パフォーマンスマーケティング事業・メディア事業の株式会社インタースペース（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122、以下インタースペース）が運営する、日本最大級のママ向け情報サイト「ママスタ」（URL: http://mamastar.jp/）。 情報発信メディア「ママスタセレクト」では、洗濯機のお手入れについて、家電メーカーのシャープ株式会社に取材しました。2026年 6月29日（月）より4回にわたり、特集記事を配信します。

洗濯機は、私たちの生活に欠かせない家電の1つです。毎日のように使うからこそ、定期的なメンテナンスや掃除が必要になります。ただ具体的にどのように手入れをすればよいのか迷う人も多いのではないでしょうか。また洗濯機の選び方や洗濯のちょっとしたコツなど、意外と知られていないこともたくさんあります。 そこで今回はシャープ株式会社で洗濯機を担当している洗濯機の商品企画担当者の方に、洗濯機のお手入れ方法や知っておくと役立つ豆知識を伺いました。 ＜洗濯機 全4回内容＞ ・買い替えどきに悩むこと。タテ型とドラム式は何を基準に選べばいい？ ・わかめが出てきたら大変！洗濯機のメンテナンス方法は？ ・いずれ寿命は来る…できるだけ長持ちさせるために注意したいこと ・おむつを洗濯してしまっても塩は入れちゃダメ！専門家に聞く洗濯テクニック 洗濯機のお手入れ特集は2026年6月29日（月）から全4回にて配信します。 【特集ページ】 https://select.mamastar.jp/tag/washing_machine

【ママスタ】 月間8.7億PV、560万人以上のユーザーに利用される日本最大級のママ向け総合情報サイト「ママスタ」。ママの今に最適な情報を発信し、必要なコミュニケーションの場を提供する「ママのための情報プラットフォーム」です。子育て・生活関連ニュース、コミュニティ、習い事や塾探しなど、様々なサービスを通じてママにとって役立つ情報を提供しています。 ■ママスタセレクトについて なにかと正解のわからない子育て期において奮闘するママたちにエールを届けられるよう、ママスタセレクトは今後もママたちの悩みに寄り添った情報発信をしていきます。 https://select.mamastar.jp/ ■SNSママスタセレクト公式アカウント Facebook： https://www.facebook.com/mamastar.select X： https://X.com/mamastar_select Instagram： https://www.instagram.com/mamastar_manga https://www.instagram.com/hahadojo LINE： https://line.me/R/ti/p/@oa-mamasta ■会社概要 社名 株式会社インタースペース （https://www.interspace.ne.jp/） 所在地 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル8階 代表者 河端 伸一郎 設立 1999年11月8日 資本金 984,653,800円 事業内容 パフォーマンスマーケティング事業・メディア事業 【リリースに関するお申込み・お問い合わせ先】 株式会社インタースペース メディア&ソリューション事業部 ママスタセレクト編集部 Tel：03-5339-8725 FAX：03-6302-3916 【アンケートメニューに関するお問い合わせ先】 株式会社インタースペース メディア&ソリューション事業部 広告担当 https://select.mamastar.jp/ads