以下「SBPS」）は、昨今の物価高騰による影響を受ける中小事業者や個人事業主の支援を目的として、請求書の支払いをクレジットカードで行えるサービス「SBPS請求書カード払い」において、2026年6月29日から10月31日まで、利用手数料が通常3.0％から2.5％に割引となる期間限定キャンペーンを実施します。

キャンペーン概要

キャンペーン名称：SBPS請求書カード払い 期間限定2.5％キャンペーン 対象期間：2026年6月29日（月）～2026年10月31日（土） 特典内容：対象期間中、「SBPS請求書カード払い」の利用手数料を通常3.0%から2.5%に引き下げ 対象者：対象期間中に「SBPS請求書カード払い」を新規登録した法人・個人事業主 適用条件：対象期間中に新規登録し、且つ「SBPS請求書カード払い」で支払いを完了すること 注意事項： ・キャンペーン期間中は、対象のお支払いに何度でも利用手数料2.5％が適用されます。ただし、1回のお支払いあたりの最低支払手数料は600円です。 ・本キャンペーン内容は予告なく変更または終了となる場合があります。 「SBPS請求書カード払い」のサービス詳細のご確認、および期間限定2.5％キャンペーンが適用されるアカウント登録は、以下のページよりお手続きください。 https://www.sbpayment.jp/service/b2b/invoice-creditcard/

「SBPS請求書カード払い」について

特長： １．取引先が非対応でもクレジットカードでの決済が可能 売り手企業がクレジットカード決済に対応していない場合でも、買い手企業はクレジットカードによる支払いが可能です。 ２．支払期限の延長 クレジットカード決済により、実質的に最大60日の支払い猶予を確保できます。 ３．資金繰り改善 繁忙期の仕入れや突発的な支払いなど、一時的な資金ニーズに柔軟に対応できます。 ４．業務効率化 銀行振込に伴う作業を削減し、効率的な請求書処理を実現します。 ５．シンプルな利用フロー 請求情報とカード情報を入力するだけで、任意の指定日に自動振込が完了します。 サービス詳細：https://www.sbpayment.jp/service/b2b/invoice-creditcard/ SBPSは、今後も決済サービスの提供にとどまらず、中小事業者を中心に事業者の資金繰り支援と業務効率化に貢献していきます。

・このプレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

【会社概要】 SBペイメントサービス株式会社 代表者：代表取締役 社長執行役員 兼 CISO 堀田 智宣 所在地：東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー 設立：2004年10月1日 事業内容：決済サービス、集金代行および企業の計算事務代行、アクワイアリング（カード加盟店業務）事業、イシュイング（カード発行業務）事業 URL：https://www.sbpayment.jp/ 【「SBPS請求書カード払い」に関するお問い合わせ】 SBペイメントサービス株式会社 お問い合わせフォーム：https://service.sbpayment.jp/b2b/invoice-creditcard/